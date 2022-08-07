CHP'li Özel: Gemi yolundan dönmezse mücadelemizi vereceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir'in Aliağa ilçesinde sökümü yapılması planlanan Brezilya donanmasına ait 'Nae Sao Paulo' uçak gemisi için mücadele edeceklerini belirterek, "Böyle bir ölüm ticaretine İzmir'in alet edilmesini kabul etmiyoruz. Asbestli gemileri kim nerede sökecekse söksün. Gemi yolundan dönerse ne ala ama dönmezse mücadelemizi vereceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve partililer katıldı. İzmir'in Aliağa ilçesinde sökümü yapılması planlanan Brezilya donanmasına ait 'Nae Sao Paulo' uçak gemisi için mücadele edeceklerini belirten Özel, "Aliağa'ya bünyesinde 900 tona yakın asbest bulunan Brezilya gemisi yola çıktı. Bugün Brezilya'daki bir hukuk süreci sonucunda gemiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı alındığını ancak geminin yolundan çevrilmediği söyleniyor. Bu süreci dikkatle takip ediyoruz. Kanser gemisinin Aliağa'ya gelmesine karşı çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. 'Dünyada bu işi bir Hindistan bir Türkiye yapabiliyor' diye övünen bakana bunun övünülecek değil, utanılacak bir şey olduğunu söylüyoruz. Böyle bir ölüm ticaretine İzmir'in alet edilmesini kabul etmiyoruz. Asbestli gemileri kim nerede sökecekse söksün. Gemi yolundan dönerse ne ala ama dönmezse mücadelemizi vereceğiz" dedi.

'CESARETİNİZ VARSA İZMİR'DEN ADAY GÖSTERİN'İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı eleştirileri de yanıtlayan Özel, "Talihsiz açıklamalar. Benim açımdan ise daha da üzücü. Biz Veli Ağbaba ve Nurettin Demir'le birlikte Mehmet Ali Çelebi'yi cezaevinde ziyaret ettik. AK Parti'yle ilgili yakınmalarını en yakından dinledik. Onun nikah şahitliğini yapması için genel başkanımıza talebini ilettik, şahitlik yapmasını sağladık. Onu darbecilikle suçlayanlara karşı sahip çıkanlardanız. AK Parti için söyledikleri ortada. Benim Hulusi Akar ile tartışmamda arkamda bana destek verdiği ortada. Hulusi Akar beni mahkemeye verdiğinde, Hulusi Akar'ın 224 silah arkadaşı isimlerini yazarak Çelebi'ye imza vererek bana verdikleri destekleri gösterdiler. Mehmet Ali Çelebi, CHP'ye dünya kadar laf ederek gitti. Gittiği gün söyledim. Burası baba evi. Kapıyı çarpıp gidersin ama baba evini yakıp gitmezsin. Yapmaya çalıştığı oydu. Bu evin tapusunda bir tek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ismi yazıyor. Memleket Partisi'ne gitti, olmadı. Başka partilerle teması oldu. AK Parti'ye gidecekmiş. AK Parti bu kişiyi İzmir'den alıp başka bir yerde aday göstermesin. AK Parti, Mehmet Ali Çelebi'yi milletvekili adayı yapma kararı aldığına göre, Çelebi'yi İzmir'de bugün kaç vekil çıkardıysanız o sınıra koyun. Cesareti varsa İzmir'deki sınırdan aday olsun o zaman görelim. Milletin vekili miymiş? Yoksa reisin vekili miymiş?" açıklamalarında bulundu.'İLK 500'DE DEVLET ÜNİVERSİTESİ YOK'ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, resmi törenlere izin verilmemesine rağmen ODTÜ'lü öğrencilerin kendi imkanlarıyla mezuniyet töreni yaptıklarını söyledi. Özel, "Üniversite öğrencilerinin, çalışanların ve üniversiteden bağını koparmamış mezunların kullanacağı oylarla rektör belirlenecek. Üniversitelere yapılan zulmün sonu, dünyadaki ilk 500 üniversite arasında 8 üniversite varken şimdi sadece Koç Üniversitesi kaldı. İlk 1000'de 20 üniversite varken şimdi 6'ya düştü. Üniversiteler sıralamasında geriye düştük. Bir tane devlet üniversitesi ilk 500 içinde yok" açıklamalarında bulundu.BAKAN NEBATİ'YE ÇAĞRIÖzel, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, beraber esnaf gezisi yapma çağrısında da bulundu. Özel, "Nebati bir demecinde, 'Halkımız cumhurbaşkanımıza ve bize inanıyorlar. Bu yüzden ne zaman sokağa çıksam insanımızın sıcak ilgisiyle karşılaşıyorum' demiş. Duy da inanma. Siyaset işi bir iddia ve ispat işidir. Tüm televizyonlar olsun beraber esnaf gezelim. İster Viranşehir ister Kemeraltı. Bir caddeyi boydan boya gezeceğiz. Sokağa çıkacak haliniz yok. Koruma ordularıyla geziyorsunuz. Bir de böyle iddialı laflar ediyorsanız hodri meydan diyoruz. Şehri, ilçeyi de kurayla belirleyelim" ifadelerini kullandı.'SINAVIN ÜZERİNE BİR DE MÜLAKAT EKLEDİLER'KPSS sürecini de değerlendiren Özel, "AKP 20 yıl boyunca yaptığı hatalardan hiçbir ders almadığını bir kez daha suçüstü yakalanarak gözler önüne serdi. KPSS soruları onların döneminde FETÖ tarafından çalınmıştı. Ecevit'in başbakanlığı döneminde objektif kritere dayalı KPSS fikri tüm Türkiye'den destek görmüştü. Adalet ve Kalkınma Partisi, Ecevit zamanında yapılmış iyi uygulamayı devraldı ama kısa sürede kendi kadrolarını yerleştirmek için liyakat sistemini terk etti. O gün çareyi soruları çalmakta, şablon cevaplar dağıtmakta bulmuşlardı. 15 Temmuz darbe girişiminde hepimiz gördük, belli cemaatlere mensup olmayı her şeyin önüne koyanlar, bu millete saldırdılar. O ihaneti yapanların o günden önceki süreçte AK Parti'yle etle tırnak olduklarını unutmamak gerekiyor. Ancak AK Parti sıvı FETÖ sabunu kullanıyor. Tüm vücudundaki kiri bu sabunla arındırıyor. Ne yaptıysa FETÖ yapmıştır diyorlardı. Son yaşanan gelişmeler, aynı FETÖ'cü yöntemlerin devrede olduğunu gösteriyor. Sınavın üzerine bir de mülakat eklediler. İş ortaya çıktı ki sadece mülakatlarla değil, soruları çalıp ya da haberdar olanları ön plana çıkardılar" dedi. Öte yandan Özel, milyonlarca vatandaşın bu süreçte mağdur edildiğini savundu.'AKKUYU'DA TÜRK OLMAYACAK'Akkuyu Nükleer Santrali hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan önümüzdeki hafta Akkuyu'ya gidip çalışmaları yerinde görüp Putin'e bilgi vereceğini söylüyor. Bu son derece sorunlu bir söz. 10 gündür süren bir muamma var. Akkuyu'daki Türk şirketinin sözleşmesi Ruslar tarafından feshedilmiş. Orada artık hiçbir Türk olmayacak. Olacak iş değil. CHP'nin bu anlaşmaya en başında itiraz ettiğini hatırlatmakta fayda var. Arazi bizden, satın alma garantisi bizden, inşaat yapılıyor. Nükleer gibi riskli bir enerji üretimi Türkiye topraklarında Rusya için yapılıyor. Enerjiyi de bize satıyorlar."