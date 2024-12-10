İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı

İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP\'den kritik çağrı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Suriye'deki işgal girişimlerinin Golan Tepeleri ile sınırlı kalmayacağını belirterek, bu durumun yakın bir süre içerisinde Türkiye'nin İsrail ile fiziki temas hattına girecekleri anlamına geldiğini ifade etti.

10.12.2024 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, " İsrail, Şam'a 20 kilometreye kadar yaklaşmıştır. Bu durum, yakın bir süre içerisinde İsrail ile fiziki temas hattına gireceğimiz anlamına da gelmektedir. Bu şartlar altında angajman kurallarımızı acilen belirlemeliyiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu üzerinde MHP Grubu adına konuşma yaptı.

İSRAİL TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

İsrail'in Suriye'de ilerlemesine dikkat çeken Özdemir, bu durumun Türkiye'nin İsrail ile fizik temas hattına girmesine neden olabileceğini söyledi.

Özdemir, "Diğer yandan İsrail'in Suriye toprakları üzerinde hiçbir gerekçe ve hukuka dayanmadan sürdürdüğü mütecaviz eylemlere karşı da teyakkuzda olunması gerekir. Zira sahadan gelen bilgilere bakılırsa, Gazze'den kaynaklı soykırım suçunu boynuna asmış bulunan İsrail'in, Suriye'deki işgal girişimleri yalnızca Golan Tepeleri ile sınırlı kalmayacak gibi durmaktadır. Dikkat buyrulursa İsrail Şam'a 20 kilometreye kadar yaklaşmıştır. Bu durum, yakın bir süre içerisinde İsrail ile fiziki temas hattına gireceğimiz anlamına da gelmektedir" ifadelerini kullandı.

"ESAD REJİMİNİN DÜŞMESİ İLE SONLANDI"

"Başı sıkışan her mazlum gözünü bize çevirmektedir, herhangi bir konuda adım atacak her ülke Ankara'nın tutumunu dikkate almak durumundadır" diyen Özdemir şunları söyledi: "Dahası karar ve iradelerimiz tavsiye niteliğinden çok daha ileri bir aşamaya erişmiş, yazısını bizimle beraber gören millet ve devletler ortaya çıkmıştır. Mazisi bizimle beraber olan ancak son yüz yıldır yaşam alanı kalemle çizilen coğrafyalar, gelinen aşamada bedeli ödenmiş ve kanla yazılan tarihe dar geldiğini göstermektedir. Dolayısıyla Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefimiz için büyük bir ivme ile hareket ederken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği kurumsal gelişime açık adımları da vakti gelmişken atmak durumundayız. Yaklaşan büyük buhranı göğüslemek bir yana, bu buhran sonrası için hazır olmak ve her coğrafyaya hakim duruma gelmek için Dışişleri Bakanlığımızın kurumsal yapısını sürekli gelişime hazır hale getirebilmeliyiz. 27 Kasım'da Suriye'nin Halep kentinin batısında başlayan çatışmalar, 11 günlük sürenin ardından Şam'ın el değiştirmesi ve Esad rejiminin düşmesi ile sonlanmıştır.

SURİYE'DEKİ PKK/YPG VARLIĞI

İlave olarak Tel Rifat ve Menbiç'teki PKK/PYD terör örgütü varlığı da Suriye Milli Ordusu ve Müşterek Kuvvetler tarafından sonlandırılmıştır. Mevcut durumda ise Tel Abyad bölgesine doğru Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi sürmektedir. Ayrıca Deyr Ez Zor bölgesi etrafında da yine PKK/PYD terör örgütüne karşı bazı aşiretlerle, diğer unsurların mücadelesi devam etmektedir. Gelinen aşamada muhalifler rejimin kendisi olmuş, rejim ise Suriye'den kaçmıştır.

Temennimiz siyasi sürecin bir an evvel başlaması ve en uzun sınıra sahip olduğumuz Suriye'nin kalıcı huzur ve barışa ermesidir. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde üç temel esasın muhafazası elzemdir. Bunlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, iç savaş öncesi demografik yapının muhafazası ve başta PKK/PYD olmak üzere terör örgütlerinin meşruiyet bulma çabalarının önlenmesidir. Böylelikle elde edilecek siyasi çözümle vatandaşlarının iradesi ile idare olunacak bir Suriye'nin varlığı ümit edilen huzur iklimi yakalanabilecektir.

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZIN BÜTÇESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Başta Türkiye'de bulunan misafirlerimiz olmak üzere, iç savaş sebebiyle ülkelerinden ayrılmak durumunda kalan Suriyelilerin, kendi topraklarına onurlu ve başları dik bir şekilde dönmelerinin yolu açılmıştır. Bilinmelidir ki Suriye coğrafyasında bizim hasmımız PKK ve DEAŞ, hısmımız ise Kürt ve Arap kardeşlerimizdir. Diğer yandan İsrail'in Suriye toprakları üzerinde hiçbir gerekçe ve hukuka dayanmadan sürdürdüğü mütecaviz eylemlere karşı da teyakkuzda olunması gerekir. Zira sahadan gelen bilgilere bakılırsa, Gazze'den kaynaklı soykırım suçunu boynuna asmış bulunan İsrail'in, Suriye'deki işgal girişimleri yalnızca Golan Tepeleri ile sınırlı kalmayacak gibi durmaktadır.

Dikkat buyrulursa İsrail Şam'a 20 kilometreye kadar yaklaşmıştır. Bu durum, yakın bir süre içerisinde İsrail ile fiziki temas hattına gireceğimiz anlamına da gelmektedir. Bu şartlar altında angajman kurallarımızı acilen belirlemeliyiz. Cumhuriyet tarihimizin en hassas dönemlerinden geçerken, Ankara merkezli yaklaşımımızı ve Ankara vizyonunu hayata geçirme zorunluluğumuzu bizlere tarih tekrar hatırlatmaktadır. Büyük Türkiye ülkümüz işte böyle hayat bulacak, Türk ve Türkiye Yüzyılı inanç, azim ve kararlılıkla mutlaka hayata geçecektir. Bu vesile ile Dışişleri Bakanlığımızın bütçesine Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu yönde oy vereceğimizi ve desteklediğimizi belirtiyoruz."

Kaynak: İHA

Tbmm Genel Kurulu, Golan Tepeleri, İsmail Özdemir, Dış Politika, Politika, Türkiye, Suriye, İsrail, Dünya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Reis 13:
    babanız İsrail size birşey yapmaz. maşa eş başkan varken. korkmayın 17 40 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Reis 13, kendi babanı bilmiyon diye ona buna baba belirleme. Git önce kendi babanı bi bul. Tabi annen doğru bilgi verebilirse. 31 5 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Eserinizle övünün esed gitsin İsrail gelsin diye paramiliter ordunuzla medyanızla makarnacı kömürcü 100 tl ci lerinizle kendiniz dahil 7/24 çalıştınız davul zurna oynadınız ufacık beyninizle bunun olacağını ön göremedinizmi. 13 18 Yanıtla
  • Ado Dnhag:
    Bu mhp apo gelsin diyen partiydi demi ? 16 8 Yanıtla
  • Ksksjs Bsjsba:
    ne o İsrail denmi korkuyor koca MHP..... 4 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    iyi dezaten proje bu degilmiydi. aiz boyle olsun istemediniz mi ? apo seviciler sizi 3 0 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Zaten muhaliflerin bu kadar kolay ilerlemelerinin sağlanması İsrail'i yerleştirme planı olabilir 1 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    İtrail gerçek bir ordu ile savaşmak tan korkar Hele bu Türk ordusu ise yemez onun için korkmayın 2 0 Yanıtla
  • Oral Doğu:
    İSRAİL KİMİNLE SAVAŞACAĞINI BİLİR UÇAĞI TANKI OLANLA SAVAŞMAZ 2 0 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Petrol sahalarında PKK nın korunması için israile talimat verilmiştir 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:33 İsrail, Suriye’deki planlarını açık açık itiraf etti İsrail, Suriye'deki planlarını açık açık itiraf etti
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
08:15 Münbiç’i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka
08:15 MasterChef’in kadın yarışmacıları arasında gergin anlar MasterChef'in kadın yarışmacıları arasında gergin anlar
07:59 İngiltere’de kayıplara karışan Türk profesörden haber alınamıyor İngiltere'de kayıplara karışan Türk profesörden haber alınamıyor
07:54 Herkes Survivor’a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı Herkes Survivor'a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
07:40 Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı On binlerce kayıp var Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı! On binlerce kayıp var
07:16 İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 21:36:03. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.