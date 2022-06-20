Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüştü: Faaliyetlerini sonlandırın

Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri NATO karargahında Genel Sekreter Stoltenberg başkanlığında bir araya geldi. Görüşmeye Ankara adına Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal katıldı.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DAKİ TERÖR FAALİYETLERİ SONA ERDİRİLMELİ"

Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin somut adımlar beklediğini dile getirerek "PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri İsveç ve Finlandiya'daki faaliyetlerini sona erdirmeli" dedi.

"İSVEÇ ACİL ADIM ATLMALI"

PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini, İsveçli yetkililerin de bu yönde ifadelerde bulunduğunu söyleyen Kalın, "Terör örgütlerinin Avrupa'nın göbeğinde bu ülkeleri esir alırcasına bir faaliyet içerisinde olması kabul edilemez. Umarım terör eylemlerinin ifade özgürlüğüyle alakası olmadığını görürler" ifadelerine yer verdi.

"NE KADAR KISA SÜREDE ADIM ATARLARSA SÜREÇ HIZLANIR"

Yunanistan'ın Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğini ülkenin isminden dolayı 11 yıl boyunca veto ettiğini belirten Kalın, "Makedonya ülkenin adını değiştirmek durumunda kaldı. Bunlar tamamlandıktan sonra Yunanistan, Makedonya'nın NATO üyeliğine evet dedi. İttifaka üye olmak önemli bir adım. İsveç ve Finlandiya'nın bu politikasından vazgeçmesi son derece önemli. Güvenlik mimarilerini gözden geçirecekler ve yeni yasalar çıkaracaklar. Bunları ne kadar kısa sürede adım atarlarsa süreç hız kazanır. Daha pozitif yönde ilerler. Bunu da hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"MADRİD ZİRVESİ SON TARİH DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi.