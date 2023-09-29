En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var - Son Dakika

En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var

Son Güncelleme: 29.09.2023 14:58

Habermetre, eylül ayında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanlarını açıkladı. Listenin zirvesinde 37 binden fazla habere konu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yer alıyor. Onu sırasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç takip ediyor. Listenin dördüncü sırasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beşinci sırasında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bulunuyor.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, eylül ayında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanlarını analiz etti. En çok haber olan belediye başkanları listesinin zirvesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yer aldı.

İMAMOĞLU İKİNCİ SIRADA

Habermetre'nin açıkladığı raporda; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 37 bin 318 haberle listenin zirvesine yerleşti. Soyer'i 36 bin 840 haberle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.

YAVAŞ BEŞİNCİ SIRADA KENDİNE YER BULDU

Listenin üçüncü sırasında ise 35 bin 352 haberle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yer aldı. Listenin en dikkat çeken noktalarından biri; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 22 bin 496 haberle dördüncü sırada alarak; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı geçmesi oldu. Listenin beşinci sırasında kendine yer bulan Yavaş, eylül ayında 22 bin 87 habere konu olmuş.

En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var

FATMA ŞAHİN VE MUHİTTİN BÖCEK DE LİSTEDE

Habermetre'nin verilerine göre en çok habere konu olan büyükşehir başkanları listesinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 18 bin 688 haberle altıncı; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 12 bin 872 haberle yedinci; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 11 bin 122 haberle sekizinci; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 10 bin 782 haberle dokuzuncu; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 10 bin 192 haberle onuncu sırada bulunuyor.

ZEYDAN KARALAR ON BEŞİNCİ SIRADA

En çok habere konu olan başkanlar listesinin on birinci sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, on ikinci sırasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, on üçüncü sırasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, on dördüncü sırasında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, on beşinci sırada ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yer aldı.

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Son Dakika Politika En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var - Son Dakika


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SON DAKİKA: En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var - Son Dakika
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