Duran: 2026 Ankara NATO Zirvesi kritik önemde

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 36'ncı NATO Zirvesi, ittifakın geleceği açısından da küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından da kritik öneme sahiptir. 2026 Ankara Zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil. Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36'ncı NATO Zirvesi kapsamında dün Ankara'da gazete ve televizyon kanallarının temsilcileriyle bir araya geldi. Duran, NATO'nun 1949'dan bu yana ayakta kalan en uzun ömürlü ve en kurumsal güvenlik ittifaklarından biri olduğunu belirterek, "Tarihte belirli tehditlere karşı birçok ittifak kurulmuş fakat tehdit değişince ya dağılmış ya da etkisini kaybetmiştir. NATO'nun farkı, tehdit değiştikçe kendisini yenileyebilmesinde yatmaktadır. Soğuk Savaş'ta Sovyet tehdidine karşı caydırıcılık sağlayan NATO, Soğuk Savaş sonrasında ise Balkanlar, terörizm ve barışı koruma görevleriyle yeni roller üstlenmiştir. Eskiden güvenlik daha çok sınır, ordu, tank, uçak, gemi ve cephe hattı üzerinden düşünülüyordu. Bugün güvenlik; siber alanı, enerji hatlarını, kritik altyapıları, tedarik zincirlerini, kamuoyu algısını, dezenformasyonu ve toplumsal dayanıklılığı da kapsıyor. Bugün yeniden konvansiyonel savaş, siber tehdit, hibrit saldırılar ve nükleer riskler karşısında kendisini dönüştürmektedir. Dolayısıyla, NATO'nun gücü, yalnızca askeri kapasitesinden değil, her tarihsel kırılmada kendisini yeniden üretebilmesinden kaynaklanmaktadır" diye konuştu.

'TÜRKİYE NATO'DA ÇEVREDEN MERKEZE GEÇMEKTEDİR'

Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılında daha çok İttifak'ın güneydoğu kanadında bir cephe ülkesi olarak konumlandığını ancak bugün bu rolün değiştiğini vurgulayan Duran, "Türkiye'nin NATO'da çevreden merkeze geçtiğini görüyoruz. Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO'yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir. Günümüzde NATO'nun yalnızca doğudan gelen tehditlere odaklanması bir eksiklik olacaktır. Zira tehditler artık tek yönden gelmemektedir. Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze'deki soykırım ve ABD-İran gerilimi, NATO'nun birden fazla cephede karşı karşıya en önemli krizlerdir. Türkiye'nin yaklaşımı, gerilimi artırmamak, çatışmayı derinleştirmemek, diplomasiye alan açmak şeklindedir. Bu yönüyle, Türkiye hem caydırıcılığa sahip hem de diplomasi kanallarını açık tutabilen bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; krizlerin çözümünde kararlılıkla inisiyatif alan, diplomasi masalarının kurulmasına öncülük eden, bölgesel ve küresel barış için çaba göstererek güvenlikten insani yardıma kadar birçok alanda sorumluluk üstlenen küresel ölçekte etkin bir aktör haline gelmiştir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güvenli liman olarak ön plana çıkmakta, bir 'Türkiye ekseni' inşa etmektedir" ifadelerini kullandı.

'ZİRVE, TÜRKİYE'Yİ GÖRÜNÜR KILACAK'

Türkiye'nin gelecek yıl NATO üyeliğinin 75'inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığını söyleyen Duran, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 36'ncı NATO Zirvesi, ittifakın geleceği açısından da küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından da kritik öneme sahiptir. 2026 Ankara Zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil. Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır. NATO'nun güvenlik haritası yalnızca Batı Avrupa merkezli değil, Güney ve Doğu Avrupa, Karadeniz ve Orta Doğu bağlantılı düşünülmelidir. Değişen güvenlik mimarisi, NATO müttefiklerini savunma harcamalarını yeniden değerlendirmeye itmektedir. Bu çerçevede Ankara, yüzde 3,5 + 1,5 hedefine 2030 sonunda ulaşmayı hedeflemektedir. 'NATO 3.0' söylemi olarak ifade edilen yeni konsept; daha yetenekli ve külfeti adil paylaşan bir İttifakı öngörmektedir. Türkiye, bu yaklaşımı başlangıçtan itibaren desteklemektedir. Türk Savunma sanayisi, Türkiye'nin stratejik otonomisini artıran ve NATO'nun toplam kapasitesine katkı sunan bir unsurdur. Türkiye'nin bu alanlardaki kapasitesi, NATO için de önem taşımaktadır, zira NATO'nun gelecekte yalnızca asker sayısına değil, üretim kapasitesine, teknolojik esnekliğe ve tedarik güvenliğine ihtiyacı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

'İSTANBUL'DA NATO PARLAMENTERLER ZİRVESİ YAPILACAK'

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişin, yalnızca milli güvenlik için değil, NATO'nun caydırıcılık kapasitesi için de stratejik bir güç çarpanı olduğunu ifade eden Duran, şöyle konuştu:

"Türkiye, bu nedenle Bir NATO müttefikinin savunma kapasitesine getirilen her türlü kısıtlamayı, aslında İttifak'ın toplam caydırıcılığına getirilen bir kısıtlama olarak görmektedir. Son 3-4 yılda Zirve'nin bir yan etkinliği şeklinde tasarlanan Forum, ilk kez Ankara Zirvesi'nde resmi programının bir parçası haline getirildi. 2004 yılında İstanbul'daki NATO Zirvesi'nde hayata geçirilen ve Katar, Bahreyn, Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığı İstanbul İşbirliği Girişimi kapsamında, Dışişleri bakanları düzeyinde özel bir oturum düzenlenecek ve NATO İstanbul İşbirliği Girişimi Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacaktır. 28-29 Haziran'da İstanbul'da NATO Parlamenterler Zirvesi, sonbaharda Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Devlet Başkanları Toplantısı, ekim ve kasım aylarındaysa Antalya'da 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP-31) ev sahipliği yapacağız."

'56 BİN 288 GÜVENLİK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLECEK'

Türkiye'nin; NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda lidere, 100'e yakın bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacağını vurgulayan Duran, "Dünyanın dört bir yanından, 3 bine yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulunmuştur. Zirve kapsamında 48 bin 841'i emniyet, 7 bin 447'si jandarma personeli olmak toplam 56 bin 288 güvenlik personeli görevlendirilecektir. Ayrıca suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmek üzere 639 personel görevlendirilecektir. Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı ile katılımcılara hizmet verilecek" dedi.

'ZİRVE, 80 KAMERA İLE TÜM DÜNYAYA YAYINLAYACAK'

İletişim Başkanlığı'nın 36'ncı NATO Zirvesi kapsamında medya ve yayın faaliyetlerini, akreditasyon süreçlerini, tanıtım faaliyetlerini, kriz iletişimini ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek üzere bir NATO görev gücü oluşturduğunu söyleyen Duran, şöyle dedi:

"İletişim Başkanlığı, yayıncı kuruluş TRT personeli dahil zirve alanlarında 500; yan etkinlikler ve kriz iletişimi kapsamında 350 olmak üzere toplamda 850 personel ile görev yapacaktır. Yayıncı kuruluş TRT, Başkanlığımız koordinasyonu ve sorumluluğunda görev yapacak olup; zirveyi 80 kamera ile 26 farklı noktadan tüm dünyaya yayınlayacaktır. Zirveye, ulusal ve uluslararası 3 bine yakın basın mensubu akreditasyon başvurusu yapmıştır. Medya merkezinde basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yaklaşık 1600 çalışma alanı, 54'ü sabit olmak üzere 100'e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları, stüdyolar, basın mikserleri, yönlendirme tabelaları, 40 montaj odası, duyuru ve yayın ekranları (IPTV) ile buna ait tüm planlama ve altyapı çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Genel Müdürlüğü ile iş birliği halinde yürütülmektedir. Basın Akreditasyonu, NATO tarafından yapılacak olup yabancı basın mensupları belirlenen 7 otelde konaklayacak, 45 otobüs ile ulaşımları sağlanacak, Başkanlığımızda kurulacak akreditasyon merkezinden kartlarını teslim alacaklardır. Zirvenin tüm outdoor kampanyası, tasarımları ve yerleştirilme planları hazırlanmıştır. Ankara'da zirve haftası boyunca, şehir genelinde toplam 4 bin 434 adet açık hava iletişim noktasında (billboard, dijital ekran, vb.), 4 ayrı konseptte tanıtım yapılacaktır. Bu konseptler, NATO zirvesine yönelik mesajlar, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı, savunma sanayi ürünleri ve GoTürkiye (turizm tanıtım) kampanyası olacaktır."

'3 YENİ KİTAP HAZIRLANIYOR'

5 Temmuz'da gastro-diplomasi çalışmaları bağlamında basın mensupları için akşam yemeği düzenleneceğini belirten Duran, "İttifak üyesi ülke başkentlerinde, yuvarlak masa toplantıları, paneller, seminerler ve basın mensupları ile bir araya gelinen toplantılar düzenlenmektedir. Bu kapsamda mart ayından bu yana 10 farklı başkentte NATO konulu etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlik serisi, 24 Haziran'da Budapeşte'de, 25 Haziran'da Sofya'da ve 1 Temmuz'da Vilnius'ta gerçekleştirilecek programlarla; toplamda 13 ülke ile tamamlanacaktır. 7-8 Temmuz'da Ankara Palas'ta Münih Güvenlik Konferansı ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğinde 'NATO Allies in Ankara' programı düzenlenecektir. Zirve'ye katılım sağlayacak liderlere hediye edilmek; medya mensupları, diplomatlar ve üst düzey sivil-askeri devlet yetkililerine dağıtılmak üzere 3 yeni kitap hazırlanmaktadır: Türkiye's Strategic Role in NATO, NATO Resilience in the Age of Rising Threats ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önceki zirvelerde yaptığı NATO konuşmalarını içeren bir kitap. NATO Zirvesi süresince ortaya çıkabilecek iletişim temelli riskler ve hibrit tehditler için oluşturulacak olan görev gücü ile krizlerin erken tespiti, müdahalesi ve hızlı bilgi paylaşımı için İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı başta olmak üzere kurumlar arası eş güdüm sağlanacaktır" diye konuştu.

ZİRVE KAPSAMINDA DÜZENLENEN DİĞER ETKİNLİKLER

Öte yandan Zirve kapsamında; 28-29 Haziran'da Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamenterler Zirvesi, 6 Temmuz'da SAM-Chatham House Çalıştayı, 7 Temmuz'da 'NATO Ankara Summit Dialogues' başlıklı panel dizisi, 7-8 Temmuz tarihlerinde ise SETA-MSC 'Allies at Ankara' başlıklı etkinlik ve Transatlantik Siyaset Planlamacılar Yuvarlak Masa Toplantısı düzenleneceği belirtildi.