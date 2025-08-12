Emir'den Kayyım Uygulamasına Son Çağrısı

EMİR: KAYYIM UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLMELİ

Komisyon toplantısında milletvekilleri, komisyonun çalışma gündemi ve takvimine ilişkin önerilerde bulundu. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, geçen ekim ayında parti içerisinde kurdukları 'Demokrasi ve Adalet Komisyonu'nun hazırladığı 29 maddelik, 'Demokratikleşme Paketi'nin komisyon gündeminde yer alması gerektiğini belirtti. Emir pakette yer alan maddeleri özet halinde paylaştı. Emir, komisyonda yeni bir anayasa yapılmayacağını, kayyım uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini, başta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere cezaevinde bulunan belediye başkanları, siyasetçiler, gazeteciler ile Gezi Parkı davası nedeniyle içeride bulunan kişilerin tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Emir, 'Terörle Mücadele Kanunu'nun, 'Belirlilik' ilkesine göre ele alınmasını, güvenlik personellerinin özlük haklarının iyileştirilmesini, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun düzenlenmesini, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun güncellenmesini, nefret söylemlerinin cezalandırılması için harekete geçilmesini, ifade özgürlüğü kapsamının genişletilmesini, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) bağımsız bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

KAYA: DEVLET ADAMLARI DİNLENMELİ

Yeni Yol Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, sistematik bir çalışma önerilerinin bulunduğunu belirterek, "Komisyon çalışmalarını; süreç takibi, sürecin yasal ihtiyaçları ve toplumun demokratikleşme ihtiyaçları şeklinde çerçevesini çizmek mümkün. İlk önce bir hafıza, tecrübe ve birikim aktarımı için devlet adamları, bürokratlar, akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum temsilcilerinin dinlenmesi yönünde bir önerimiz var. Geçtiğimiz Cuma günü dinlediğimiz İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızın sunumları bu kapsamda faydalı oldu. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bu süreçlerle ilgili hem hafıza, hem tecrübe, hem de birikim aktarımı yapabilecek isimleri süratli bir şekilde teşkil edelim. Ayrıca süreç kapsamında bir kısım alt komisyonları hızlı bir şekilde kurup yasal ihtiyaçlara dönük çalışmaları oraya havale edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ise 2013 ve 2015 yılları arasında yürütülen süreçte görevde bulunan dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ile Yalçın Akdoğan'ın komisyona davet edilmesi gerektiğini söyledi.

YILDIZ: YENİ BİR İNFAZ YASASI ŞARTTIR

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili mevzuat ve uygulama temelinde birçok reforma imza atıldığını ancak yapılacak işlerin de olduğunu kaydederek, "İnfaz hukuku, ceza yargılamasının bittiği yerde başlar. Her zaman söylediğim gibi, İnfaz Kanunu yamalı bohçaya dönmüştür. Sil baştan yazmaz ve yapmazsak biz bu işin içinden çıkamayız. Yapacağımız yasa uygulayıcıların; yani hakim, savcı, avukat gibi uygulayıcıların, hem de hükümlülerin anlayabileceği karmaşık olmayan, oldukça sade, anlaşılabilir, cezanın ıslah edici fonksiyonlarını gözeten, infaz eşitliğini ve adaletini sağlayacak ve daha sonra da değiştirmeye ihtiyaç duyulmayacak bir 'İnfaz Kanunu' yapmak olmalıdır. 31 Temmuz 2023 tarihi ile ilgili düzenleme, uygulamada birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bana bu konuda günde en az 10, bazen 100, bazen de 200 tane müracaat gelmektedir. 'Cezaevinde bizim suçumuz ne' diyorlar. Suç tarihleri aynı olmasına rağmen gerek Yargıtay, gerek istinaf, gerekse ilk derece mahkemelerinde farklı tarihlerde verilen kararlar sebebiyle suç tarihleri aynı olmasına rağmen anayasadaki eşitlik ilkesine de aykırı şekilde farklı infaz rejimlerinin uygulanmasına neden olmuştur. Büyük adaletsizlik yaşanmaktadır" diye konuştu.

KOÇYİĞİT: TASLAKLARIMIZI 1 EKİM TARİHİNE YETİŞTİRELİM

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise komisyonun Türkiye'nin demokrasi açığını kapatmak için çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Komisyonda barışı kalıcı hale getiren, en demokratik ve geniş kapsamda yasal mevzuat tartışmasını yapmamız gerekiyor. Tartışırken ve konuşurken bütün bagajlardan kurtulmamız gerekiyor. Bu meclis komisyonu en özgürlükçü tartışmayı yapmalı, en özgürlükçü fikirleri savunan, uç olan fikirleri dinleyebilecek ferasette ve yaklaşımda olmalıdır. Çözüm aklı ancak öyle ortaklaşır, gelişir ve pekişir. O anlamıyla çalışma sistematiğini bugünden 1 Ekim'e kadar hafta hafta ne yapacağımızı, nerede olacağımızı ve nasıl bir çalışma takvimine, hangi yasal mevzuatları tartışacağımızı belirlemeliyiz. O zaman hızla bunları konuşalım, tartışalım, ortaklaşalım ve ilgili yasa taslaklarımızı hazırlayıp ihtisas komisyonlarına havale ederek 1 Ekim tarihine yetiştirelim" dedi.

GÜL: ORTAKLAŞARAK YOL HARİTASINI BELİRLEMEK İSTİYORUZ

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler başta olmak üzere önerilerini yazılı olarak Meclis Başkanı ile paylaşacaklarını aktardı. Gül, komisyonun anayasa yapma gibi bir görevi olmadığını ifade ederek, "Komisyon, anayasa yapım komisyonu değildir. Bu hususu net bir şekilde ifade etmek isterim. Aynı zamanda bu komisyon bir adalet komisyonu da değildir. Tüm kanunlarla ilgili müzakereden öte ortaklaşarak bir çalışmayı, yol haritasını belirlemek istiyoruz. Elbette yeni ve sivil bir anayasa milletimizin beklentisidir, Türkiye'nin ihtiyacıdır. Bunu yapacak olan yer yine bu meclistir; ama bizim komisyonumuz bir anayasa yapım komisyonu değildir. Biz terörden arınmış bir Türkiye için atılması gereken adımların tespitini eğer kanun anlamında hangi kanunlara temas edilmesi gerekiyorsa; TMK, '2911 Sayılı Kanun', 'İnfaz Kanunu' ise bunları hep beraber hatta terör konusunu çalışmış uzmanlarla, akademisyenlerle ve partilerdeki müktesebatla çizileceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi partilerin grup başkan vekilleri ve temsilcilerinin önerileri ile komisyon toplantısı devam ediyor.