Fuat Oktay: İran-İsrail Savaşı 3. Dünya Savaşı\'na dönüşebilir

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "İran- İsrail Savaşı'nın 3. Dünya Savaşı'na evrilme riski çok yüksek" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İran ve İsrail arasında devam savaşa ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin, İran ve İsrail arasındaki savaşa, bakış açısının Batı'dan farklı olduğunu ifade eden Oktay, "Bizim bakış açımız dünyadan farklı. Özellikle Batı'dan çok farklı. G7'den çok farklı. 200 uçağıyla saldırdığını söyleyen bir Netanyahu hükümeti var. Bölgenin şımarık çocuğu var. Hukuk tanımaz ve her yere saldıran bir devletin, bir ülkenin, başbakanının ve hükümetinin başlattığı yeni bir saldırı. Dolayısıyla bunu değerlendirme boyutunda tamamen diğerlerinden farklı taraftayız. Biz İran'ın kendini savunma hakkı olduğunu düşünüyoruz. İsrail'in bölgenin jandarması haline gelmesini, kendisini ve diğerlerinin de İsrail'i bir vesayet unsuru olarak bölgede kullanıp istedikleri yere saldırtmasını asla ve asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yine bölgenin şımarık çocuğu vesayet unsuru ortaya çıktı ve bütün gündemi değiştirdi"

İngiltere, Norveç, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'e sesini yükselttiği anda İsrail'in İran'a saldırdığını belirten Oktay, "Bu savaş sadece bir İsrail-İran olayı değil. Gazze'deki saldırılar tamamen devam ediyor. Soykırımla, katliamlarla açlıkla insanları siz imtihan edip ondan sonra da gelip yardım vereceğim diye insanları kuyrukta öldürdüğünüz bir ortamda dikkatleri başka yöne çekiyorsunuz. Avrupa'daki ülkelerin örneğin İngiltere, Norveç, Fransa ve birkaç ülkenin İsrail'e sesini yükselttiği bir anda bütün günden birden değişiverdi. Aynı zamanda İran ve ABD'nin bir arada nükleer gücün kontrol altına alınmasıyla alakalı bir anlaşma boyutuna gelmesi noktasında birden bire gündem tamamen değişti. Yine bölgenin şımarık çocuğu vesayet unsuru ortaya çıktı ve bütün gündemi değiştirdi. Çünkü kendisinde her türlü hakkı buluyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İran-İsrail Savaşı'nın 3. Dünya Savaşı'na evrilme riski çok yüksek"

İsrail- İran Savaşı'nın evrileceği aşamanın 3. Dünya Savaşı olduğunu dile getiren Oktay, "Burada çok farklı görüşler de var. Bir açıdan baktığınızda 3. Dünya Savaşı'nın zaten içindeyiz de diyebilirsiniz. Ama karşıda tek tek avlayarak neredeyse ayakta duracak kimseyi bırakmadılar. Bu savaşın bir 3. Dünya Savaşı'na yani küresel bir savaşa evrilme riski çok yüksektir. Yeni bir mülteci riskinin çıkması çok yüksektir. Bir sonraki aşamada şimdi Pakistan seslerini duymaya başladık. Daha sonraki aşamada da Türkiye'nin hedef olduğu ile alakalı artık basındakilerin bile kendi aralarında konuşmalarına şahit olmaya başladık. Birileri yanlış hesap yapmasınlar. Hani önceden yanlış hesap Bağdat'tan döner derdik ya, yanlış hesap şimdi Tel Aviv'den döner. İyi bilsinler" dedi.

"Askeri birlik veya askeri güç tesis etme konusu nerede olduğumuza baktığımızda, çok uzak bir hedef"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İslam ülkelerine İsrail'e karşı ortak hareket etme çağrısını değerlendiren Oktay, " Şu anda bunun gerçekçi olmadığını görüyoruz. Zaten bu gerçekçi olabilecek düzeyde olsaydı şu anda ne Lübnan'da ne Suriye'de ne Gazze'de katliamlar yaşanırdı. Ne de bugün İran'da yaşanırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye'de toplanacak. Katılım da çok yoğun olacak. 40'ın üzerinde Dışişleri Bakanlığı katılımıyla Türkiye'de toplanacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanımızın ev sahipliğinde olacak. Ümit ediyoruz orada kararlar alınır. Ama bu kararları çok gördük zaten. Birçok şeyler konuşulur, söylenir ama eyleme dönüşmeyen kararlar olarak kalır. İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'nin başkanlığı döneminde Birleşmiş Milletler nezdinde çok aktif değerlendirilmişti. Yine İslam İşbirliği Teşkilatı çok aktif değerlendirilebilir, aktif kullanılabilir. Ama şu anda baktığımızda bir askeri birlik veya askeri güç tesis etme konusu nerede olduğumuza baktığımızda, çok uzak bir hedef" diye konuştu.

"Bölge ülkeleri kendi güvenliğini kendileri sağlamalı"

İslam ülkelerinin İsrail'in saldırganlığına ses çıkarmamasını eleştiren Oktay, "Ne yazık ki herkesin kendi ajandası var. Herkes zannediyor ki şu anda kime saldırılıyorsa sadece onunla alakalı soru. Dolayısıyla bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın şeklinde. Halbuki bu öyle değil. Tek tek avlama olayı bu. O yılan bir gün herkese değecek ve değiyor da zaten. Bölgesel istikrarı ve güvenliği sağlayamadığımız zaman, hiç kimsenin güvende olması mümkün değil. Türkiye olarak da zaten bugün tamamen odaklandığımız şey bölgesel bir sahiplenme. Bölge ülkeleri kendi güvenliğini kendileri sağlamalı, kendi sorunlarını kendileri çözmeli. Başkalarının gelip de burada sorun çözmesinin bir anlamı yok. Başkaları zaten sorun çözmeye de gelmiyor buraya. Başkaları sorunu daha da karmaşık hale getirmeye çalışıyor. Bunu Irak'ta gördük, bunu Libya'da gördük, bunu birçok ülkede gördük. Şimdi de gördüğümüz yer İran" dedi.

"İsrail'in saldırganlığının diplomasi yoluyla durdurulması ne kadar gerçekçi çok ciddi bir soru işareti"

İsrail'in saldırganlığına dur demesi gerekenlerin aslında İsrail'i saldırgan hale getirenler olduğunu belirten Oktay, "İsim vermeden söyleyeceğim, Avrupa'daki yine ülkelerden birisi, önemli ülkelerden birisinin Meclis Başkanıyla görüşmemizde bunu konuştuğumuzda bu savaşı kim başlattıysa ancak o durdurabilir. Dolayısıyla kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Kastettiğim ülke ABD. Bunu gizli ve kapalı olmasına da gerek yok. Ama ABD'ye baktığınızda bir günde neredeyse 10 tane farklı kararın ifade edildiği bir şeyi görüyorsunuz. Savaşla bombalamalarla alakalı biz kelimesini kullanabilecek kadar da ileri gidiliyor. Yani biz iyi iş çıkardık, biz iyi bombaladık gibi. Dolayısıyla önlemesi gerekenler bu işin içerisinde olunca, İsrail'in saldırganlığının diplomasi yoluyla durdurulması ne kadar gerçekçi çok ciddi bir soru işareti" şeklinde konuştu.

"Ne yazık ki coğrafyamızda geçerli dilin güç olduğunu görüyoruz"

G7 ülkelerinin yayınlamış oldukları açıklamada İsrail'e destek vermesini eleştiren Oktay, "G7 ülkelerinin açıklamalarına bakarsanız; İsrail'in kendisine savunma hakkı vardır diyebilecek kadar gerçeğe karşı kör olabiliyorlar. veya çifte standart uygulayabiliyorlar. Yani saldıran İsrail, kendisini savunmaya çalışan İran. Batı ülkeleri İran'ı sevmiyor olabilir. Yani herkes sevmediği ülkeyi yok etmek durumunda mı? Herkes sevmediği ülkenin liderini yok etmek durumunda mı? Bu nasıl bir hadsizliktir. Birleşmiş Milletler nerede duruyor burada? Birleşmiş Milletler'deki bağımsızlık ilkesi nerede? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Yatak odasında yok edeceksiniz, salonunda yok edeceksiniz, çocuklarının içerisinde yok edeceksiniz. Bu nasıl bir haydutluktur? Terör devleti dediğimiz şey budur zaten. Tabii ki diplomasi son derece önemli. Biz bunun için Türkiye olarak aslında sorunların diplomasi yoluyla çözülebileceğini ısrarla, her şeye rağmen dile getiriyoruz. Ama ne yazık ki coğrafyamızda geçerli dilin güç olduğunu görüyoruz. Ama buna rağmen Türkiye olarak diplomatik yollarla barışın tesisi ve bölgedeki gerginliklerin azaltılması ile ilgili elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz ve sarf etmeye de devam edeceğiz" dedi. - ANKARA