CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de bir araya geldi - Son Dakika
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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de bir araya geldi

11.06.2022 12:26

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de bir araya geldi CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Eskişehir'de bir araya gelerek ülke gündeminde bulunan konuların konuşulup yerel yönetimlerce oluşturulacak çözüm önerilerinin ele alınacağı toplantıya katıldı.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de bir araya geldi

ESKİŞEHİR - CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Eskişehir'de bir araya gelerek ülke gündeminde bulunan konuların konuşulup yerel yönetimlerce oluşturulacak çözüm önerilerinin ele alınacağı toplantıya katıldı.

Toplantı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık problemlerinde dolayı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise yurtdışı programından dolayı toplantıda yerini alamadığı belirtildi.

Sabah saatlerinde Yılmaz Büyükerşen'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantının geri kalanı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantının ardından ortak bir açıklama yapılacağı belirtildi.

"Ülke kaynaklarının büyük kısmını kapsayan şehirleri yönetiyoruz"

Ev sahibi konumundaki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yaptığı açılış konuşmasında, "Güzel ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik çöküntünün milyonlarca insanımızı maddi, manevi, sosyolojik ve psikolojik olarak derinden etkilediği, her geçen gün hayat mücadelesinin zorlaştığı bugünlerde daha da artan sorumluluklarımızın bilinciyle Eskişehir'de Başkanlar Buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye nüfusunun yarısından fazlasına hizmet götüren 11 Büyükşehir Belediyesi olarak, ülke kaynaklarının büyük kısmını kapsayan şehirleri yönetiyoruz. Sanayi, ticaret, tarım, turizm gibi, ülkenin gelişim dinamiklerinin en yüksek olduğu illeriz. Enerjimizi, şehirlerimizde alt ve üst yapı başta olmak üzere ulaşım, temizlik, imar çalışmaları, kültür sanat faaliyetleri gibi temel şehircilik görevlerimize harcamamız gerekirken, hükümet tarafından yürütülen yanlış politikalar nedeniyle farklı alanlara yoğunlaşmak zorunda kalıyoruz. Ekonomik çöküş nedeniyle sosyal yardımlara ağırlık veriyor, ayakta duramayacak durumda olan çiftçimize kırsal kalkınma projelerimiz ile umut oluyor, can çekişen eğitim sistemimizin boşluklarını açtığımız ücretsiz kurslarla doldurmaya çalışıyor, kadına yönelik şiddeti sonlandırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor ve toplumun her kademesinde kadını daha da güçlendirmek için istihdam yaratıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu topraklara, bizleri seçen yurttaşlarımıza ve en önemlisi ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'e karşı bu çalışmaları yapmak boynumuzun borcudur" dedi.

"Göçü, bir insanlık dramı olarak görmekteyiz"

Yaptığı açılış konuşmasında göçmenlere de değinen Yılmaz Büyükerşen, şu ifadeleri kullandı:

"Diğer önemli bir konu da, düzensiz ve kontrolsüz göç akının hala devam ediyor olmasıdır. Özellikle CHP'li belediyeler tarafından yönetilen kıyı şehirlerinde büyük göçmen kitleleri barınıyor. Resmi kayıtlarda göre Eskişehir'de 20 bin civarında olduğu belirtiliyor. Ancak Mersin'de bu sayının 450 bin olduğunu, Hatay'da çok daha vahim sayılar olduğunu biliyoruz. İstanbul'u, İzmir'i tahmin bile edemiyorum. Göçü, bir insanlık dramı olarak görmekle birlikte, kontrolsüz ve aşırı her şey gibi, bu durum da şehirlerimiz ve geleceğimiz için büyük tehlike arz ettiğini düşünüyorum."

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de bir araya geldi
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de bir araya geldi
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de bir araya geldi
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de bir araya geldi
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de bir araya geldi - Son Dakika
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