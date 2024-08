Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmıyoruz

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye yönünü sadece Batı'ya dönerek menzili maksuduna varamaz. Türkiye doğu ile ve Batı ile ilişkilerini eş zamanlı bir şekilde geliştirirse, güçlü müreffeh itibarlı ve etkin bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye'ye fayda değil zarar verir, denklem dışına atar. Dolayısıyla biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Tuzla'da bulunan Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda gerçekleşen programda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrasında Deniz Teğmen Şeyda Yıldırım'a diplomasını verdi.

'DENİZ HARP OKULUNDA YİNE BİRİNCİLİĞİ BİR KIZIMIZ ALDI'

Erdoğan, "Deniz Harp Okulumuzun bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Dün öncelikle Kara Harp Okulumuzda cami açılışı yaptık. Ardından da diploma törenimizi gerçekleştirdik. Tabii bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği yine bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulunda yine birinciliği bir kızımız aldı. Biraz sonra Hava Harp Okulunun mezuniyet töreninde yine birinciliği bir kızımız alacak. Bu herhangi bir tesadüf değil. Kızlarımızın gerçekten harp okullarımıza olan ilgi ve alakası. Bunun neticesinde çalışmaları, verdikleri mücadele bu mücadeleyle de hamdolsun kara, hava, deniz buralardaki alınan netice.

Ayrıca dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde çok değerli misafirlerimizle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladık. Dünyanın farklı köşelerinde kahraman ordumuzu ve milletimizi temsilen görev yapan Mehmetçiklerimizin yürek tellerimizi titreten, milletimizin göğsünü kabartan mesajlarını dinledik. Şimdi de Deniz Harp Okulundayız. Siz bahriyelilerimizin mezuniyet sevincine iştirak ediyoruz" dedi.

'427 ASLAN PARÇASINI DENİZ HARP OKULUMUZDAN MEZUN EDİYORUZ'

Erdoğan, "Bugün 410'u Türk ve 17'si misafir olmak üzere toplam 427 aslan parçasını Deniz Harp Okulumuzdan mezun ediyoruz. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, alınlarınızdan öpüyor, yeni görev yerlerinizde Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum. Öncelikle fedakarlıkları, özverili çabaları ve destekleriyle bu mutlu günü yaşamanıza vesile olan ailelerinizi kutluyorum. Sizlerin güzide birer harbiyeli olarak yetişmenizi sağlayan hocalarınıza ve komutanlarınıza ayrıca teşekkür ediyor, kendilerine şahsım, milletim adına takdirlerimi iletiyorum. Misafir teğmenlerimize de ülkelerinde muvaffakiyetler temenni ediyorum. Türkiye'nin fahri elçisi olarak gördüğümüz bu kardeşlerimizle kurduğumuz gönül köprülerini inşallah daha nice yıllar boyunca devam ettireceğiz. Onların da sizlerle, milletimizle ve ülkemizle tesis ettikleri ilişkileri her daim muhafaza edecekleri inancındayım. Şunu evvel emirde ifade etmek isterim 251 yıldır iftihar vesilemiz olan köklü bir kurumun mensubu olmaktan ne kadar kıvanç duysanız azdır. Bahriyeli olmanın böyle güzide bir eğitim kurumunda eğitim görmenin aynı zamanda ciddi sorumlulukları da beraberinde getirdiğini unutmayınız. Askerlik mesleğinin çeşitli kademelerinde hizmet ederken bu çatı altında kazandığınız bilgi, disiplin ve değerler sizin her zaman rehberiniz olacaktır. Vatanımıza, milletimize, devletimize karşı görevlerinizi en güzel şekilde yerine getireceksiniz. Gerekirse bu uğurda tıpkı kahraman ecdadımız gibi, şairin ifadesiyle anadan, yardan, serden geçecek, korkusuzca şahadete yürüyeceksiniz.

Türkiye'yi yüceltmek Mavi Vatan'daki hak ve hukukumuzu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız. Üzerinizdeki o ak üniformayı hiçbir leke bulaştırmadan şanla şerefle ömür boyu taşıyacaksınız. Ben bu kararlılığı, bu yiğitliği ve inanmışlığı şu an karşımdaki tabloda görüyorum. Ne diyor İstiklal Marşımızda, 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda'. Sizlerin mücadelesiyle sizlerin fedakarlıklarıyla hiçbir güç aziz milletimizi vatanından kopartamayacak. Ay yıldızlı al bayrağımız semalarımızda nazlı nazlı dalgalanmaya devam edecek. İstiklal ve istikbalimizin timsali olan ezanı Muhammedi'ler gök kubbemizi çınlatmayı sürdürecektir" dedi.

'TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI OLARAK ŞANLI ORDUMUZUN ASİL MENSUPLARIYLA HER ZAMAN İFTİHAR EDİYORUM'

Erdoğan, "Türkiye mazlum ve mağdurların hamisi kimliğiyle ilelebet payidar olacak Türk milleti daha nice asırlar boyunca tarih yapmaya, tarih yazmaya, tarihe istikamet çizmeye devam edecektir. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin bağrından çıkan kahramanlar ocağıdır. Disiplin vazife şuuru caydırıcılık ve çalışkanlık noktasında tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibiz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak şanlı ordumuzun asil mensuplarıyla her zaman iftihar ediyorum" diye konuştu.

'6 MODERN DENİZALTIMIZI DENİZ KUVVETLERİMİZİN SAFLARINA KATMIŞ OLACAĞIZ'

Erdoğan, "Milletimizin göz bebeği olan silahlı kuvvetlerimizi daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Geçen hafta Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak çeşitli deniz platformlarını hizmete aldık. Aksaz Tersane Komutanlığımızın açılışında Pirireis denizaltımızı hizmete verdik. Hızırreis denizaltımıza bayrak çektik. Murat Reis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerini başlattık. Ayrıca 2, 3, 4 numaralı akaryakıt gemilerimiz ile 3 bin tonluk denizaltı havuzunu donanmamızın istifadesine sunduk. Yeni tip denizaltı projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Hızır Reis denizaltımızı 2025 yılında, Murat Reis denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 3 denizaltımızı da inşallah 2029 yılına kadar tamamlayacağız. Böylece muadillerine göre üstün vasıflara sahip 6 modern denizaltımızı deniz kuvvetlerimizin saflarına katmış olacağız" İfadelerini kullandı.

'TÜRK DONANMASI FARKLI BİR LİGE YÜKSELECEK'

Erdoğan, "Milli sistem ve cihazlarla donatıp milli silahları kullanacağımız MİLDEM projemizle inşallah bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireceğiz. Donanmamızın şu anki Amiral gemisi olan Anadolu'nun ağabeyi olacak uçak gemimizle ilgili temaslarımız devam ediyor. SİHA gemimizden sonra uçak gemimizin de katılımıyla Türk Donanması çok farklı bir lige yükselecek. İnsansız sistemlerle birlikte hava savunma sistemlerinde de kendimizi sürekliye geliştiriyoruz. Füze, torpido, deniz topu, radar, uçak savar, launcher gibi kritik alanlarda her gün yeni bir eşiği aşıyoruz. Etkin caydırıcılığı ve harekat kabiliyetiyle yüksek bir deniz kuvveti olmak neyi gerektiriyorsa onu yapmanın gayretindeyiz. Son 22 yılda katettiğimiz mesafeyi basamak yaparak inşallah çok daha fazlasını başaracağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİNDEN RAHATSIZLIK DUYANLAR OLABİLİR, BUNLARA KULAK ASMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz herkesin denizi ufku kadardır. Bizim tüm hedeflerimize çıkıp birileri hayal diyebilir. Birileri Mavi Vatan'ı masal olarak görebilir. Birileri Türkiye'yi maceracı olmakla, macera aramakla itham edebilir. Birileri milletimizin vizyonunu 782 bin kilometrekare ile sınırlandırmaya çalışabilir. Hatta Türkiye'nin Libya'da, Somali'de, Katar'da, Irak'ta, Balkanlar'da, Asya'da, Afrika'da ne işi var diyen işgüzarlar da çıkabilir. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye'nin vizyonundan, Türkiye'nin mücadelesinden rahatsızlık duyanlar olabilir. Biz bunlara kulak asmayacağız. Önümüze bakacağız, gözümüzü bir an olsun ufuktan ayırmayacağız" şeklinde konuştu.

'TÜRK DIŞ POLİTİKASINA BATI BAŞKENTLERİNİN PENCERESİNDEN BAKANLARIN TEZYİNATLARINA ALDIRMAYACAĞIZ'

Erdoğan, "Türk dış politikasına Ankara eksenli bakmak yerine Batı başkentlerinin penceresinden bakanların tezyinatlarına aldırmayacağız. Hazreti Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi pergelin sabit ucunu ülkemiz çıkarlarına sabitleyecek, diğeriyle tüm dünyayı kucaklayacağız. 360 derecelik bakış açısıyla meselelere yaklaşacak, olabilecek en geniş perspektifle gelişmeleri değerlendireceğiz. Doğu ile ilişkilerimizi güçlendirirken, Batı ile köklü işbirliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Daha bir asır önce bir arada yaşadığımız halklarla bugün aramızda sınırların olması gönül coğrafyamızdan kopacağımız anlamına gelmez" diye konuştu.

'AVRUPA BİRLİĞİ İLE ŞANGAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ARASINDA BİR TERCİH YAPMIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yönünü sadece Batıya dönerek menzili maksuduna varamaz. Türkiye, doğuyla ve batıyla ilişkilerini eş zamanlı bir şekilde geliştirirse, güçlü, müreffeh, itibarlı ve etkin bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye'ye fayda değil, zarar verir, denklem dışına atar. Dolayısıyla biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Tam aksine hem bunlarla hem de diğer kuruluşlarla ilişkilerimizi kazan kazan temelinde geliştirmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

'MAVİ VATANDAKİ HAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ'

Erdoğan, "Son 22 yılda hep bu anlayışla hareket ettik. Acaba birileri ne der diye değil, milletimiz ne der diye politikamızı belirledik. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Mavi Vatan'daki haklarımızı savunacağız" dedi.

'DENİZLERİNİZ SAKİN, PRUVANIZ NETA, BAHTINIZ HEP AÇIK OLSUN'

Erdoğan sözlerini, "Şunu unutmayın, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız hep açık olsun." İfadeleriyle sonlandırdı.