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15 ilde Sibergöz operasyonu! 70 milyon TL'lik hareket tespit edildi, 37 şüpheli gözaltında - Son Dakika

15 ilde Sibergöz operasyonu! 70 milyon TL'lik hareket tespit edildi, 37 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-9' operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahsın yakalandığını açıklarken, banka hesaplarında 70 milyon liralık hareket tespit edildiğini duyurdu.

29.11.2023 - 08:33,  Güncelleme: 08:35
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-9" operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

15 ilde düğmeye basıldı! 37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 70 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi

"OPERASYONLARA DEVAM EDECEK" MESAJI VERİLDİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-9" operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlara devam edildiğini kaydetti.

15 ilde düğmeye basıldı! 37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 70 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi

"YASA DIŞI BAHİS OYNATANLARIN ENSELERİNDEYİZ"

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-9 operasyonlarında 'Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalandı.

15 ilde düğmeye basıldı! 37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 70 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi

"70 MİLYON TL HESAP HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bu şahısların; vatandaşlarla oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'Araç Sigortası yapmak vaadiyle' irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70 milyon TL banka hesap hareketliliği tespit edilmiştir. Operasyonda tabancalara, muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu maddeye ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

15 ilde düğmeye basıldı! 37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 70 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 15 ilde Sibergöz operasyonu! 70 milyon TL'lik hareket tespit edildi, 37 şüpheli gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 ilde Sibergöz operasyonu! 70 milyon TL'lik hareket tespit edildi, 37 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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