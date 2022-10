Gelecek Partisi lideri Davutoğlu iktidara seslendi: Seçim ortamı yaklaştıkça provokasyonlar artabilir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda Erzurum Konfederasyonu (ERKON) tarafından düzenlenen 'Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılmak istedi. Ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşan Davutoğlu, alana alınmadı.

"AMASYALI HEMŞEHRİLERİM GEREKLİ TEPKİYİ VERDİLER"

Amasya il teşkilatının daveti üzerine Amasya'ya giden Davutoğlu, Cuma namazını kılmak için gittiği Sultan II. Bayezid Camisi'nde de protestolarla karşılaşmıştı. Yaşadığı iki olay üzerinden iktidara seslenen Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dikkat çeken sözler sarf etti. Davutoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Ben eleştirilere açığım. Ancak yapılan eleştiri değildi. Partiler arasında ayrım da yapılarak, 'camiye gelmeyenlerle niye oturuyorsunuz?' tabirinden bir provokasyonla birkaç provokatör, cami avlusunda siyaset yapmaya kalktı. Camiler bizleri birleştiren Allah'ın evleridir. Bana yapılan eleştiriyi kabul ederim ama vatandaşlarımız arasında cami temelli bir ayrımı asla kabul etmem. Bu provokatörler karşısında cami cemaati ve Amasyalı hemşehrilerim gerekli tepkiyi verdiler. Ancak basına yansıyan görüntülerden, sanki camide benim protesto edildiğim gibi bir intiba doğdu. Eğer böyle bir protesto varsa, o protestoyu organize edenler, onları destekleyen, camileri siyaset arenasına çevirenlerdir. Şimdi soruyorum o provokatörlere, dün gece rahat uyudunuz mu?"

"CAMİDE ASLA PROVOKATÖRLERİ ÜZERİMİZE SALMAYIN"

İktidara da seslenen Davutoğlu, "Camilerimizi ayrılma noktaları olarak değil, bizi birleştiren mekanlar ve kimseye ait olmayan sadece Allah'a ait olan, Allah'ın evleri olarak görün. Camide asla provokatörleri üzerimize salmayın" diye konuştu.

"DERİN HÜZÜN DUYDUM"

Davutoğlu, Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılımının engellenmesiyle ilgili ise şu açıklamayı yaptı: "Erzurum derneklerinin daveti üzerine kendilerine katılacağımı bildirdiğim bir faaliyet vardı bugün. Katılmak üzere yola çıktığımda bir mesaj aldım. Erzurum dernekleri, validen ve belediye başkanından gelen baskılar dolayısıyla arkadaşlarımızdan benim katılmamamı ve bir müddet sonra tekrar gelebileceğimi ifade etmelerinden derin hüzün duydum.

"BÜTÜN ŞEHİRLERİMİZ HEPİMİZİNDİR"

Ben oraya Erzurumlu kardeşlerimle Dadaşlarla buluşmaya geliyordum. Vali ve belediye başkanına Erzurum'a hizmet ettikleri sürece, her zaman da muhabbetle karşılarım. Ama onlar daha önce başbakanım diye hitap ettikleri bir devlet adamını, 'Eğer o gelirse, biz gelmeyiz' diyerek Erzurum derneklerine baskı uygulamaya çalıştılar. Buradan o valiye, belediye başkanına, onların arkasındaki siyasi iktidara sesleniyorum. Bütün şehirlerimiz hepimizindir. Erzurum Kongresi, nasıl milletimize aitse Erzurum da milletimize aittir. Ne bir bürokrata, ne bir siyasiye, ne bir iktidara aittir. Biz Erzurum'u aşkla sevmeye devam edeceğiz.

"CAMİLERİMİZİ VE ŞEHİRLERİMİZİ PROVOKASYONLAR ÜZERİNDEN SİYASİ TARTIŞMA KONUSU YAPMAYIN"

İktidarda olanlar ne yaparlarsa yapsınlar, Erzurum bizim tarihimizin bel kemiği, Anadolu'nun kalesidir. Ben Konyalı olduğum kadar Erzurumluyum, Konyalı olduğum kadar Amasyalıyım. Buradan iktidar sahiplerine net bir mesaj vermek istiyorum. Seçim ortamı yaklaştıkça, bu provokasyonlar artabilir. Camilerimizi ve şehirlerimizi provokasyonlar üzerinden siyasi tartışma konusu yapmayın. Bizi yıldırmak istiyor olabilirsiniz. Bizi tanırsınız. Biz 28 Şubat'tan yılmamışız, 15 Temmuz'dan yılmamışız. Biz baskılardan yılmamışız, hiçbir şeyden yılmayacağımızı bilirsiniz.

"HER GİTTİĞİM ŞEHİRDE CUMA NAMAZI KILMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Bundan sonra her gittiğim şehirde, o şehrin en büyük camisinde cuma namazı kılamaya devam edeceğim. Aşkla sevdiğim bütün şehirlerin, davet edilmem halinde tanıtımlarına da gideceğim. Şehirlerimiz hepimizin, camilerimiz ise sadece Allah'ın evi olarak bütün müminlerindir.

AMASYALI VE ERZURUMLU VATANDAŞLARA SESLENDİ

Amasyalı ve Erzurumlu hemşehrilerime de sesleniyorum. Bu olaylardan çok üzüldüğünüzü biliyorum. Ama üzülmeyin. Sizin, bizi ne kadar muhabbetle sevdiğinizi ve bizim Amasya ve Erzurum'a ne kadar aşık olduğumuzu siz de biz de çok iyi biliyoruz. Bu günler geçer. Bu iktidar sahipleri, tekellerine aldıkları güç ile şehirlerimizi, camilerimizi bölmeye kalkışabilir. Ama biz birleştireceğiz. Kızmayacağız, öfkelenmeyeceğiz. Güzel sözle hitap etmeye devam edeceğiz. Bu iki üzücü olaydan gerekli dersin alınacağını ve benzer provokasyonların, engellemelerin yapılmayacağını ümit ediyorum. Ama yapmaya devam ederlerse, bilsinler ki biz her camiye, her şehre gitmeye devam edecek, her vatandaşımızın gönlünde yerimizi almaya kararlılıkla devam edeceğiz.

TEŞEKKÜR ETTİ

Erzurum valisinin ve büyükşehir belediye başkanının bu nezaketsiz tutumu karşısında, Erzurum'un onurunu ve devlet adamı ahlakını onlara hatırlatan değerli İl Başkanımız İsa Mesih Şahin'e, Gelecek gönüllülerine, orada bulunan Erzurumlu hemşehrilerimize ve konuşmasında Erzurumlar adına bizden özür dileyen çok değerli dostum Erzurum Milletvekilimiz Sayın Naci Cinisli'ye teşekkür ediyorum."