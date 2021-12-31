Üye Girişi
BBP lideri Destici: HDP, PKK'nın partisidir, Selahattin Demirtaş bir teröristtir - Son Dakika

BBP lideri Destici: HDP, PKK'nın partisidir, Selahattin Demirtaş bir teröristtir

31.12.2021 01:04

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin '2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda 5 yıldır tutuklu olan HDP eski Eş Başkanı, Selahattin Demirtaş hakkında sert açıklamalar yaptı. Destici, "HDP, PKK'nın partisidir. Selahattin Demirtaş bir teröristtir. Terör örgütünün bir elemanıdır, uzantısıdır. 37 masum insanın ki 2'si polis. Katillerinin azmettiricisidir." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Ankara'daki bir otelde düzenlediği '2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada 2021 yılında gerçekleşen olayları değerlendiren Destici, sözlerine bu yılın en önemli hadiselerinden birisinin Türkiye'nin kendi aşısına kavuşması olduğunu söyleyerek başladı, emeği geçenlere teşekkür etti.

"ELBETTE CEZASINI ÇEKECEKTİR"

Destici, Selahattin Demirtaş hakkında da konuştu. Demirtaş'ın terörist olduğunu belirten Destici, "Selahattin Demirtaş bir teröristtir. Terör örgütünün bir elemanıdır, uzantısıdır. 37 masum insanın ki 2'si polis. Katillerinin azmettiricisidir. Türkiye Cumhuriyeti devletine açıkça meydan okumuştur. Defalarca mitinglerinde, konuşmalarında ayrı bir devlet kurmaktan, öz yönetimden, terörist başının heykelini dikmekten bahsetmiştir. Elbette cezasını çekecektir" dedi.

"DOLAR YÜKSELSİN DİYE EL OVUŞTURANLAR MİLLETİ TEŞVİK ETTİLER"

Türkiye'nin 2021 yılında yaşadığı ekonomik sıkıntıya da değinen Destici, dövizdeki dalgalanmaların en çok milletin canını yaktığının alını çizerek, "Türkiye, 2021 yılında bir de ekonomik kriz yaşadı. Dövizdeki dalgalanmalar en çok milletimizin canını yaktı ve halen kısmen yakmaya devam ediyor. Burada da maalesef iki yüzlü bir siyasetle karşı karşıyayız. Bir taraftan dolar yükselsin diye el ovuşturanlar ve televizyonlara çıkıp Millet İttifakı'nı oluşturanlar çıkıp doların daha çok yükseleceğini 20'lerde falan durdurulamayacağını çok yüksek rakamlar telaffuz ettiler. Adeta milleti teşvik ettiler. Dolar almaları ve paralarını dolara yatırmaları için teşvik ettiler, bir taraftan da el ovuşturdular. Yükselsin ki Cumhur İttifakı, hükümet, iktidar oy kaybetsin, erken seçime gitmek zorunda kalsın ve daha sonra da bu ittifak seçimi kazansın, Türkiye'yi kendileri yönetsin" diye konuştu.

"EN ÇOK İTİRAZ ETTİĞİM KONU, HDP'NİN HAZİNE YARDIMINDAN YARARLANMASI"

Partilere yapılan hazine yardımı hakkında da konuşan BBP Lideri Destici, hazine yardımı yapılmasını doğru bulmadığını, en çok da HDP'ye yapılmasına itiraz ettiğini vurgulayarak, "645 milyon ocak ayının ilk 10 gününde 5 partinin hesabına yatacak. Bir de ekonomimiz bu kadar zordayken, vatandaş bu kadar sıkıntıdayken, hazine bu kadar zor günlerden geçerken. Benim itiraz ettiğim bu" sözlerine yer verirken, şunları da ekledi:

"Yine benim asla kabul etmediğim ve ciğerimi yakan bir şey daha var. O 5 partinin içerisinde HDP var. HDP şu anda kapatılma süreciyle karşı karşıya. Sen diyelim ki bunun kasasına 77 milyonu yatırdın. Bir ay sonra da kapandı. Nereye gidecek bu milletin parası? Çoktan uçmuş gitmiş olacak PKK'ya, terör örgütüne sağa sola. Bu dava sonuçlanana kadar HDP'ye verilecek hazine yardımının dondurulmasını istiyoruz."

"PARTİ GENEL BAŞKANLARININ DİNLENDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanların dinlendiği iddiası hakkında da konuşan Destici, parti liderlerinin dinlendiğini düşünmediğini, dinlenme olduysa da yanlış bulduğunu söyledi. Destici, Kılıçdaroğlu'nun kurumlardan almaya çalıştığı randevular ve kurumlara gidişi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Destici, şöyle konuştu:

"Ben şahsen devletin siyasi parti genel başkanlarını dinlediğini düşünmüyorum. Dinlemelerini de yanlış buluyorum. Eğer böyle bir dinleme varsa bunu doğru bulmam. Kim dinlenirse dinlenirse dinlensin, hiçbir insanın özel hayatına girilemez. Bir mahkeme, savcılık kararı olmadan dinlenemez. Ama ben bu iddiaların temelsiz ve gerçek olmadığını düşünüyorum, sadece algı oluşturmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Eğer bununla ilgili ellerinde somut bir belge varsa savcılığa, yargıya başvurmalarını tavsiye ediyorum. Randevu vermeyen her kurumun önüne giderek buradan bir siyaset geliştirmeye çalışırsanız bence bu ucuz siyaset olur. Milli Eğitim Bakanımız benim tanıdığım kadarıyla çok aklı başında biri ve bu işlere vakıf. Büyük bir gayretle eğitimi daha iyi hale getirme gayreti için uğraşıyor. 2018 yılından bugüne kadar benim bildiğim öğretmen mülakatlarında yarım puan bile oynanmadı. İstisnaları var."

"HDP İLE İLİŞKİ PKK İLE İLİŞKİDİR"

HDP ile ittifak yapanların PKK ile iş birliği yaptığının altını çizen Destici, "HDP ile olan ilişkilerine gelecek olursak HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir. Bu çok açık ve nettir. HDP ile kim ittifak ediyorsa PKK ile iş birliği yapmış demektir. HDP, PKK'nın partisidir. Bugüne kadar 'biz PKK'nın partisi değiliz' dediler mi? 'PKK terör örgütüdür' dediler mi? Seçim yaklaştıkça HDP ile görünmek zorunda kaldıklarında hissettiler. İBB ile ilgili İçişleri Bakanlığı bir soruşturma başlattı. Başlatabilir. Pek çok belediyeyle ilgili soruşturma devam ediyor. Bunda anormal bir durum yok ki. Niye bu kadar rahatsız olunuyor, aslında anormal olan o" cümlelerine yer verdi.

BBP Lideri Destici, konuşmasında gelen soru üzerine partisinin bir sonraki seçimde kendi logosu ve adayları ile bulunacağını da ekledi.

BBP lideri Destici: HDP, PKK'nın partisidir, Selahattin Demirtaş bir teröristtir
YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Selahattin Demirtaş, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP lideri Destici: HDP, PKK'nın partisidir, Selahattin Demirtaş bir teröristtir - Son Dakika


AK Parti cephesinden Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına itiraz var AK Parti cephesinden Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına itiraz var         
00:59
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti         
18:27
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56

Son Dakika Haberleri
01:04 BBP lideri Destici: HDP, PKK'nın partisidir, Selahattin Demirtaş bir teröristtir
01:02 Antalya'da sel suları iki mahalleye ulaşımı engelledi
01:01 Biden ile Putin son bir ayda ikinci kez görüştüler
00:58 AK Parti cephesinden Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına itiraz var
00:42 Ermenistan, ambargo kararını kaldırıyor
00:09 Kemal Kılıçdaroğlu'na Ak Partili başkandan çağrı: Kapıda karşılayacağım
00:01 Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu
23:49 Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırı
23:47 Doların düşüşü AK Parti'nin oy oranını etkiledi mi?
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Mustafa Şen'den jaz üstadı benzetmesi: Kendisine anlattım, güldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 01:13:22. #1.12#
SON DAKİKA: BBP lideri Destici: HDP, PKK'nın partisidir, Selahattin Demirtaş bir teröristtir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement