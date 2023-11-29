İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu'yu koalisyon hükümetini dağıtmakla tehdit etti

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7 Ekim'den beri Gazze'ye saldırıları devam eden İsrail, Hamas ile 6 günlük geçici ateşkeste anlaştı. Ateşkesin uzaması veya temelli olması tartışılırken İsrail'de de hükümet ikiye bölündü. Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmakla tehdit etti.

İSRAİL'DE AŞIRI SAĞCI BAKANDAN, "HÜKÜMETİ DAĞITIRIM" TEHDİDİ

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin "dağılması" olarak niteledi.

Itamar Ben-Gvir

"SAVAŞIN DURDURULMASI-HÜKÜMETİN DAĞILMASI"

Filistin karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulundu. Ben-Gvir paylaşımında "Savaşın ( Gazze'ye saldırıların) durdurulması = hükümetin dağılması." ifadesini kullandı.

KOALİSYON HÜKÜMETİ İÇİN 61 MİLLETVEKİLİN DESTEĞİ GEREKİYOR

İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 120 sandalyeli parlamentonun salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor. Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin sandalye sayısı 64. Koalisyonda yer alan Ben-Gvir'in liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinin 5 milletvekili bulunuyor.

İsrail Meclisi Knesset

NETANYAHU, PARTİ İÇİNDE DARBE YAPILMASINDAN ENDİŞELENİYOR

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki katliam nedeniyle ülkesinde de eleştirilerin hedefi oldu. İsrail'deki Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüşmüştü.

"GİZLİ BİR TARTIŞMA VAR"

Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu'nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söylemişti. İsrail siyasetinde Başbakan'a yöneltilen "Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi" yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"HÜKÜMETTEN GÜVENOYU ÇEKİLEBİLİR"

Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu'nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekmişti.

BAKANLAR, NETANYAHU'NUN GELECEĞİNİ TARTIŞMAYA BAŞLADI

Netanyahu'nun görevden alınması konusunda partisi Likud içinde de tartışmaların olduğu geçtiğimiz haftalarda da gündeme gelmişti. İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun geleceği, Gazze savaşıyla birlikte Likud Partisinden bakanlar ve milletvekilleri arasında da tartışılmaya başlanmıştı.