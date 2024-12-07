Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin içler acısı halini anlatmaya gerek yok

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Milletimize hizmet etmek için dev eserler üretiyor, karıncalar gibi çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak taş üstüne taş koymanın gayretindeyiz. Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Ülkeye ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra çeşitli törenlere katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Havalimanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Güneykent Mahallesi'nde düzenlenen '5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'ne katıldı. Törende alanı dolduran kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem felaketinde evleri yıkılan depremzedeler için inşa edilen konutların anahtarlarını teslim ettiklerini belirterek, "Rabbim yeni hanelerinizde sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla oturmayı sizlere nasip eylesin diyorum" dedi.

'GÜÇLÜ VE DAYANIKLI ŞEHİRLER İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ'

Bölgenin sıradan bir yurt olmadığını, dünyaya yön verenlerin yurdu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Vatan topraklarını mukaddes bir emaneti taşımanın sorumluluğuyla mamur etme çabalarımızın gerisinde bir şuur vardır. Anadolu'da huzur içinde ilelebet yaşamak istiyorsak, her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Evlatlarımıza müreffeh Türkiye bırakmayı arzu ediyorsak, ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. Bakınız bu durum dış politika, savunma, ekonomi için geçerli değildir. Güçlü ve dayanıklı şehirler inşa etmek de bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Asrın felaketinde milletimizin yanında en güçlü şekilde sarsılmaz bir kale gibi dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık" diye konuştu.

'BURASI ÖZGÜR ÖZELLERİN İCRAAT YAPMADIKLARI İKTİDAR DEĞİL'

Geçen hafta Kahramanmaraş'ta 155 bininci deprem konutunun anahtarlarını teslim ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle dedi: "Öyle laf ola beri gele yok. Burası öyle Özgür Özellerin, şunların, bunların laf yapıp icraat yapmadıkları bir iktidar değil. Şimdi Gaziantep Güneyşehir'deyiz, 5113 deprem ve sosyal konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Projeyle hem depremzedelerimizin güvenli bir yuva özlemine yön verecek hem de sosyal konutlarla bölgede hayat standartlarını yükseltmiş olacağız. Allah'ın izniyle 2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 2025 yılının sonunda Gaziantep'imizde toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin, deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini inşallah gerçekleştireceğiz. Burada şunu özellikle ifade etmek isterim. Dünyanın en büyük şantiyesine dönüşen deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz. Aynı zamanda okuluyla, sağlık merkeziyle, çarşısıyla, pazarıyla, yeşil alanıyla, parkıyla yepyeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Sadece depremde yıkılan yerlerin değil, bölgedeki şehirlerimizin tamamının altyapısını da yeniliyoruz. Sanayi ve ticaret şehrimiz Gaziantep başta olmak üzere deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya, üretimi, istihdamı, ticareti güçlendirmeye devam ediyoruz."

'MEYDANLARDA VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ'

Türkiye'nin deprem sonrası yeniden inşa sürecinde gerekli her şeyi aynı anda yapacak kudret ve siyasi iradeye sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz sözlerin arkasındayız. 22 yıllık iktidarlarımızın hiçbir döneminde milleti hayal kırıklığına uğratmadık. Ana muhalefet gibi sırf seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp, göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık. Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Tarihimizin bu en büyük konut ve şehircilik seferberliğini Allah'ın izniyle en güzel şekilde tamamlayacağız. Sevgili Antepliler, çok değerli kardeşlerim, Gaziantep'i yeni nesil belediyecilik anlayışıyla 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır örnek bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ulaşımdan yeşil alanlara eğitimden kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. Toplam 135 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük temiz su yatırımı olan Düzbağ içme suyu projesiyle şehrimizi kaynak kalitesinde içme suyuna kavuşturduk. 5 kilometresi tünel olmak üzere toplam 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray metro projemizi başarıyla tamamladık. Büyükşehir belediyemizin finansmanıyla 32 vagondan oluşturduğumuz yerli ve milli tren setimizi yakında tamamlıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda vatandaşlarımızın kullanımını açacağız. Yine 25 köprülü kavşağımızı ve 128 köprümüzü de yakın zamanda hizmete alacağız. 10 bin iş yerinde 50 bin kardeşimizin istihdam edileceği 4 milyon metrekarelik Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'ni de tamamlamak üzereyiz. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Galle Park Gaziray Parkı ve Festival Park gibi toplam 3 milyon metrekarelik park ve millet bahçesini hayata geçirdik. Depremde en çok zarar gören Nurdağı ve İslahiye'deki altyapı, üstyapı, su ve kanalizasyon hizmetlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirdik" dedi.

'TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMANIN GAYRETİNDEYİZ'

Millete hizmet için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "Aziz kardeşlerim milletimize hizmet etmek için dev eserler üretiyor, karıncalar gibi çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak taş üstüne taş koymanın gayretindeyiz. Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Ülkeye ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Atalar ne demiş; 'Dervişin fikri neyse zikri de odur.' Bakınız kule deyince bizim aklımıza ilk olarak deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe sahip Çamlıca Kulesi geliyor. Kule deyince bizim aklımıza İstanbul Havalimanı'nın lale figüründen ilhamla tasarlanan 90 metre uzunluğundaki Hava Trafik Kontrol Kulesi geliyor. Kule deyince aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçiklerimizi korumak için inşa ettiğimiz yüksek güvenlikli nöbet kuleleri geliyor. Kule deyince aklımıza kaçak geçişleri önlemek için sınırlarımıza yaptığımız ileri teknolojiye sahip gözetleme kuleleri geliyor. Kule deyince aklımıza kırmızı beyaz rengiyle bayrağımızı temsil eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 334 metre yüksekliğindeki kuleleri geliyor. Kule deyince aklımıza Birleşmiş Milletler'in tam karşısında olan 36 katlı ve 171 metre yüksekliğindeki Türkevimiz geliyor. Kule deyince bakıyorsunuz Sayın Özel'in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Para kuleleri dışında ortada işte bizim eserimiz diye gösterebilecekleri hiçbir icraatları yok. Grup toplantısında konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış en iyi bildikleri iş olan paradan kule geliyor. Bunların aklı, fikri ceplerini doldurmakta, yandaşlarını zenginleştirmekte, milletin paralarını har vurup harman savunmakta. Şahsi ikballerine öyle kilitlenmiş durumdalar ki gözleri hiçbir şey görmüyor. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir Körfezi zaten kaderine terk edildi. Umurlarında bile değil. Bir başkası 6 sene önce tıkır tıkır işleyen trafiği kördüğüm haline getirdi. Her şeye para buluyorlar ama iş Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlara gelince kırk dereden su getiriyorlar. Nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz, vizyonsuz bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ne diyelim? Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlarımıza sabır versin. Sevgili Antepliler, aziz kardeşlerim, bizim gayemiz umutla, azimle, gayretle, gönül kırmadan geleceği kurmaktır. Gök kubbede hoş bir sada bırakmanın peşindeyiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Lafla, lafazanlıkla, polemikle değil; iş üreterek, hizmet üreterek, imar ve ihya ederek, gönüller kazanmanın derdindeyiz. Nereye giderseniz, bizim eserlerimizi görürsünüz. Yerel yönetimler vasıtasıyla Antep'e yaptığımız hizmetler zaten çok büyük takdir topluyor. Hükümet olarak da Gaziantep'e sayısız eser, proje ve yatırım kazandırdık" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının son bölümünde kente yapılan hizmet ve yatırımları anlatıp, hak sahiplerine evlerinin anahtar ve tapularını verdi.