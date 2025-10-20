DEM Parti Irak, Suriye ve Lübnan tezkelerine 'Hayır' oyu verecek - Son Dakika
20.10.2025 13:29  Güncelleme: 17:18
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partisinin Irak, Suriye ve Lübnan tezkerelerine "hayır" oyu vereceğini açıkladı. Koçyiğit, tezkerelerin "demokratik çözüm süreciyle uyumsuz" olduğunu belirtirken, "Türkiye halkların ihtiyaçlarından uzak bir politika izliyor" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan Irak, Suriye ve Lübnan tezkerelerine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Koçyiğit, söz konusu tezkerelerin " Türkiye'de yürüyen demokratik çözüm süreciyle çeliştiğini" savundu.

TEZKERELERDEKİ O İFADEYE DİKKAT ÇEKTİ

Koçyiğit, açıklamasında "Türkiye'de yürüyen bir süreç var; Kürt sorununun demokratik çözümü açısından kritik bir eşik aşılmış durumda. Ancak bu süreçle Meclis'e gelen tezkereler arasında bir uyumsuzluk var. Tezkerelerde yer alan 'Suriye yönetiminin gereksinimleri' ifadesi dikkat çekici. Şunu sormak istiyoruz: Suriye yönetiminin gereksinimleri ile Suriye halkının gereksinimleri aynı mıdır? Bizim açımızdan esas olan halkların talepleridir. Demokratik ve birleşik bir Suriye'nin inşasıdır. Ancak Türkiye'nin bu bakış açısından uzak olduğunu görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"BÖLGESEL BARIŞ" VURGUSU

Koçyiğit, tezkerelerin bölgesel barışa katkı sağlamayacağını belirterek, "Bu nedenle DEM Parti olarak bu tezkerelere hayır oyu vereceğiz" dedi.

"KOMİSYON BU HAFTA TOPLANMAYACAK"

Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Geçen haftaki oturumun son oturum olmasının beklendiğini hatırlatan Koçyiğit, "Bu hafta içinde MİT Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın gelip sunum yapması planlanıyordu. Ancak anladığımız kadarıyla bakanların programı uymadığı için bu hafta komisyon toplanmayacak. Bir sonraki hafta yapılacak oturumda dinlenmelerini bekliyoruz. Ardından raporun yazılması ve Genel Kurul'a sunulmasıyla komisyonun ilk çalışması tamamlanacak" şeklinde konuştu.

TEZKERELERİN İÇERİĞİ

Haftalık çalışmasına 21 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul, Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin ise 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini görüşecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 60H45p55!?:
    siz hala bu dem den medet umuyorsunuz.adamların safı belli.Saf olmayalım. 31 14 Yanıtla
  • hasan dezen:
    dem doğru karari vermiş?? 21 23 Yanıtla
  • Dadaş 20:
    pyd ye vurulmasıni istemez bunlar halen Türkiyeden çok onları düşünüyorlar.pyd adam olsun Suriye'ye katılsın silah bıraksın yok ama silah bırakmam ABD ve İsrail'in peşinden koşarım diyorlar 20 10 Yanıtla
  • tuncay8891:
    Allahin izniyle erdogani kendi ucube ittifaklari yikacak bahceli ve demin bir tane ülkeye faydasini sayin 6 13 Yanıtla
    220198:
    s.g bide sagci agzlariyla konusuyor guya 2 0
  • turgut bozbuga:
    siz verseniz ne yazar 6 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
