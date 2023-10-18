İran Cumhurbaşkanı İsrail'e tepki gösterdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Gazze'deki bombardımanı ve El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği son saldırısına tepki göstererek, bu konuda ABD'nin İsrail'in suç ortağı olduğunu söyledi.

Reisi, başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen "İsrail'i protesto gösterisi"nde halka hitap etti. İsrail'in kadın-çocuk ayırt etmeksizin sivilleri hedef almasının ardında yenilgisini örtme çabası olduğunu ifade eden Reisi, ABD'nin bu yenilginin meydana gelmemesi için İsrail'e tam destek verdiğini belirtti.

"SİYONİST REJİME SİLAH DESTEĞİ VEREN ABD, İSRAİL'İN SUÇ ORTAĞIDIR"

Reisi, "Siyonist rejime silah desteği veren ABD, İsrail'in suç ortağıdır. Gazze'deki hastane saldırısı, İsrail için sonun başlangıcı olacaktır." dedi. Filistinlilerin yere düşen her bir damla kanının İsrail'i yıkılışa bir adım daha yaklaştırdığını belirten Reisi, ivedilikle Gazze'de sivillere saldırıların durması ve insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 3 BİN 478 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

KANLI HASTANE SALDIRISI

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.