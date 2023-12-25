Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştıran 5. kol faaliyetlerini, terör saldırılarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz"

"Tarih de gösteriyor ki Türk istiklalsiz yaşayamaz"

" Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğimize yönelik kalleş saldırıların gerisinde milletimizin istiklal aşkını sınama teşebbüsleri vardır"

"İç kaleyi sarsmayı, bizi içerden zayıflatmayı amaçlayan bu sosyal terör eylemleri, bütün bunlar karşısında hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz"

"Önceki gece Meclisimizdeki 4 siyasi partinin bir araya gelerek ortak mutabakata imza atmasını çok önemli buluyoruz"

"Milletimizin temsilcisi olmak yerine bölücü terör örgütünün uzantısı gibi davrananları zaten milletimize sunuyoruz"

"Teröristle aynı dili paylaşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarih de gösteriyor ki Türk istiklalsiz yaşayamaz. Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğimize yönelik kalleş saldırıların gerisinde milletimizin istiklal aşkını sınama teşebbüsleri vardır. Toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştıran 5. kol faaliyetlerini, terör saldırılarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz. İç kaleyi sarsmayı, bizi içerden zayıflatmayı amaçlayan bu sosyal terör eylemleri, bütün bunlar karşısında hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz. Önceki gece Meclisimizdeki 4 siyasi partinin bir araya gelerek ortak mutabakata imza atmasını çok önemli buluyoruz. Milletimizin temsilcisi olmak yerine bölücü terör örgütünün uzantısı gibi davrananları zaten milletimize sunuyoruz. Teröristle aynı dili paylaşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz" ifadelerine yer verdi.