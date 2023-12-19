Hamas\'tan \'\'İnsani araya hazırız\'\' diyen İsrail\'e yanıt

Hem görüntü hem de bıraktığı mektup yetkilileri harekete geçirdi

İsrail, işgal altındaki Gazze'de yeni bir insani ara için yeşil ışık yaktı. Konuya ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İsrail Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazırdır." ifadelerini kullanırken, Hamas'tan ise açıklama geldi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Basem Naem, yaptığı açıklamada "Halkımıza yönelik saldırganlığın sona ermesine ve Filistin halkına yardım sağlamak için geçişlerin açılmasına katkıda bulunacak her türlü girişime açığız." dedi. Naem, İsrail'in saldırıları tamamen sona ermeden esir değişimi konusunda herhangi bir müzakere yapılmasına ise karşı olduklarını yineledi.

YAKIN ZAMANDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI YOK

Katar, Mısır ile ABD arabuluculuğunda, İsrail ve Filistin arasında esir takasına dair yeni bir anlaşmaya yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Diplomatik bir kaynak, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Başkanı David Barnea ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns'ün Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldiğini belirterek, esir takasına dair yapılan toplantının olumlu geçtiğini ancak yakın zamanda bir anlaşma beklentisinin olmadığını açıkladı.

Kaynak, "Görüşmeler olumlu geçti ve müzakereciler ilerleme kaydetmek amacıyla farklı önerileri inceleyip tartıştılar. Ancak yakın zamanda bir anlaşmaya varılması beklenmiyor." ifadelerini kullandı. İsrail ve ABD tarafı söz konusu görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapmadı.

"İSRAİL İNSANİ ARA İÇİN HAZIR"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkıyla bir savaş içinde olmadığını Hamas'la savaştığını belirterek, "İsrail'in esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere yeni bir insani araya ve ilave insani yardıma hazır olduğunu bir kez daha ifade edebilirim." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

HAMAS SALDIRILAR DURMADAN ESİR DEĞİŞİME KARŞI

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Basem Naem ise Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları tamamen sona ermeden esir değişimi konusunda herhangi bir müzakere yapılmasına karşı olduklarını yineleyerek, "İsrail'in devam eden soykırım savaşı kapsamında esir değişimi konusunda herhangi bir müzakere yapılmasını reddeden tutumumuzu teyit ediyoruz. Ancak halkımıza yönelik saldırganlığın sona ermesine ve Filistin halkına yardım sağlamak için geçişlerin açılmasına katkıda bulunacak her türlü girişime açığız." dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

CAN KAYBI 20 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

463 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

ÇATIŞMALARA İNSANİ ARA

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 113 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.