Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, bölgede ABD'nin İran'a devam eden saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

HARK ADASI SALDIRISINA TEPKİ

Zülfikari, "ABD'nin saldırgan ordusu, bölgede askeri üslerinin yıkıma uğramasının ardından BAE'de bulunan limanlar, iskeleler ve saklandıkları yerleri kullanarak İran'a ait Ebu Musa Adası ile Hark Adası'nın bir bölümünü füzelerle hedef almıştır" dedi.

BAE YÖNETİMİNE MESAJ

BAE yönetimine seslenen Zülfikari, "İran, BAE'nin bazı şehirlerindeki ABD askerlerinin bulunduğu limanlar, iskeleler ve sığınaklardaki ABD düşman füzelerinin fırlatıldığı noktaları hedef alarak ulusal egemenliğini ve topraklarını savunmayı meşru hakkı olarak görmektedir" ifadelerini kullandı.

BAE halkına da çağrıda bulunan Zülfikari, "BAE'de yaşayan Müslüman halktan ve yerleşim merkezlerinden, zarar görmemeleri için limanlar, iskeleler ve ABD askerlerinin saklandığı noktaları boşaltmalarını istiyoruz" dedi.

3 ÜLKEDE ABD ÜSLERİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanma Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerinin donanma kuvvetleri tarafından vurulduğunu duyurdu.

Tengsiri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada Tengsiri, "Dafra, Şeyh İsa ve El-Udairi'deki Amerikan üslerindeki belirli ve kilit hedefler donanma kuvvetleri tarafından vuruldu." ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, saldırı sonrasında üslerdeki radarların, kontrol kulelerinin, uçak hangarlarının ve yakıt depolarının yandığını aktardı.

BAE: İRAN'DAN YAPILAN SALDIRILAR ÖNLENDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların engellendiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, BAE hava savunmasının bugün İran'dan fırlatılan 9 balistik füze ve 33 insansız hava aracını engellediği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana, BAE hava savunmasının 294 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1600 insansız hava aracını engellediği ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırılar sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşlarından 6 kişinin hayatını kaybettiği, BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipin, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komor Adaları, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya ve İsveç vatandaşlarından 141 kişinin hafif ila orta derecede yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Savunma Bakanlığının, devletin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak, ulusal çıkarlarını ve yeteneklerini güvence altına almak amacıyla, her türlü tehditle başa çıkmaya ve devletin güvenliğini sarsmayı hedefleyen her şeye kararlılıkla karşı koymaya tamamen hazır olduğu vurgulandı.

HARK ADASI VURULMUŞTU

ABD Başkanı Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) kendisinin talimatıyla "Orta Doğu tarihinin en şiddetli bombardımanlarından birini" gerçekleştirdiğini belirterek, "İran için kritik öneme sahip olan Hark Adası'ndaki tüm askeri hedefler tamamen yok edildi" demişti.

ABD'nin dünyanın en güçlü ve gelişmiş silahlarına sahip olduğunu söyleyen Trump, "İnsaniyet namına, adadaki petrol altyapısını yok etmemeyi tercih ettim. Bununla birlikte, İran veya başka herhangi bir ülke, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale ederse, bu kararı derhal yeniden gözden geçireceğim" uyarısında bulunmuştu.