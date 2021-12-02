İmamoğlu Erdoğan'ı geçti! Bahçeli; Babacan ve Davutuoğlu'nun gerisinde! - Son Dakika

BoomSocial'in yayınladığı verilere göre, Kasım 2021'in sosyal medyada en çok etkileşim alan siyasileri belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'da toplam 16 milyon 572 bin 847 etkileşimle sosyal medyanın zirvesine yerleşti...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ise aynı mecralarda toplamda 8 milyon 91 bin 664 etkileşim aldı.

BoomSocial'ın verilerine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a göre 2 katından fazla etkileşim aldı.

BABACAN VE DAVUTOĞLU, BAHÇELİ'Yİ SOLLADI

Listede ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçtiği görülürken; Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun gerisinde kaldı...

Hükümetten ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca listede 3. sırada yer alırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 5. sıradan girdi...

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI SOLLADI, AKŞENER İSTEDİĞİNİ BULAMADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise listede kendisine 9. sırada yer bulabildi... HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar liderler arasında son sıralarda yer aldı...

İlk 10'da CHP'li 3 büyükşehir belediye başkanı kendisine yer edinirken, diğer partilerden herhangi bir belediye başkanı yer bulamadı.

Boomsocial'ın en çok etkileşim alan siyasiler listesi şöyle:

1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu

2- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

4- Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

6- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

7- İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer

8- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

9- Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

10- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

11- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

12- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli

13- Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

14- Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar