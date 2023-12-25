 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştıran 5. kol faaliyetlerini, terör saldırılarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştıran 5. kol faaliyetlerini, terör saldırılarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştıran 5. kol faaliyetlerini, terör saldırılarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz" "Tarih de gösteriyor ki Türk istiklalsiz yaşayamaz" "Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğimize yönelik kalleş saldırıların gerisinde milletimizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştıran 5. kol faaliyetlerini, terör saldırılarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz"
25.12.2023 - 23:24,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştıran 5. kol faaliyetlerini, terör saldırılarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz"

"Tarih de gösteriyor ki Türk istiklalsiz yaşayamaz"

" Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğimize yönelik kalleş saldırıların gerisinde milletimizin istiklal aşkını sınama teşebbüsleri vardır"

"İç kaleyi sarsmayı, bizi içerden zayıflatmayı amaçlayan bu sosyal terör eylemleri, bütün bunlar karşısında hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz"

"Önceki gece Meclisimizdeki 4 siyasi partinin bir araya gelerek ortak mutabakata imza atmasını çok önemli buluyoruz"

"Milletimizin temsilcisi olmak yerine bölücü terör örgütünün uzantısı gibi davrananları zaten milletimize sunuyoruz"

"Teröristle aynı dili paylaşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarih de gösteriyor ki Türk istiklalsiz yaşayamaz. Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğimize yönelik kalleş saldırıların gerisinde milletimizin istiklal aşkını sınama teşebbüsleri vardır. Toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştıran 5. kol faaliyetlerini, terör saldırılarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz. İç kaleyi sarsmayı, bizi içerden zayıflatmayı amaçlayan bu sosyal terör eylemleri, bütün bunlar karşısında hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz. Önceki gece Meclisimizdeki 4 siyasi partinin bir araya gelerek ortak mutabakata imza atmasını çok önemli buluyoruz. Milletimizin temsilcisi olmak yerine bölücü terör örgütünün uzantısı gibi davrananları zaten milletimize sunuyoruz. Teröristle aynı dili paylaşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Irak, Güvenlik, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştıran 5. kol faaliyetlerini, terör saldırılarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz' - Son Dakika


23:25
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik' Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25
Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
23:25 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:49 ''Ormanın hayaleti'' fotokapana yakalandı
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 00:20:41. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştıran 5. kol faaliyetlerini, terör saldırılarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement