Erdoğan: Bölücü caniler ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler

Politika

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Türk, Kürt, Arap ayırt etmeksizin artık kimsenin emperyalistlerin bölgesel planlarına taşeronluk yapan teröristlere tahammülü kalmamıştır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Silahın, şiddetin ve terörün miladı sona ermiştir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8'inci İl Kongresi'ne katılmak üzere Samsun'a geldi. Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre öncesinde sanatçı ve 25. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Uğur Işılak, konser verdi. Kongre yoklama ve açılışın ardından divan kurulu seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

FERDİ TAYFUR'UN 'İÇİM YANAR' ŞARKISI ÇALINDI

Kongrenin açılış konuşmalarını AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Genel Başkan Yardımcı ve Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yaptı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıktı. Erdoğan, kürsüye çıkarken Ferdi Tayfur'un şarkısı 'İçim Yanar' şarkısı çaldı. Daha sonra 'Men dakka, dukka, eden bulur. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan', 'Özgür Filistin için sözümüz var' ve 'Zekanın, stratejinin, zaferin adı reis' yazılı dev pankartlar açıldı.

'TÜRKİYE'YE HİZMET EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ilk olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'a rahmet dilerken, onun Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birileri bizi yolumuzdan alıkoymak, aşkımızı, şevkimizi kırmak için gayret edebilir. Bizi yılgınlığa, bıkkınlığa sürükleyebilir. Birileri milletle aramızı bozmak için bize çamur atabilir, bize tuzak kurabilir. Bunlara asla itibar etmeyeceğiz. Aramızdaki uyumu, koordinasyonu bozmaya yeltenenlere asla bakmayacağız. AK parti ve Cumhur ittifakı, bu ülkenin geleceğiz. Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz diye konuştu.

'KİM NE DERSE DESİN TÜRKİYE'DE KARDEŞLİK KAZANACAK'

Türkiye'de kardeşliğin kazanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin yıldır bu toprağa düşenler, ezanımız daha gür sesle okunsun, bayrağımız daha dik gururla dalgalansın, devletimizi ilelebet payidar olsun diye can verdiler. Biz de 22 yıldır bu hedefler için çalışıyoruz. Türkiye'yi ayağına takılan bütün prangalardan kurtararak, şehitlerimizin vasiyetini yerine getirme derdindeyiz. Türkiye'nin ekonomisini, itibarını, kardeşliğini yücelten o fedakarlık timsallerine layık olmanın peşindeyiz. Bin düşündük, bir söyledik, bir adım attık. Bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği hiçbir sözü olamaz. Bugün de tek amacımız, büyük ve güçlü Türkiye yolundaki son engelleri ortadan kaldırmak için Allah'ın yardımı ve milletimizin de desteği olarak, bunu mutlaka ortadan kaldıracağız. Kim ne derse desin Türkiye'de kardeşlik kazanacak dedi.

'BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ KULLANIM SÜRESİNİ TAMAMLAMIŞTIR'

Türkiye'de terörü bitireceklerini ifade eden Erdoğan, Bölücü örgütün milletimizin arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle yok edeceğiz, karşılıklı saygıyla kapatacağız. Emperyalistlerin 40 sene önce bu milletinin başına sardığı terör belasından ülkemizi kurtaracağız. Bu konuda kararlıyız. Azimliyiz, hedefe kilitlenmiş durumdayız. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Türk, Kürt, Arap ayırt etmeksizin artık kimsenin emperyalistlerin bölgesel planlarına taşeronluk yapan teröristlere tahammülü kalmamıştır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Silahın, şiddetin ve terörün miladı sona ermiştir. Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır. Ne ülkemizin ne de devletimizin geleceğine teröre yer olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Bin yıldır bu coğrafyadayız. Bu topraklarda ev sahibiyiz. Bin yıldır da bu toprakları kanımızla, tenimizle suluyoruz. Nice yıllarca burada olacağız. Niyetlerini belli edenler tasını tarağını toplayıp, gittikten sonra bu coğrafyada destanlar yazmaya devam edeceğiz. Başkalarının gazıyla, kışkırtmasından vazgeçmeliler. Yoksa yanlış hesap Bağdat'a bile varamadan geri dönecek, birilerinin ellerinde patlayacaktır diye konuştu.

'CHP'NİN HİZMET DÜŞMANLIĞI ASLA DEĞİŞMİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burada şu acı gerçeği de tekrar hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz şehrimize ve ülkemize yaptığımız bütün bu yatırımları, muhalefetin takoz siyasetine rağmen gerçekleştirdik. CHP, Türkiye'de taş üstüne taş koymadığı gibi sadece ve sadece yapılan işi engellemenin peşinde oldu. İsimler ve yönetimler değişse de CHP'nin hizmet düşmanlığı asla değişmiyor. Şimdi çıkmışlar, Çorum'la birlikte Samsun'un da beklediği hızlı demir yoluna saldırıyorlar. Vekilleriyle, televizyonlarıyla, gazeteleriyle, sosyal medyadaki tetikçileriyle günlerdir demir yolu projesini eleştiriyorlar, karalıyorlar. Kendileri vatandaşa hizmet etmedikleri gibi bizim de hizmet götürmemizi istemiyorlar. Onca yıl geçti ama ulaştırma yatırımlarının bir ülke için ne manaya geldiğini CHP zihniyeti bir türlü anlamadı. İster kara, ister demir, ister hava yolu olsun, yolun medeniyet olduğunu bir türlü kavrayamadı. Yol demenin ulaşım demek, sanayi, turizm, üretim, ticaret, emniyet ve dünya ile bütünleşmek olduğunu idrak edemediler. Vizyonsuzluk ve tembellik bünyelerine öyle nüfuz etmiş ki 'İstemezük' dışında bir kelime bilmiyorlar. Böyle bir siyaset olur mu Bir de utanmadan hükümeti yolsuzlukla suçluyorlar. Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsanız; kendinizi fazla yormayın. Konser faturalarına bakın, para kulelerine bakın. Sayın Özel ve şürekası, Ankara'dan gazel okumayı bıraksın Samsun'a, Çorum'a gelsin; hızlı trene neden karşı olduklarını burada anlatsın. Gelsin Samsunlu vatandaşlarımıza izah etsin. Projeyi mutlaka hayata geçireceğiz dedi.