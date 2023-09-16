CHP'nin İzmir İl Kongresi yumruklu kavgaya dönüştü! Tunç Soyer polis eşliğinde salondan çıkarıldı - Son Dakika

CHP'nin İzmir İl Kongresi yumruklu kavgaya dönüştü! Tunç Soyer polis eşliğinde salondan çıkarıldı

Son Güncelleme: 16.09.2023 16:50

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kongresi'nde çarşaf liste ve blok liste isteyenler arasında çıkan anlaşmazlık yumruklu kavgaya dönüştü. Arbedenin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, polis eşliğinde salondan ayrıldı.

CHP İzmir İl Kongresi'nde yaşanan çarşaf liste ve blok liste tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Arbedenin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu polis eşliğinde kongrenin yapıldığı salondan çıkarıldı.

CHP'DE İZMİR İL KONGRESİ BAŞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), geçtiğimiz seçim sürecinin ardından başlayan kongreler süreci İzmir'de devam ediyor. 38'inci Olağan İzmir İl Kongresi Gaziemir Fuar İzmir'de başlarken 617 delegenin kullanacağı oylarla yeni il başkanı belirlenecek.

KONGREDE YUMRUKLU KAVGA

Kongrenin gerçekleştiği salonda ise liste krizi meydana geldi. Çarşaf liste isteyenlerle blok liste isteyenler arasında gerginlik çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koruma ekibinin protesto edenleri kürsüden uzak tutması için müdahale etmesi sonrası gerginlik kavgaya dönüşürken, yumruklar konuştu. Gençlerin yumruk yumruğa girdiği kongrede, tüm uyarılara rağmen kavga büyürken blok liste ve çarşaf liste taraftarı gençler birbirine girdi.

"TÜM KAMERALAR SİZİ ÇEKİYOR"

Konuşmaların ardından divana, seçimin blok liste ile yapılması için önerge verildi. Bu sırada bir grup partili slogan atarak kürsüye yürüdü. Grubu sakinleştirmek isteyen Zeynel Emre, "CHP'ye bu yakışmaz, yerinize oturun, sakin olun. Tüm kameralar sizi çekiyor." uyarısında bulundu.

KAVGANIN ORTASINDA KALAN SOYER GÜÇLÜKLE SALONDAN ÇIKARILDI

Divan başkanının uyarıları kavgayı yatıştırmada yetersiz kalırken CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat araya girdi. Ancak Polat'ın müdahalesi de işe yaramadı. Çıkan kavga Şenol Aslanoğlu'na yönelirken Aslanoğlu ve Soyer, polis eşliğinde güçlükle salondan salondan çıkarıldı.

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Tunç Soyer, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin İzmir İl Kongresi yumruklu kavgaya dönüştü! Tunç Soyer polis eşliğinde salondan çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Nedeni de belli! Ndombele, Galatasaray için İtalyan devinin teklifini reddetmiş
16:47 Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı
16:09 Kurttan korkan sürüdeki 300 koyun kaçarken birbirini ezdi
15:51 Kolpaçino 4'ün kadrosunda sürpriz isimler: Tatlıses, Erbil, Kurtoğlu ve Ortaç da filmde
15:51 19 yaşındaki genç kız, AVM'de 3. kattaki korkuluklardan atlayarak intihar etti
15:00 CHP'nin İzmir İl Kongresi yumruklu kavgaya dönüştü! Tunç Soyer polis eşliğinde salondan çıkarıldı
14:55 Bir garip kaza! Otomobil sürücüsü yan yatan aracını bırakıp kaçtı
14:40 "Bay Kemal'in yanındayız" sloganları Özgür Özel'i kızdırdı: Beni Soylu bile susturamadı, yapmayın
14:30 İmamoğlu, beraat ettiği davada yeniden yargılanacak
11:14 Deprem anında durmuştu! Şehrin simgesi olan saatler artık hep 04.17'yi gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2023 17:10:57. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'nin İzmir İl Kongresi yumruklu kavgaya dönüştü! Tunç Soyer polis eşliğinde salondan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement