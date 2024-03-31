Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi tamamlandı

Politika

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla tamamlandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından güneşin doğuşu ve batışı baz alınarak belirlendi. Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'in yer aldığı toplam 32 ilde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Konuyla ilgili YSK Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Saat 16.00 itibarıyla 32 ilimizde oy verme işlemi tamamlanmış ve oy sayım işlemleri başlamıştır. Saat 17.00 itibarıyla da kalan diğer ilimizdeki oy verme işlemleri tamamlanacaktır saat 17.00'de tüm oy sayım işlemlerle ilgili olarak genel bir bilgi vereceğiz" diye konuştu.

"Saati kesinleşmeden seçim sonuçları ile ilgili olarak açıklamada yapılmayacak"

Yener, ileriki saatlerde yayın yasaklarının hangi saatte kaldıracağına ilişkin kurul olarak toplantı yapacaklarını ifade ederek, "Basın mensuplarımızdan, Yüksek Seçim Kurulu saati belirtmeden, ilan etmeden seçim sonuçları ile ilgili olarak açıklamada yapılmamasını rica ediyoruz. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur demokrasi şenliğinin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA