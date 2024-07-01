Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ÖZHASEKİ İSTİFA ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde günlerdir konuşulan ilk istifa geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimiz, Uzun zaman önce; 1994 yılında Kayserili hemşehrilerimizin yoğun talebi üzerine, belediye başkanı olarak hizmet kervanına katılmıştım. Türkiye'nin zor yıllarıydı o dönemler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam eden bu yolculukta doğduğum şehre hizmet etmekten, her bir köşesine emek verip iz bırakmaktan derin bir manevi haz duydum.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA YOL YÜRÜMEK BİZİM İÇİN BİR ONUR VESİLESİ OLMUŞTUR"

İlerleyen yıllarda çok farklı alanlarda memleket hizmetinde görev almak kader yazgımız oldu. Önce Kayseri Milletvekili sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ardından da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak güzel Türkiye'mize hizmet ettim. Bu hizmet süresi boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümek her daim bizim için bir onur vesilesi olmuştur.

Mehmet Özhaseki

"TARİHİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENDİM"

Ülkemizin başına gelen en büyük doğal afette yaraları sarmak ve yıkılan şehirlerimizi imar etmek için tarihi bir sorumluk üstlendim. Hamdolsun; geldiğimiz noktada işlerin çözümünde önemli bir mesafe alınmış oldu. Yol netleşti, yapılacak inşa ve ihya faaliyetleri adım adım belirlendi.

"SAĞLIK SORUNLARIM NEDENİYLE GÖREVİ KENDİ DİLEĞİMLE BIRAKIYORUM"

Bugün ise; üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Aldığım görevler boyunca gece gündüz çalışarak, hiçbir dünyevi hesabın içinde olmadan Hakk'ın rızasını temin etmeyi yegane gaye edinerek çalıştım. Vicdan terazisine uygun düşmeyen bir tutum içinde olmamaya ayrı bir özen gösterdim. Ne kendimin ne de çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum.

"KURACAĞIMIZ AİLE VAKFINDA HİZMET VERECEĞİM"

Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim. Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir. Milletimizden haklarını helal etmelerini hususiyle dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, göstermiş olduğu güven ve teveccühleri münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum."

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

Mehmet Özhaseki, 1957'de Kayseri'de doğdu. İlköğrenim ve ortaöğrenimini Kayseri'de tamamlayan Özhaseki, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. Eğitimini yarıda bırakan ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Özhaseki, mezuniyetinin ardından dezavantajlı gruplara hizmet etmeyi amaçlayan vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı.

27 Mart 1994'teki Mahalli İdareler Seçimleri'nde Melikgazi Belediye Başkanı olan Özhaseki, 23 Haziran 1998'de Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamayla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde bu görevini sürdürdü.

Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) 2004-2011 yıllarında başkanlığını yapan Özhaseki, 10 Şubat 2015'te Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etti ve AK Parti'den milletvekili adayı oldu.

25, 26 ve 27'nci dönemde Kayseri milletvekili, 65. dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Özhaseki, 2015'ten bu yana AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı görevinde bulundu. Evli ve 4 çocuk babası olan Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.