CHP Genel Başkanı Özel\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a çağrı: 2 Kasım\'da sandıkta hesaplaşacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya'da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Yavuz Selim Meydanı'nda gerçekleşen mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti otobüsünün üzerine çıkarak Amasyalılara seslendi. Mitinge CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Ensar Aytekin, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP'li milletvekilleri, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, CHP il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve partililer de katıldı.

PATRON MİLLETTİR, MİLLET NE DERSE O OLUR

Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada, 108 gündür arkadaşlarının tutuklu olduğunu belirterek, "19 Mart'ta darbeye kalkıştılar. İstanbul'da Saraçhane'de yüz binlerden başlayıp, bir milyon kişiye kadar büyüyen mitingler yaptık. Anadolu'yu karış karış gezdik, Amasya'ya kadar geldik. Gördüğümüz şudur ki millet, iradesine ve seçtiğine sahip çıkıyor. Millet İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'nun yöneteceğini söylüyor ama savcı buna izin vermiyor. Aynı şekilde Adana, Adıyaman ve Antalya'da milletin seçtiklerine engel olunuyor. Patron millettir, millet ne derse o olur" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMIZ MASUMDUR, BİZ TEMİZİZ; İFTİRACILAR YALANCIDIR'

CHP'li belediyelerde yapılan soruşturmalara tepki gösteren Özel, "Aziz İhsan Aktaş adlı bir suç örgütü lideri iftiralarla partimize zarar vermeye çalışıyorlar. Bu kişi AK Parti ve MHP ile iş birliği yapıyor ama bizim arkadaşlarımıza iftira atıyorlar. Bunların amacı, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'yi yenmek olan arkadaşlarımızı cezalandırmak. AK Parti'li belediyelerden tek bir memura dahi soru sorulmuyor. İhaleler onlarca yıldır aynı çevrelere gidiyor. Bizim insanlarımız hedef gösteriliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Tek bir delil yok, iftiralar çözülmüyor. Arkadaşlarımız masumdur, biz temiziz. İftiracılar ise yalancıdır. Türkiye'ye sesleniyorum; arkadaşlarımızın onuruna, ailelerine el uzatmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

TAYYİP ERDOĞAN GİDECEK, EKREM İMAMOĞLU GELECEK

Mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Köpürsen de, çıldırsan da milletin dediği olacak. Sen gideceksin, Ekrem İmamoğlu gelecek. Amasya'da hem Alevi hem de Sünni vatandaşlar bir arada. Burada vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisiyle dolu insanlar var. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Türkiye artık demokrasi mi, otokrasi mi mücadelesi veriyor. Tüm muhalefet ve vicdan sahibi insanlar bu darbeye karşı millet iradesine sahip çıkmalı. Milletin rızası olmayan hiçbir düzen meşru değildir. İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Adıyaman'da üzerimize geliyorlar ama dayanışmamızı durduramayacaklar" diye konuştu.

Ekonomik sorunlara da değinen Özel, "2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2.5 çeyrek altın alıyor. Asgari ücret 7 çeyrek altın iken şimdi sadece 3 çeyrek altına düştü. Her ay işçi ve emeklinin cebinden çeyrek altınlar eksiliyor. 150 milyar dolar yani 6 trilyon lira darbeye harcandı. Asgari ücret artışı, çiftçi desteği gibi temel ihtiyaçlara kaynak yok deniyor. Oysa darbe için harcanan para, vatandaşın cebinden milyonlarca lira çalmaktır" dedi.

SON 10 YILDA ORMAN YANGINLARI 2 KAT ARTTI

Orman yangınları konusunda da eleştirilerde bulunan Özel, "Cumhurbaşkanının 14 uçağı, bin 500 odalı sarayı var ama yangın söndürme uçağı yok. Ormanlar cayır cayır yanarken AK Parti sadece seyrediyor. Son 10 yılda orman yangınları 2 kat arttı" diye konuştu.

'2 KASIM PAZAR GÜNÜ SANDIĞI GETİR, BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ AL'

Erken seçim çağrısı yapan Özel, şöyle konuştu;

"Bir zamanlar devlet milletin eviydi, şimdi devlet kurumları bir partiye teslim edildi. Mahkemeler artık millet adına değil, bir partinin çıkarları için karar veriyor. Devletin kapıları millete kapanmış durumda. 2 Kasım Pazar günü sandığı getir, boyunun ölçüsünü al. Ben partime, milletime, adayımıza güveniyorum. Erdoğan kaçma, sandıktan kaçma. Milletin dediği olacak. Amasya, milli mücadelenin ilk durağıdır. Bu topraklarda yeniden 100 yıl sonra yeni bir yürüyüş başlayacak. Hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmaya var mısınız? O zaman yürüyelim."