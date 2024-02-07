Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da deprem konutları teslim törenine katıldı

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Bugün Şanlıurfalı kardeşlerimizle deprem konutlarının kura sevincini yaşıyoruz. İnşallah yarın Adıyaman'da olacağız"

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da deprem konutlarını teslim törenine katıldı. "Hiçbir ayırım yapmadan deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaya çalıştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarını tanıtım toplantısı ve deprem konutlarının teslim töreni için Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan bin 314 afet konutunun hak sahiplerine teslim toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir ayırım yapmadan deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk olarak Cumartesi günü Hatay'daydık. 2 önemli sağlık tesisini hizmete açtık. 7 bin 725 deprem konutunun kura törenini gerçekleştirdik. Pazar günü Gaziantep'teydik. Orada da bin 875 yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük sağlık tesisi olan Gaziantep Şehir hastanesinin resmi açılışını yaptık. Ardından 10 bin 698 konutumuzun kura törenini gerçekleştirdik. Yine ayni gün Şahinbey Belediyemizin Millet caminin de açılışını yaptık. Muhteşem bir eser Şahinbey Belediyemiz meydana getirdi. Gerçekten belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Böyle muazzam bir eseri kısa zamanda Şahinbey'e kazandırmış olmasıyla iftihar ediyoruz. Dün 6 Şubat depreminin yıl dönümüydü. Cumhur İttifakındaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte Kahramanmaraş'taydık. Burada da hem depremzede kardeşlerimizle kucaklaştık, hem de yapımı tamamlanan 9 bin 289 afet konutlarının kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ettik. Bugün Şanlıurfalı kardeşimizle kura sevinci yaşıyoruz. Yarın Adıyaman'da olacağız. Gözlerimizi deprem bölgesinden bir an olsun ayırmıyoruz. Bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili hemen her kabine toplantımızda bakanlarımızdan düzenli bilgiler alıyoruz. Şehirlerimizin yeniden inşa ve ihya çalışmalarının sorunsuz bir şekilde ilerlemesini temin ediyoruz. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız felaket gerçekten çok büyük olsa da şimdiye kadar süreci alnımızın akıyla bugünlere getirmeyi başardık. Zaman zaman ortaya çıkan sorunlar karşısında gerekli tedbirleri alıyoruz. Devlet millet el ele vermek suretiyle 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinin üstesinde asrın birliğiyle geliyoruz. Bugünkü kura ve anahtar teslim törenimiz devletimizin depremin yol açtığı yaraları sarma iradesini en somut örneğidir" ifadelerine yer verdi.

"Hiçbir badirenin hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da bin 208'i il ve ilçe merkezlerinde 106'sı kırsalda olmak üzere toplam bin 314 afet konutumuzun kurasını çekiyoruz. Deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor. Bunları da mümkün olan en kısa zamanda tamamlayıp hak sahibi kardeşlerime teslim edeceğiz. Şanlıurfa'yla birlikte deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza mahçup olmamak için canla başla çalışacağız. Yaklaşık 22 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıldır sizlerin huzurundayız. Çok farklı sınamalarla karşılaştık. Tüm bu imtihanları 85 milyon vatandaşımızla tam bir dayanışma içerisinde mücadele ederek vermeyi başardık. Bir başka ülkenin veya milletin başına gelse o ülkeyi yerle yeksan edecek nice hadise nice kriz bizi yolumuzdan döndüremedi. Elbette bedel ödedik, yaralar aldık, sarsıldık ama ne kadar büyük olursa olsun hiçbir badirenin hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmedik. Ekonomide, sağlıkta, demokraside, terörle mücadelede tarihi nitelikte adımlar atarken vatandaşlarımıza meydana verdiğimiz sözleri de tek tek hayata geçirmeye gayret ettik" şeklinde konuştu.

"Hiçbir afette vatandaşlarımıza bugüne kadar mahçup olmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle afet yönetimi ve yaralarının sarılmasından ülkemizi çok farklı bir seviyeye taşıdık. Şehirlerinin altyapı ve üstyapı eksiklerinin giderilmesinden kentsel dönüşüm projeleriyle sağlıksız yapıların dönüştürülmesine pek çok adım attık. TOKİ vasıtasıyla vatandaşlarımızı güvenli konutlara kavuştururken yatay mimari örneklerinin yaygınlaştırılmasına dikkat ettik. AFAD Başkanlığının kurulmasıyla afetlerle mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinden hukuki düzenlemelere kadar çok geniş bir yelpazede çok önemli reform icraat ve programlara öncülük yaptık. Son 21 yılda yaşadığımız tabi afetlerden sonra yaraların sarma noktasında ortaya gayretin en yakın şahidi milletimizdir. Ne Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan kardeşlerimize ne Kastamonu, Bartın, Giresun sellerini yaşayan insanlarımıza ne Antalya, Muğla yangınlarını yaşayan vatandaşlarımıza bugüne kadar mahçup olmadık. Milletçe yüreğimizin yandığı tüm bu afetlerde birileri sadece şov peşinde, sadece siyasi istismar peşinde koşarken biz bir an önce dertlere derman olabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık. 6 şubat depremleri son bir asırda maruz kaldığımız en büyük felakettir. Can kaybı olarak 53 binden fazla insanımızı toprağa verdik. Şanlıurfa'da da 200 vatandaşımız depremlerde hayatını kaybetti. Mekanları cennet olsun. Şanlıurfa'da depremde 700'den fazla bina yıkıldı. Depremden etkilenen ailelere şimdiye kadar geçici barınma kapsamında toplam 288 milyon lira tutarında kira yardımı yaptık. Şanlıurfa'da kurulan ve dağıtılan çadır sayısı yaklaşık 9 bindir. İlimizde 578 konteynerin olduğu 2 konteyner kent faaliyet gösteriyor. Yani Şanlıurfalı depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için ne yapılması gerekiyorsa bugüne kadar yapıldı" dedi.

"Hiçbir ayırım yapmadan deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaya çalıştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçime krizlere rağmen bir yıl gibi kısa bir sürede bu çalışmaları yaptık. Sizin için çalışmaya devam edeceğiz. İlk günden itibaren ayrımsız bir şekilde depremzedelerimizin yaralarının sarılmasına odaklandık. Hiçbir ayırım yapmadan deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaya çalıştık. Sizler nasıl çalıştığımızı iyi biliyorsunuz. Biz meseleye siyasi kazanım elde ederim siyasetiyle değil, hayır duası anlayışıyla hareket ediyoruz. Başkaları siyasi ikbal hesabı yapıyor olabilir ama biz Allah ondan razı olsun şiarını hiçbir şeye değişmeyiz. 81 ilimizin her bir ilçesi her bir mahallemizde ayak izlerimiz, eserimiz var. CHP genel başkanları gibi polemik laf üstüne laf atma hesabında değiliz. Sırf oy vermediler diye depremzedelere hakaret edenleri deprem meselesinde bile millete yük olmayı tercih edenleri tarihe havale ediyoruz. Tüm gücümüzle deprem şehirlerimizin ihya etmeye çalışacağız. Depremzedelerimizin huzurlu yuvalarına kavuşturacağız" diye konuştu.