Belediye Başkanı Budak CHP'den İstifa Etti
Politika

Belediye Başkanı Budak CHP'den İstifa Etti

Haberin Videosunu İzleyin
Belediye Başkanı Budak CHP\'den İstifa Etti
25.08.2025 20:49
Belediye Başkanı Budak CHP\'den İstifa Etti
Haber Videosu

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa ederek bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinde, yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi AK Parti'den CHP'ye kazandıran isim olmuştu.

CHP'DEN İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA VAR

Ardahan'ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde, yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi AK Parti'den CHP'ye kazandıran isim olan Budak, yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı.

Budak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Bugün sizlerle önemli bir kararı paylaşmak üzere buradayım. Öncelikle, bana güvenerek oylarını emanet eden başta Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve tüm Göle halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güven, benim için sadece bir sorumluluk değil; aynı zamanda halkıma duyduğum sevdanın en somut göstergesidir.

CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak

"BU KARARIN TEK SEBEBİ ETKİLİ HİZMET ETME ARZUMDUR"

Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden resmi olarak istifa etmiş bulunuyorum. Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle'ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur. Ben Göle'yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir. Hizmet ederken A Partisi B Partisi diye ayrım yapmam, benim hizmet anlayışıma ters düşmektedir.

"YOLUMA BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Göle halkının menfaatini her türlü siyasi hesaplaşmanın üstünde tutmak, benim en temel ilkem olmuştur. Bu yüzden diyorum ki: Benim partim Göle'dir. Hiçbir siyasi irade, Göle halkının iradesinden üstün değildir. Bu topraklara hizmet etmek için geldim, koltuk sevdası için değil. Hizmetsiz bir Göle'yi ardımda bırakmak, vicdanıma sığmazdı.

Bugün yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Bu yol, yine halkımla birlikte, yine Göle için olacak. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Çünkü Göle, sadece bir ilçe değil; bir duruştur, bir ruhtur, bir sevdadır. Yolumuza bağımsız olarak devam edeceğim."

CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Kaynak: DHA

Politika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Gürbüz:
    Ya arkadaş bune onunsuzluk ya CHP girip başkan oluyorlar sonra utanmadan istifa ediyorum partiden diyor onurlu olun başkanlığıda bırak o zaman CHP ye 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir
19:18
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu Merkez Bankası rezervlerinde rekor
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor
Belediye Başkanı Budak CHP'den İstifa Etti
