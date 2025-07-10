Görevden alınan Fahrettin Altun'dan ilk açıklama - Son Dakika
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Politika

Görevden alınan Fahrettin Altun'dan ilk açıklama

Görevden alınan Fahrettin Altun\'dan ilk açıklama
10.07.2025 07:45
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İletişim Başkanlığı görevinden alınarak Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) başkanlığına atanan Fahrettin Altun'dan ilk açıklama geldi. Altun "Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı ve yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi. Altun'un yeni görevi ise Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) başkanlığı oldu.

ALTUN'DAN İLK MESAJ

Altun görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan'a teşekkür eden Altun şu ifadeleri kullandı; "25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli'nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canıgönülden teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devralan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran'a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Kendisiyle uzun yıllar omuz omuza çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik. Görevi kendisine devretmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Son olarak, şahsımı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'muzun tüm üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

Görevden alınan Fahrettin Altun'dan ilk açıklama

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

İletişim bilimleri profesörü olan Fahrettin Altun, doktora eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Bir dönem ABD'de akademik çalışmalarda bulunan Altun; İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesinde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı ve dekanlık vazifelerini yürüttü. Bunun yanı sıra SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Sabah, Akşam, Daily Sabah, Kriter, Anlayış, Yöneliş ve Küre gibi birçok basılı mecra ve yayınevinde köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı. Başta TRT 1, TRT 2 ve TRT Haber olmak üzere ulusal televizyon kanalları için haber ve tartışma programları hazırladı ve de çok sayıda programa konuk oldu.

Türk modernleşmesi, siyasal iletişim ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları bulunan Altun, Modernleşme Kuramı (2002) ve Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (2021) başlıklı kitapları kaleme aldı. Bunların yanında Press Freedom in Turkey (2016), The Triumph of Turkish Democracy (2016), 15 Temmuz'da Medya (2017), Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi (2018), Toplumlar Arası İletişimde Yeni Dönem: Enformasyon Savaşından Dezenformasyon Savaşına (2023) gibi kitaplara bölüm yazarı ve editör olarak katkı sağladı.

25 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirilen Altun, 10 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığı'na atandı.

Fahrettin Altun, İnsan Hakları, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Görevden alınan Fahrettin Altun'dan ilk açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • 2025Nisre.:
    bu arada gelip de burada övgüler dizecek asgari ucretlilere sesleniyorum bu adam en kötü 400 bin TL alır bu benim tahminim 53 15 Yanıtla
  • Sk 06:
    yağlama sevenler bir yere atanır 37 11 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    arz edeceksin tabi ne yapacaksın başka ? 32 11 Yanıtla
  • Hüseyin Solmaz:
    güle güle cingöz 8 3 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    maaşılı eleman hazine yük olmuş bir bir yer kapatılması geren bir yer 9 2 Yanıtla
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