İsrail'de Binlerce Kişi Yargı Düzenlemesine Karşı Protesto Etti - Son Dakika

İsrail'de Binlerce Kişi Yargı Düzenlemesine Karşı Protesto Etti

İsrail\'de Binlerce Kişi Yargı Düzenlemesine Karşı Protesto Etti
Son Güncelleme: 11.09.2023 21:43

İsrail'de binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonunun tartışmalı yargı düzenlemesinde Meclis'in onayladığı kritik yasayı protesto etmek için Yüksek Mahkeme önünde gösteri düzenledi. Yüksek Mahkeme, yargı düzenlemesi kapsamında onaylanan yasayı görüşecek ve yasanın iptali halinde ülkedeki krizin anayasal boyuta taşınabileceği belirtiliyor.

İsrail'de binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu koalisyonunun tartışmalı yargı düzenlemesinde Meclis'in onayladığı kritik yasayı yarın görüşecek Yüksek Mahkeme önünde hükümet karşıtı protesto gösterisi yaptı.

Batı Kudüs'teki Begin Bulvarı yakınlarında toplanan grup İsrail Yüksek Mahkemesi'ne doğru yürüdü. İsrail bayrakları ile farklı sloganların yazıldığı havaya kaldırılmış yumruk resimleri taşıyan gruplar, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Gruplar, davullar ve megafonlar eşliğinde hükümet karşıtı marşlar söyleyerek ilerledi. Yüksek Mahkeme yakınlarındaki yola İbranice ve Arapça "Hukuk yönetiminden yanayız" yazılı pankart yerleştirildi.

İsrail polisi yürüyüş ve gösteri alanında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Gözler Yüksek Mahkemede

İsrail'de gündemi 9 aydır meşgul eden Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesinde gözler yargının yetkilerini kısıtlayan yasayı görüşmeye hazırlanan Yüksek Mahkemeye çevrildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, kitlesel protestolar ve kamuoyundaki yoğun tartışmaların gölgesinde yargı düzenlemesi kapsamında muhalefetin tamamının boykot ettiği Meclis oturumunda temmuzda onaylanan "akla yatkınlık" yasasını yarın görüşecek.

Yasa, Yüksek Mahkemenin hükümetin aldığı kararları "kamu çıkarına hizmet etmediği, akla yatkın olmadığı veya çıkar çatışması doğurduğu" gerekçeleriyle bozma yetkisini elinden alıyor.

Netanyahu hükümetinin yargı paketindeki temel unsurlar arasında sayılan madde "yargının yürütme üzerindeki denetimini azaltmayı" hedefliyor.

-Mahkeme'nin yetkisi tartışması

İsrail'de henüz bir anayasa bulunmuyor. Ülkedeki 13 "Temel Kanun" gelecekteki anayasanın taslağı kabul ediliyor. Yüksek Mahkeme, Meclisin çıkardığı yasaları Temel Kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edebiliyor.

Hükümet, yargı düzenlemesi kapsamında onaylanan yasaların Temel Kanunlarda değişiklik getirdiğini belirtiyor.

Yüksek Mahkemenin bugüne kadar Temel Kanunlarda yapılan değişikliklere müdahale etmediğine işaret eden hükümet, bu bakımdan yargı düzenlemesi paketinde onaylanan Temel Kanun değişikliklerini de Mahkemenin iptal edemeyeceğini savunuyor.

Yüksek Mahkemeye yasanın iptali için başvuran yargı düzenlemesi karşıtları ise söz konusu yasayla "sistem değişikliği yapıldığı, İsrail'in demokratik yapısına darbe vurulduğu, bu nedenle düzenlemenin Mecliste salt çoğunlukla kabul edilerek yargı denetiminden muaf tutulamayacağı" değerlendirmesinde bulunuyor.

Yüksek Mahkemenin yasayı iptal etmesi ve hükümetin de buna itiraz etmesi halinde ülkedeki krizin anayasal boyuta taşınacağı yorumu yapılıyor.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'de Binlerce Kişi Yargı Düzenlemesine Karşı Protesto Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de Binlerce Kişi Yargı Düzenlemesine Karşı Protesto Etti - Son Dakika
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