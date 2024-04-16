Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler - Son Dakika
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Politika

Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler

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31 Mart'ta AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi, basın mensuplarına açıldı. Jakuzi tartışmaları ile gündeme gelen belediye binasının içerisindeki toplantı odaları, banyo, mutfak gibi alanlar objektiflere yansıdı.

16.04.2024 12:12  Güncelleme: 12:16
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31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin tartışılan binasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Jakuzi tartışmaları ile gündeme gelen belediye binası basın mensuplarına açıldı.

TARTIŞMA ÖZKAN'IN PAYLAŞIMIYLA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, "AKP'nin kaybetmesi boşuna değil. Alper Yeğin'i tebrik etmek için Sancaktepe Belediyesi'ne gittim. Sancaktepe Belediyesi'nin başkanlık katı 6.000 m2, burada bir sürü dinlenme odası var, jakuzi, yemek odası, 200 m2 mutfak var" ifadelerini kullanmıştı. Eski başkan Şeyma Döğücü ise Özkan'ın iddialarını "iftira" olarak nitelendirip başkanlık makamından canlı yayın açılmasını istemişti.

İçerisinde jakuzi olduğu öne sürülen Sancaktepe Belediyesi'nden dikkat çeken kareler
Şeyma Döğücü

YENİ BAŞKAN, TOPU ÖNCEKİ BAŞKANA ATTI

CHP'li yeni belediye başkanı Alper Yeğin ise şatafatlı başkanlık katıyla ilgili bilgiyi doğrulayarak "Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında her hangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı (İsmail Erdem) lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır" demişti.

İçerisinde jakuzi olduğu öne sürülen Sancaktepe Belediyesi'nden dikkat çeken kareler
İsmail Erdem

BAŞKANLIK KATINDA YOK YOK

Karşılıklı iddialar ile kamuoyunda tartışılan belediye binası basın mensuplarına açıldı. Başkanlık katındaki toplantı odaları, banyo, mutfak gibi alanlar dikkat çekti.

İçerisinde jakuzi olduğu öne sürülen Sancaktepe Belediyesi'nden dikkat çeken kareler

BORCU 2 MİLYARA DAYANMIŞ

Öte yandan binaya belediyenin borç tablosu da asıldı. Lüks makam odası tartışması ile gündeme gelen belediyenin, 1 milyar 946 milyon 726 bin 113 lira borcu bulunuyor. Borcun büyük kısmını da müteahhitlerin alacağı oluşturuyor.

İşte başkanlık katından objektiflere yansıyanlar;

İçerisinde jakuzi olduğu öne sürülen Sancaktepe Belediyesi'nden dikkat çeken kareler
İçerisinde jakuzi olduğu öne sürülen Sancaktepe Belediyesi'nden dikkat çeken kareler
İçerisinde jakuzi olduğu öne sürülen Sancaktepe Belediyesi'nden dikkat çeken kareler
İçerisinde jakuzi olduğu öne sürülen Sancaktepe Belediyesi'nden dikkat çeken kareler
İçerisinde jakuzi olduğu öne sürülen Sancaktepe Belediyesi'nden dikkat çeken kareler
Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi\'nden çok özel kareler

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Son Dakika Politika Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • salihb: Bu kadar israflı bir ülke yok Dünya üzerinde sanırm 428 44 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Bu milletin hakkını Allah kimsede bırakmasın insallah 426 22 Yanıtla
  • sefa yılmaz: İnsanlar açından ölüyor. Su lüks hayata bak. Yazıklar olsun. 331 53 Yanıtla Cihan CANKAYA: Bu ülkede bir tane açlıktan ölen gördünmü ? 54 226
  • Yunus Durak: Bir kamu binasında kişiye özel banyonun ne işi var bu istaf değil de ne 300 44 Yanıtla
  • harun şahan: arkadaşlar gündem olduğu ilk gün neden kapıları basın mensuplarına açılmadı?? 1 ayda jakuziyi kaldırıp şark köşesi yapmışlar bravo belediye çalışıyor 94 180 Yanıtla Behzat İlhan: Jakuzi fotoğrafının satıcı bir firmaya ait olduğu ispatlandığı halde sen neyin kafasını yaşıyorsun 145 47 Selim Kayisi: Harun Şahan, sen şimdi 16 günde, bayram arasında mı yapıldı onca şatafatlı şeyler diyorsun ? 66 10
  • Oguz null: banyo neden olur bir belediye binasında anlamadım??? 220 25 Yanıtla YUSUF CANER: ooooo bi bilsen.... of of of mest olursun. ortam süper 15 1
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