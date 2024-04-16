31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin tartışılan binasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Jakuzi tartışmaları ile gündeme gelen belediye binası basın mensuplarına açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, "AKP'nin kaybetmesi boşuna değil. Alper Yeğin'i tebrik etmek için Sancaktepe Belediyesi'ne gittim. Sancaktepe Belediyesi'nin başkanlık katı 6.000 m2, burada bir sürü dinlenme odası var, jakuzi, yemek odası, 200 m2 mutfak var" ifadelerini kullanmıştı. Eski başkan Şeyma Döğücü ise Özkan'ın iddialarını "iftira" olarak nitelendirip başkanlık makamından canlı yayın açılmasını istemişti.
CHP'li yeni belediye başkanı Alper Yeğin ise şatafatlı başkanlık katıyla ilgili bilgiyi doğrulayarak "Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında her hangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı (İsmail Erdem) lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır" demişti.
Karşılıklı iddialar ile kamuoyunda tartışılan belediye binası basın mensuplarına açıldı. Başkanlık katındaki toplantı odaları, banyo, mutfak gibi alanlar dikkat çekti.
Öte yandan binaya belediyenin borç tablosu da asıldı. Lüks makam odası tartışması ile gündeme gelen belediyenin, 1 milyar 946 milyon 726 bin 113 lira borcu bulunuyor. Borcun büyük kısmını da müteahhitlerin alacağı oluşturuyor.
İşte başkanlık katından objektiflere yansıyanlar;
Son Dakika › Politika › Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler - Son Dakika
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Belediye Meclis Üyeleri Osman Yurtseven ve Ümran Göçen ile birlikte Foça protokol üyelerini makamlarında ziyaret etti. Başkan Fıçı, Foça'nın daha çok gelişmesi ve kalkınması için tüm kamu kurumlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
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31 Mart seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin, "şatafatlı makam'' katı tartışmasıyla gündeme gelen katı ve odaları görüntülendi. Belediyenin başkanlık katındaki 2 makam odasında, 2 adet lüks banyo, şark köşesi, davet salonu, yemek odalarının bulunduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Devletin parasıyla, milletin parasıyla kendilerine saltanat düzeni kurmuşlar” dedi. Belediyenin 1 milyar 946 bin TL’lik borç durumu da belediye binasına asıldı.
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