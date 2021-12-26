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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi

26.12.2021 15:57

İBB Başkanı İmamoğlu, "CHP'li belediyeler ne yaptı? Ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçek bilgilerin yer aldığı bir mektup gönderdiğini ifade etmişti. Erdoğan bugün İmamoğlu'nun sözlerine verdiği yanıtta, "Utanmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye. Bütün kayıtlar AK Partili Meclis üyelerinde de mevcut, Bay Kemal ve onun müridi, adını vermeyeceğim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yer alan "CHP'li belediyeler ne yaptı? Ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" sözlerine yanıt vermişti.

"MEKTUBUMDA NET VE GERÇEK BİLGİLERİ GÖREBİLİR"

İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgi kaynağını ben hep sorguluyorum en başından beri. Çünkü verdiği bilgiler, aktardığı bilgiler ne yazık ki yanlış, hiçbiri doğru değil. Bilgi kaynağını düzeltmeye ve hatta doğru adresin kaynağı kendisi olduğu için bizimle irtibat kurmayı öneriyorum. Bizimle irtibat kursun diye Sayın Cumhurbaşkanı'na da bugün sabah saatlerinde mektubumu yolladım. Oradan net, gerçek bilgileri görebilir. Bilgi kaynağını düzeltsin Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de bizim yapmak isteyip de yapamadığımız, kendi imzasına ait bir kısım işlere de onay versin de işimize engel olmasın" demişti.

"İBB ÖNÜNDE AĞLAYAN İNSANLARIN GÖZYAŞLARINI SEN BİZE ANLATMA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti'nin İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine gönderdiği mektuba sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye. İBB önünde hanımlarıyla beraber ağlayan insanların gözyaşlarını sen bize anlatma. Ve İBB'nin tahir ekseriyeti AK Partili meclis üyelerinden oluşmaktadır ve bütün kayıtlar onlarda da mevcuttur. Senin bütün yalanların orada tutuluyor. Bay Kemal ve onun müridi, adını vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

''İstanbul'u sevmek demek, koskoca bir coğrafyayı sevmek demektir. Her rengiyle her inancıyla tüm insanlığı sevmek demektir. İstanbul medeniyetimizde ve tarihimizde önemli bir yere sahip. Bu kadar sevilen bir yere hizmet etmek şerefli bir iştir. İstanbul'a hizmet etmek demek 3 kıta 7 iklimi aynı çınarın altında toplayan ecdada hizmettir. İstanbul'un fethi bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması bizim için çok kıymetlidir.

''BAZEN ÖFKELİ GÖZÜKÜYORSAK, TEK SEBEBİ DAVAMIZDIR''

Zulüm 1453'te başladı diyenlere karşı bu toprakları ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelesi veriyoruz. Verdiğimiz mücadele milletimiz her alanda geri bırakarak medeniyeti ortadan kaldırmak isteyenlere karşı yeni bir şahlanış mücadelesidir. Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir. Şu anda bu salonda 3 bini aşkın kardeşim var. Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Bazen öfkeli gözüküyorsak, tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır.

''AK PARTİ'NİN İCRAATLARINI SAYMAYA GÜNLER YETMEZ''

İlk günden beri AK Parti'yi kuran ve iktidara getiren millettir diyoruz. Bizim bu millete sadece teşekkür, şükran değil, 15 Temmuz'daki gibi can borcumuz var. Bu millet için ne yapsak, ne hizmet etsek, hangi başarıyı sersek azdır. Arnavutköy'de tarihi bir kışlayı hastaneye çevirdik mi çevirdik. Yine Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ni yaptık. Biz her yerde bu millete yakışanı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. AK Parti'nin icraatlerini saymaya kalkarsak saatler değil günler yetmez. Şu anda 81 ilimizde üniversite var. İşte bu Erdemliler Hareketi'nin en önemli başarısıdır. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda bu adımları attık.

''GERÇEKLER YÜZÜNE TOKAT GİBİ ÇARPIYOR''

CHP Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da belediyeleri kendilerine vermeleri halinde çiftçilere elektriği bedava kullandıracakları sözünü verdi. Elektriğin belediyelerin görev alanında olmamasına rağmen neymiş Şanlıurfa'daki taşlık araziye enerji üretim sistemi kuracakmış, elektriği çiftçiye bedava verecekmiş. Bay Kemal, Millet İttifakı olarak siz daha cumhurbaşkanı adayını bile belirlemediniz. Adana'da niye yapmadınız diyenlere yeteri kadar taşlık arazi olmadığını söylemiş. Her bir megavat güneş enerjisi üretimi için 15 dönüm arazi gerekiyor Bay Kemal. Türkiye'nin 3'te 2'sinin 99 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca kurabildiği kurulu enerji gücü ne kadar? 150 bin megavat. Bu zat Şanlıurfa'nın taşlı tarlalarında 99 yıllık birikimimizi 1.5 kat fazla enerji üretiminden bahsediyor. Ne kadarlık yatırım gerekiyor. Tam 125 milyon dolar gerekiyor. Adana topraklarının yarısı tarıma uygun olmayan taşlık araziymiş. Aynı uygulamayı orada yapmasında hiç bir mahsur yokmuş. Yalanı rakamlarla söyleyince hesap kitap devreye giriyor. Gerçekler gelip yüzüne tokat gibi çarpıyor.

''TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI 45 BİN KİŞİYİ İŞE ALDI''

Mahalli seçimler öncesi kazandıkları belediyelerde tek bir kişinin işinden çıkarılmayacağına dair namus sözü verdiğini hatırlıyorsunuz. Diğer tüm vaatleri gibi bu namus söz 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe aldı. Şimdi utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor, 'böyle bir şey yok' diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde hanımlarıyla beraber o ağlayan insanların o göz yaşlarını sen bize anlatma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kahir ekseni AK Partili meclis üyelerinden oluşmaktadır, bütün kayıtlar onlarda da mevcuttur. Senin o bütün yalanların orada tutuluyor Bay Kemal ve onun müridi, adını vermeyeceğim.

''İSTANBUL HALKINA YALAN SÖYLÜYORLAR''

Yenikapı'ya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını hem de 3-5 kat daha yüksek fiyatla belediyeye doldurdular. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel fazlası vardı, hani israf vardı, İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23.5 milyar liradan, planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar. Anlaşılan o ki 2024'e kadar bu borç rakamı 100 milyar lira sınırına dayanacaktır. Bunun adı İstanbul'a ihanettir, İstanbulluya ihanetti, Türkiye'ye ihanettir. Bırakın yeni iş yapmayı devam işleri bile yürütemiyorlar. Şimdi de utanmadan engelleniyoruz yalanıyla beceriksizliklerini örtbas etmeye çalışıyorlar. Ama arkadaşlarımız işin aslının öyle olmadığını bilgisiyle, belgesiyle ortaya koyuyorlar. Şehri yönetemiyorlar ama maşallah iftira atmayı, yalan söylemeyi çok iyi başarıyorlar. Bunların hayatı yalan, iftira, işçiye, esnafa, çiftçiye, İstanbul halkına yalan söylüyorlar. İnşallah önümüzdeki seçimde millet bunların tüm yalanlarını yüzlerine vuracak ve hakkettikleri yere yuvarlayacaktır. İstanbul her seçimde olduğu gibi 2023 seçimlerinde de AK Parti'nin lokomotifliğini yapacaktır. Bunun için teşkilatlarımıza her seçimde olduğundan daha çok görev düşüyor. Unutmayınız ki karşımızdakiler her seçimde olduğundan çok daha büyük bir hırsla, çok daha büyük bir kinle, çok daha büyük bir destekle 2023'e hazırlanıyor. Bizim de bu tabloya uygun şekilde hazırlığımız yapmamız gerekiyor"

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi - Son Dakika
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