Cemil Tugay: İzmir\'e yeni bir model tanımlayacağız

Politika

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Manisalılar Dernekleri'nin üyeleriyle bir araya geldi. Tugay, buradaki konuşmasında İzmir'e yeni bir model tanımlayacaklarını belirtip, "Bu model Barselona'nın kendini yeniden yapılandırma kararı verdikten sonra marka şehir olmak yolunda yaptıklarına benzeyecek. Ben de önümüzdeki dönemde bu kenti, halkın oluşturduğu komitelerle beraber yöneteceğim. Bu kent kapalı kapılar ardından 3-5 kişinin aldığı kararlarla yönetilmeyecek. Türkiye'de bu anlayışı kökünden değiştireceğiz. Demokrasi sadece sandığa oy atmaktan ibaret değildir. Yurttaş karar alma süreçleri katılacak, denetleyecek" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Manisalılar Dernekleri'nin düzenlediği kahvaltılı toplantıya katıldı. CHP Karşıyaka Belediye Başkan adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil İnay Kınay, Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki, Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal'ın da hazır bulunduğu toplantıda, İzmir'de yaşayan Manisalıları temsil eden Akhisarlılar, Alaşehirliler, Çağdaş Manisalılar, Demircili Yörükler, Demircililer, Gördesliler, Kemaliyeliler, Köprübaşılılar, Kulalılar, Manisa ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Manisa Federasyonu, Salihlililer, Sarıgöllüler ve Selendililer derneklerinin yönetim kurulları ve üyeleri bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Tugay, Manisalılardan destek isteyerek "Ege Bölgesi'nde Manisalılar, Yörükler, daha sonra Balkanlar'dan gelen Türkler, yüzlerini hep çağdaşlığa, aydınlığa dönük tuttular. Hem kendi değerlerini kaybetmediler hem de Türkiye'nin gelişimine katkı sunarak yaşadılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğinde biz aslında ne olduğumuzu ne olmamız gerektiğini bulduk. Onun baktığı yöne doğru yürümeye karar verdik. O günden beri aynı yolda yürüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin aydınlık yüzüdür Manisa, aydınlık insanlarıdır" dedi.

'LİDERE, 'CESUR YÜREK' VURGUSU

Manisalıların üretken, yurtsever ve çevrelerine ışık saçan yurttaşlar olduğunu söyleyen Tugay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Manisalı olduğunu hatırlatıp, "Manisa'da doğan, yetişen, her şeyiyle Manisalı olan ama aynı zamanda İzmir'in de ayrılmaz bir parçası olan, genç yaşlarından itibaren önce meslek odasında, sonra siyasette yaptığı çalışmalarla gerçekten yıldız gibi parlayan, yıllar boyunca mecliste CHP'nin, temsil ettiği değerlerin gür sesi olan, cesur yürek hepimizin gururu Genel Başkanımız Özgür Özel Manisalıdır" dedi.

KENDİNE YETEN ŞEHİR, İZMİR

Belediyecilik vizyonunda kendine yeten İzmir'in hedeflendiğini aktaran Tugay, "Tarımı, sanayisi, doğal kaynakları, ekolojisi, şehirleşmesi, sosyal yaşamı, ticari yaşamı, bölge ve yurtdışı ile ilişkileri açısından önce kendisine yeten sonra da Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok il ile içe içe ilişki yürütecek bir şehir haline getireceğiz. Var olan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanacağız. Bunu akılla, bilimle, sizler dahil olmak üzere tüm STK'ların ve yurttaşların katılımıyla yapacağız" dedi.

BARSELONA ÖRNEĞİ

Kendini yeniden yapılandıran İspanya'nın Barselona kentini örnek veren Tugay sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'e yeni bir model tanımlayacağız. Bu model Barselona'nın kendini yeniden yapılandırma kararı verdikten sonra marka şehir olmak yolunda yaptıklarına benzeyecek. Barselona bu kararı verirken halk, STK, akademisyenlerle birlikte çalıştı. Ben de önümüzdeki dönemde bu kenti, halkın oluşturduğu komitelerle beraber yöneteceğim. Bu kent kapalı kapılar ardından 3-5 kişinin aldığı kararlarla yönetilmeyecek. Türkiye'de bu anlayışı kökünden değiştireceğiz. Demokrasi sadece sandığa oy atmaktan ibaret değildir. Yurttaş karar alma süreçleri katılacak, denetleyecek. Bunu İzmir'de bütün ülkemize örnek olacak şekilde gerçekleştireceğiz."

'BEN BU GÖREVE HAZIR GELİYORUM'

Kentte altyapı, ulaşım, trafik sıkışıklığı sorunlarından haberdar olduğunu, bu sorunların öncelik sırasına göre çözüleceğini bildiren Tugay, "Şehrimiz ve ülkemizdeki yetkin insanların rehberliğinde en kısa zamanda bu sorunları çözeceğiz. Bu göreve hazır geliyorum. Uzun süredir çok yetkin bir çalışma grubuyla beraber İzmir'in sorunlarını masaya yatırdık. Hepsini detaylı olarak inceledik. İlk 6 ayda yapacağımız belli, orta ve uzun vadede yapacaklarımız belli. Mazbatayı alır almaz nerede kavşak, nerede akıllı trafik ışığı, nerede alt geçit, üst geçit, bağlantı yolu yapılacağını, hangi yolun genişletileceğini biliyoruz" dedi.

'YAKLAŞIK 2 YIL İÇİNDE TRAFİK SIKIŞIKLIĞI SORUNU KALMAYACAK'

Kavşakların artırılacağını, akıllı sinyalizasyon sistemiyle 1 ay içinde trafik yükünün en az yüzde 10 rahatlayacağını, Yeşildere, Yeşillik Caddesi, Anadolu Caddesi, Ankara Asfaltı gibi noktalarda oluşan sıkışıklığın giderileceğini belirten Tugay, sadece bu düzenleme ile yüzde 10 daha iyi hale geleceğini belirtti. Tugay, kavşak noktalarında yapılacak çalışmalarla, 4 şeritten 2 şeride dönülen bağlantı yollarını genişleterek, Karabağlar ve Buca tarafını üst geçit ile bağlayarak 6 ay veya 1 yıl içinde trafik sorunun kalmayacağını dile getirdi. Tugay, "Havalimanı'na gidiş yolunda, ESBAŞ civarında sıkışıklık oluyor. Alternatif yol ihtiyacı var. Halihazırda master planında yer alan alternatif yollarla ilgili önceliği gözeterek başlayacak, eksik yollar için yeni projeler yapacağız. Artık Havalimanı'na gitmek sorun olmayacak. Yaklaşık 2 sene içinde trafik sıkışıklığı yaşamayacak insanlarımız" dedi.

'GÖRDES BU KENTİ SUSUZLUKTAN KORUYACAK İLÇEDİR'

İzmir'de afetle mücadele hazırlığından Körfez temizliğine, su sorunundan, imar planlarına kadar detaylı çalışmaların hazır olduğunu vurgulayan Tugay, "Eşim Akhisarlı. Gördes'te beni 'Damat geldi' diye karşıladılar. Gördes, önümüzde 10 yıllarda su ihtiyacını karşılamak için 3 planlanmış baraj ile bu kenti susuzluktan koruyacak olan ilçedir. O nedenle şimdiden teşekkür ederim. Bu planın doğru uygulanması gerek. Gördes planı yapıldı ama kaçak olduğu için su tutamıyor, acilen diğer iki barajın yapılması gerek. Bunun için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

'DEZAVANTAJLI YURTTAŞLARA 3-4 METREKÜP SU ÇOK UYGUN RAKAMLARA SAĞLANACAK'

İzmir'de su ücretinin yüksek olduğu yönündeki şikayetlerin haklı olduğunu belirten Tugay, bunun İzmir'de suyun maliyetinin yüksekliğinden kaynaklandığını söyledi. Tugay, şunları söyledi:

"Ankara'da suyun yüzde 99'u yer üstü su kaynaklarından, İstanbul'da yüzde 97 yer üstü kaynaklarından sağlanıyor. İzmir'de ise yüzde 65'i yeraltı su kaynaklarından sağlanıyor. Yeraltından suyu çıkarırken yüksek enerji maliyeti var. İZSU maalesef diğer kurumların ödediğinden çok daha fazla elektrik faturası ödüyor. Bunu değiştirmek gerekiyor. Bunun için Gördes'ten su getirmemiz, enerji giderlerini düşürmemiz lazım. En kısa zamanda mümkün olan en düşük fiyatı planlamalıyız. Aklımdaki plan 2 sene içinde İzmir'in Türkiye'deki en uygun fiyatlı suyu kullanması. Sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan yurttaşlarımıza, 3-4 metreküp su çok uygun rakamlarla sağlanacak."

'BEN BU ŞEHRİN AKILLI VE ÇALIŞKAN ÇOCUKLARINDAN BİRİYİM'

İnsanların mutsuz ve umutsuz olmasının ülkenin en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade eden Tugay, buna kayıtsız kalınamayacağını, insanların mutluluğu için çalışılacağını kaydetti. Tugay, şöyle devam etti:

"Bu şehrin yetiştirdiği akıllı ve çalışkan çocuklardan biriyim. Çocukluğundan itibaren bu şehirden aldığı sevgi, saygı ve ilgiyi aklında ve vicdanında biriktiren İzmir'in evlatlarından biriyim. İnsanların umutsuzluğuna kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bununla en ön safta mücadele etmek boynumuzun borcudur. Gururdur, onurdur, görevimizdir. Ben ve benim gibi insanlar, aday olacaklar. Görevlere geldikten sonra çıkan en yüksek ses, adaletsizliğe karşı en büyük itiraz, bu ülkenin hakkını korumada en önde savaşan savaşçı olacak. Var olan kötü bir şey varsa ona uymak için değil her türlü yanlış ve kötüyü değiştirmek için geleceğiz. Bunu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sevgi ve inançla yapacağız. Gücümüzü ondan, bayrağımızdan, bizim gibi düşünen halkımızdan alacağız. O yüzden bu görevi istiyorum, istiyoruz."