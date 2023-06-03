Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine'yi Açıkladı: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı. Eski Kabine'den sadece iki isim yeni Bakanlar Kurulu'nda da görevlerine devam ederken, birçok sürpriz yaşandı.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

Açıklanan Kabine'de değişen bakanlardan birisi de Süleyman Soylu oldu. 2016 yılından bu yana İçişleri Bakanı olarak görev yapan Süleyman Soylu, yeni Kabine'de yer almadı. Soylu'nun yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olarak atandı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya şunları söyledi: "26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım #İstanbul'umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum."

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. Felahiye, Erzin, Derabucak, Hilvan ve Sarıkaya Kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 30 Kasım 2007 tarihinde Şırnak, 13 Mayıs 2010 tarihinde ise Ağrı valiliğine atanmıştır. 3 Ağustos 2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Tekirdağ valisi olarak atanmıştır. 19 Şubat 2015 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Gaziantep valiliğine atanmıştır. 27 Ekim 2018'de İstanbul valiliğine atandı. Yüksek Seçim Kurulunun 2019 Türkiye yerel seçimleri itirazlarını değerlendirmesi sonucu İstanbul seçimlerini iptal etmesi nedeniyle 7 Mayıs 2019'da vekâleten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilmiş, 27 Haziran'da görevi teslim etmiştir. 3 Haziran 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevine atandı