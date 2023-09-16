CHP'nin İzmir İl Kongresi yumruklu kavgaya dönüştü! Tunç Soyer polis eşliğinde salondan çıkarıldı

CHP İzmir İl Kongresi'nde yaşanan çarşaf liste ve blok liste tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Arbedenin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu polis eşliğinde kongrenin yapıldığı salondan çıkarıldı.

CHP'DE İZMİR İL KONGRESİ BAŞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), geçtiğimiz seçim sürecinin ardından başlayan kongreler süreci İzmir'de devam ediyor. 38'inci Olağan İzmir İl Kongresi Gaziemir Fuar İzmir'de başlarken 617 delegenin kullanacağı oylarla yeni il başkanı belirlenecek.

KONGREDE YUMRUKLU KAVGA

Kongrenin gerçekleştiği salonda ise liste krizi meydana geldi. Çarşaf liste isteyenlerle blok liste isteyenler arasında gerginlik çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koruma ekibinin protesto edenleri kürsüden uzak tutması için müdahale etmesi sonrası gerginlik kavgaya dönüşürken, yumruklar konuştu. Gençlerin yumruk yumruğa girdiği kongrede, tüm uyarılara rağmen kavga büyürken blok liste ve çarşaf liste taraftarı gençler birbirine girdi.

"TÜM KAMERALAR SİZİ ÇEKİYOR"

Konuşmaların ardından divana, seçimin blok liste ile yapılması için önerge verildi. Bu sırada bir grup partili slogan atarak kürsüye yürüdü. Grubu sakinleştirmek isteyen Zeynel Emre, "CHP'ye bu yakışmaz, yerinize oturun, sakin olun. Tüm kameralar sizi çekiyor." uyarısında bulundu.

KAVGANIN ORTASINDA KALAN SOYER GÜÇLÜKLE SALONDAN ÇIKARILDI

Divan başkanının uyarıları kavgayı yatıştırmada yetersiz kalırken CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat araya girdi. Ancak Polat'ın müdahalesi de işe yaramadı. Çıkan kavga Şenol Aslanoğlu'na yönelirken Aslanoğlu ve Soyer, polis eşliğinde güçlükle salondan salondan çıkarıldı.