Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ''CHP'ye kayyum atanacak'' iddialarına yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ''CHP'ye kayyum atanacak'' iddialarına yalanlama

Geniş Video İzle

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP'ye kayyum atanacağı şeklindeki iddiaları yalanladı. İddiaların tamamen manipülasyon olduğu belirtilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, konuya ilgili paylaşımlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

16.04.2025 22:02  Güncelleme: 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptal edileceği, partiye kayyum atanacağı öne sürüldü. İddiaya peş peşe yalanlama geldi.

DDM'DEN "CHP'YE KAYYUM" İDDİASINA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada iddiaların manipülasyondan ibaret olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" şeklindeki iddialar manipülasyondur. Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı süreci devam etmektedir. Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiştir. İlk duruşma yarın yapılacaktır. Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır. Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına yalanlama

BAKAN TUNÇ: PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise asılsız paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Tunç şu açıklamayı yaptı: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir.

Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına yalanlama

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sosyal medyada kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan ve dezenformasyon içeren paylaşımlar yargı süreçlerinin yanı sıra toplumsal hayatımıza da zarar verebilmektedir. Son örneğine de bugün şahit olduğumuz bu dezenformasyon faaliyetlerine karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız ivedilikle harekete geçmekte, gereken tedbirleri almaktadır.

"KİM OLURSA OLSUN MÜEYYİDELERLE KARŞILAŞACAK"

Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır. Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunmaktadır. Tüm basın kişi ve kurumlarımızın haberciliğin temel değerleri olan hakikat, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine saygı göstermeleri, mesleklerini bu prensip ve sorumluluklara bağlı şekilde icra etmeleri, demokrasimizin ve milli menfaatlerimizin zarar görmemesi açısından oldukça önemlidir."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına yalanlama

CHP KURULTAYI'NIN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVA

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. İlk duruşma yarın yapılacak.

İMAMOĞLU DAHİL 86 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz'ın da bulunduğu 86 kişinin ifadeleri alınmaya başlanmıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi\'nden \'\'CHP\'ye kayyum atanacak\'\' iddialarına yalanlama
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Dezenformasyon, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Politika, Kayyum, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ''CHP'ye kayyum atanacak'' iddialarına yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • zeki69:
    kapatın bu nalet olası partiyi kurtulalım suni gündem lerden 20 2241 Yanıtla
  • Elisa21:
    İŞ BANKASI'NA ÇÖKEN HIRSIZLAR İKİSİ NE BİRDEN KAYYUM ATANMALI VATAN HAİNLERİNE 9 1627 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    chp'nin su anda mitingi var niye haber yapmiyorsunuz? binler var bunlar burda efendilerini tekrarliyor 634 4 Yanıtla
  • Apple User:
    Bu menfaatçiler ile dolu Akp bakın görün ki Anavatan partisi gibi yok olup gidecek ve biz evlatlarımıza böyle bir labet partide gençliğimiz geçti yok oldu diye anlatacağız 501 9 Yanıtla
    Ceylan.568:
    hadi oradan 0 2
  • r9wdnyd65w:
    dezenformasyonls mücadele merkezi herşeyi bildiğine göre turpun büyüğünüde biliyormu acaba 39 3 Yanıtla
  • Khamet:
    Ne olduk ya sanki karşı görüşlü olursa düş man mı oluyoruz biz hepimiz Türkiz yurtdışına giderseniz size chp-akp -mhp li demiyor lar ayıp değil mi bir birine saldırıyor Birisi suç işlediyse kanunlar adaletli olmalı keyfi de olmamalı Türkiye kurtulsun artık acık Hapishane system inden 33 1 Yanıtla
  • ünal üci:
    Nabız yokluyorlar..... 17 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    kımılın yalanları ile mücadele etmek için kurulmuş tu:) milli yalancımız:) 3 0 Yanıtla
  • Armi Larasen:
    Bizdeki borsa her şeyden nem kapıyor dünyanın bir ucunda kertenkele ?? ölse düşüyor 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:36:11. #7.12#
SON DAKİKA: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ''CHP'ye kayyum atanacak'' iddialarına yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement