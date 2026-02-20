Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Milas\'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
20.02.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Milas\'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde CHP yönetimindeki Muğla Milas'ta yaşanan ve büyük tepki toplayan zeytin ağacı katliamıyla ilgili sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, ''Lafa gelince çevreci kesilen ama Milas'ta zeytin ağacı kıyımı yapanların yönettikleri şehirleri çöpe, çukura ve çukura mahkum ettiler. Cennet vatanımızı yaşanmaz hale getirmelerine fırsat vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Çevreyi korumanın partisi olmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevreyi korumanın partisi olmaz. Afetlere karşı hazırlığın ideolojisi olmaz. Çevre projelerinde asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz.

Çevreyi koruyan her adımı her fikri samimiyetle destekliyoruz. COP31'in ev sahipliğini üstlendik.

Bu sene Antalya'da 200'e yakın ülkeyi ağırlayacak, artık söz değil eylem zamanı diyeceğiz. Cemre Vakfı'nın bizlere bu mücadelede destek olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

"GENÇ KARDEŞLERİME SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM"

Ramazan ayının ikinci gününde gerçekleştirilen buluşmada birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, "Ruhumuzun manevi cemrelerinden olan mübarek Ramazan-ı Şerif'te sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor; hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

İkinci gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'in; sizlerle birlikte milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıf bünyesinde faaliyet gösteren gençleri "cemre" olarak nitelendirerek, Türkiye ve insanlık için yürüttükleri çalışmaların önemine değindi.

"Sizlerin şahsında burada bulunamayan, ancak bir yaşatma ve yeşertme gönüllüsü olarak, bir cemre olarak bu çatıyı yücelten ve yükselten genç kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"BEN VARIM DİYEN MİLYONLARCA NEFERİ TEMSİL EDİYORSUNUZ"

"Biliyorum ki sizler, çevre duyarlılığı olan milyonları temsilen buradasınız. Biliyorum ki sizler, söz konusu çevre olunca, afetle mücadele olunca 'Kim var?' denildiğinde; sağına, soluna bakmadan 'Ben varım!' diyen milyonlarca neferi temsil ediyorsunuz.

Dolayısıyla gözlerinin ışıltısı yüreğimi ısıtan, geleceğe dair umutlarımı büyüten siz genç arkadaşlarımla birlikte Türkiye'nin sorumluluk sahibi tüm gençlerini burada saygıyla selamlıyorum.

Bu anlamlı program vesilesiyle bugün ülkemizin 81 iline, yarın dünyanın dört bir yanına düşeceğine inandığım siz cemrelerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Sizin şu heyecanınızı paylaşmak, sizinle beraber olmak, sizinle aynı ufka bakmak, birlikte yürümek benim için ayrı bir gururdur; mutlulukların en büyüğüdür. Sağ olun, var olun."

Çevre konusunda Türkiye'nin gelişmiş ülkelerin önünden olduğunun altını çizen Erdoğan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kapıları herkese açıktır. Aynı şekilde bizim kapımız; ülkesine, milletine ve şehrine hizmet etmek isteyenlere sonuna kadar açıktır. Çevreyi korumanın partisi olmaz. Afetlere karşı hazırlığın ideolojisi olmaz.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖNÜNDEYİZ"

Biz iş yapana, hizmet üretene, insanımıza faydası olana her zaman sahip çıkarız, destek veririz, önünü açarız. Çevre konusunda küresel düzeyde oluşturulan örgütlerin içinde yer alma, anlaşmalara taraf olma konusunda gelişmiş ülkelerin özellikle önündeyiz.

Paris İklim Anlaşması'nı 2021 yılında Meclisimizde biz onayladık. Ardından yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan İklim Kanunu'nu kabul ettik. Nihai hedefimiz olan 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdürüyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, bugün gelinen noktada küresel bir çevre hareketine dönüştü. Çevre projelerimizin çatısını sıfır atık anlayışı oluşturuyor" diye konuştu.

"LAFA GELİNCE..."

Muğla'nın Milas ilçesinde kesilen zeytin ağaçlarıyla ilgili CHP'li yetkililere tepki gösteren Erdoğan şöyle devam edtti: "Lafa gelince çevreci kesilen ama Milas'ta zeytin ağacı kıyımı yapanların yönettikleri şehirlere çöpe, çamura ve çukura mahkum edenlerin, kışın ortasında milletimize haftalarca susuzluk çektiren istismarcıların kimi zaman beceriksizlikleri, kimi zaman rant hırsları sebebiyle cennet vatanımızı yaşanmaz hale getirmelerine fırsat vermeyeceğiz."

MİLAS'TA NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Milas ilçesinde çok sayıda zeytin ağacının kesilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonrası CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey görevinden istifa etti. Valilik incelemesinde kesimin Kılbey'e ait arazide gerçekleştiği tespit edilirken, olay kamuoyunda "zeytin katliamı" tartışması yarattı.

Lafa gelince çevreci kesilen ama Milas'ta zeytin ağacı kıyımı yapanların yönettikleri şehirleri çöpe, çsmura ve çukura mahkum etmeleri, milletimize haftalarca susuzluk çektirewn istismarcıların , kimi zaman beceriksizlikleri, kimi zaman aşırı rant hırsları sebebiyle cennet vatanımızı yaşanmaz hale getirmelerine fırsat vermeyeceğiz.

Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Ağacı, Politika, Mahkum, Mahkum, Zeytin, Muğla, Cemre, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
Karadeniz fıkrası gibi mahalle Komşular bir adımla il değiştirip, bir dakika farkla iftar açıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle! Komşular bir adımla il değiştirip, bir dakika farkla iftar açıyor
Dehşet evi Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir
Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Napoli’den Galatasaray’a dev jest Napoli'den Galatasaray'a dev jest

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:59
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe’de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:41:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.