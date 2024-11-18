Hulusi Akar: Terörle Mücadelede Azimliyiz ve Kararlıyız

Politika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. Bunların peşindeyiz. Mehmetçik bunların korunakları, sığınakları tek tek buluyor ve bunları imha ediyor. Teröristleri etkisiz hale getiriyor" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, geldiği Trabzon'da valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü'nü de ziyaret eden Akar, 'Türkiye'nin Güvenlik ve Savunma Meseleleri' konferansında açıklamalarda bulundu. KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa; Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

'ÜLKE TEK, VATAN TEK'

Konferansta konuşan Hulusi Akar, "Hiçbir zaman fidandan çınara Söğüt ruhunu, Çanakkale ruhunu, Milli Mücadele ruhunu, 15 Temmuz hain darbe girişime karşı mücadele ruhunu unutmayacağız. Bunların daima hatırlayacağız. Bunlardan ders alacağız. Ülkemizin bekası, asil milletimizin refahı için. Bunların yapılması bizim için hayati önem taşıyor. Bu parti meselesi değil, zihniyet meselesi. Ülke tek, vatan tek, milletin, devletin bekası için bu milletin refahı için birlik ve beraberlik içerisinde bakmamız gereken hadise. Nedir bu? Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan, dijital vatan bunlar birdir; bütündür. Bunlar parçalanamaz. Bunları Allah'a çok şükür bugüne kadar parçalamak isteyenler ya denizlere döküldü ya da bulundukları çukurlara gömüldüler. Bundan sonra da gömmeye hazırız" dedi.

'HİÇBİR ZAMAN BENCİL DAVRANMADIK'

Akar, "Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bu herkesin bilmesi, herkesin anlaması lazım. ve şu anda 3 kıtada etki alanımız var; Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da. Türkiye'nin kıymetini bilelim, Türkiye'nin değerini bilelim. Türkiye gerçekten tarihiyle, coğrafyasıyla, seçkin ve saygın kültür ve medeniyetiyle, nüfusuyla, saygın ordusuyla büyük bir güç, büyük bir devlet, seçkin ve saygın bir yeri var. Bunu bilelim. Buna inanalım ve bu şekilde konuşalım, çalışalım ve geleceğe bu şekilde bakalım. Bu yönde Türkiye için çalışmalarımızı sürdürdük, sürdüreceğiz inşallah. Bunları yaparken, terörle mücadele dahil, gelişmeler dahil, ekonomik konular dahil, barış ordusu için yapılan çalışmalar dahil, hiçbir zaman bencil davranmadık. Türkiye şu anda hiçbir ittifaka, hiçbir komşusuna, hiçbir dost ve müttefik ülkeye yük değil, yük alan bir ülke konumunda. Bunu da herkes gördü, görüyor" diye konuştu.

'AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ'

Akar, "Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. Bunların peşindeyiz. Mehmetçik bunların korunakları, sığınakları tek tek buluyor ve bunları imha ediyor. Teröristleri etkisiz hale getiriyor. Teröristlerin önünde 2 yol var. Birincisi bulundukları çukura gömülecekler. İkincisi adalete teslim olacaklar. Başka yolları yok. Bunların arkasında kim olursa olsun. Asil milletimizi, 40 yıldan beri bu milletin başına musallat olan bu belalarından kurtarmakla azimliyiz, kararlıyız. İHA'larımız, SİHA'larımız var. Kızıl Elma geliyor. Milli gemilerimiz var. Bunları tasarımda yapıyoruz, üretimde yapıyoruz ve bunları ihraç ediyoruz. Müthiş gelişmeler oldu. Bu TCG Anadolu, başlı başına bir hikaye. Bizim yapmamız gereken ne varsa bunları yaptık, yapıyoruz. Tarihi ve kültürel bağlarımızı güçlendirdik, güçlendirmeye devam ediyoruz.

Konferansın ardından KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı tarafından Hulusi Akar'a resminin bulunduğu tablo hediye edildi.