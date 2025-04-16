Dezenformasyonla Mücadele Merkezi\'nden \'\'CHP\'ye kayyum atanacak\'\' iddialarına yalanlama

CHP ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptal edileceği, partiye kayyum atanacağı öne sürüldü. İddiaya peş peşe yalanlama geldi.

DDM'DEN "CHP'YE KAYYUM" İDDİASINA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada iddiaların manipülasyondan ibaret olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" şeklindeki iddialar manipülasyondur. Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı süreci devam etmektedir. Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiştir. İlk duruşma yarın yapılacaktır. Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır. Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

BAKAN TUNÇ: PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise asılsız paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Tunç şu açıklamayı yaptı: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir.

Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sosyal medyada kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan ve dezenformasyon içeren paylaşımlar yargı süreçlerinin yanı sıra toplumsal hayatımıza da zarar verebilmektedir. Son örneğine de bugün şahit olduğumuz bu dezenformasyon faaliyetlerine karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız ivedilikle harekete geçmekte, gereken tedbirleri almaktadır.

"KİM OLURSA OLSUN MÜEYYİDELERLE KARŞILAŞACAK"

Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır. Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunmaktadır. Tüm basın kişi ve kurumlarımızın haberciliğin temel değerleri olan hakikat, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine saygı göstermeleri, mesleklerini bu prensip ve sorumluluklara bağlı şekilde icra etmeleri, demokrasimizin ve milli menfaatlerimizin zarar görmemesi açısından oldukça önemlidir."

CHP KURULTAYI'NIN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVA

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. İlk duruşma yarın yapılacak.

İMAMOĞLU DAHİL 86 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz'ın da bulunduğu 86 kişinin ifadeleri alınmaya başlanmıştı.