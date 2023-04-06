CHP'den teklif aldı mı? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına cevap gecikmedi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle görüşüldüğünü ancak İnce'nin teklifi kabul etmediğini söyledi. İnce ise Kılıçdaroğlu'ndan teklif gelmediğini belirterek açıklama yaptı.

FİKRİ SAĞLAR: 3 NİSAN'DA GÖRÜŞTÜK

Bunun üzerine Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Nisan'da Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

ENGİN ALTAY: İNCE İLE 2 KEZ GÖRÜŞTÜK

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay ise "Kamuoyunun Bilgisine; Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır." dedi.

"GELDİĞİNDE İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ"

Fikri Sağlar'ın çıkışının ardından İnce, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: "Sayın Fikri Sağlar ziyaretime geldiğinde kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayınlanmış, kura çekilmişti, iş işten geçmişti. Sayın Engin Altay bir açıklama yapacaksa kendisine 2018 seçim gecesi ile ilgili bana atılan iftiralar konusunda açıklama yapmasını tavsiye ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede ise deprem bölgesi, seçim güvenliği ve troller dışında bir konu görüşmedik."

"CHP VE İYİ PARTİ OLABİLECEĞİNİ İFADE ETTİM"

Öte yandan İnce, görüşmeler ve ittifaklar üzerine şu açıklamayı da yaptı: Her platformda siyasette ittifakların olabileceğini ama bu ittifakların menfaatler etrafında değil ilkeler etrafında olabileceğini söyledim. İlke ittifakı kurabileceğimiz partiler arasında da CHP ve İyi Parti olabileceğini ifade ettim.

"GÖRÜŞME YAPILDIĞINI İLK BEN AÇIKLADIM"

Katıldığım bir TV programında dostlar aracılığı ile bir görüşme yapıldığını ilk kez ben açıkladım. Bu dolaylı görüşmelerde ilkesel bir ittifak yapılabileceği muhataplara iletilmişse de partimizi ziyaretleri öncesinde bir geri dönüş olmamıştır.

"BAZI TEKLİFLER YAPILIYORMUŞ GİBİ YAPILDI"

Bütün kamuoyu gibi bizde de (her ne kadar ziyaret adayların kesinleşmesine 24 saat öncesine bırakılmışsa da) partimizi ziyaretlerinde birinci ağızdan bir görüşme olur beklentisi oluşmuşken meselenin yakınından bile geçilmemiştir.

Daha sonra kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır.

"GERÇEK İSTENİLSEYDİ İTTİFAK KURULABİLDİ"

Benim ilk günden beri duruşum net ve açıktır: kişisel ikbal, makam, koltuk derdinde değilim. Öyle olsaydı zaten CHP'deki konforumdan vazgeçmezdim. Benim derdim memlekettir. Bu memleketi düze çıkarmak için yola çıktığımız bana inanmış, bu yola gönül vermiş insanları yolda bırakacak herhangi bir adım atmam. Gerçekten istenilseydi ilkeler üzerinden bir ittifak kurulabilirdi. Gerçekten istenilseydi bu girişimler adayların kesinleşmesinden sonra değil, çok öncesinde yapılabilirdi.

"KEMAL BEY'E DOĞRU BİLGİLER VERİLMEMİŞ OLABİLİR"

Kemal Bey'e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi'nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler. O yüzden ben de onu suçlamak istemem.

"BU KONUYLA İLGİLİ SON AÇIKLAMAMDIR"

Bu meselenin uzatılmasını da doğru bulmuyorum. Bizi itham eden bir açıklama yapılmadığı sürece, bu konu ile ilgili son açıklamamdır. Ortak hedefimiz olan bu iktidarın gönderilmesi konusuna odaklanalım.