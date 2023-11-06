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Özgür Özel, İmamoğlu ile kamera karşısına geçti: Bizim aramızda kardeşlik ilişkisi var - Son Dakika

Özgür Özel, İmamoğlu ile kamera karşısına geçti: Bizim aramızda kardeşlik ilişkisi var

Son Güncelleme: 06.11.2023 14:55

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Partideki değişim rüzgarını başlatan iki isim samimi pozlar verirken Özel, "Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku ama bu kardeşlik hukuku Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok güzel yerlere taşıyacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarıştığı seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Özgür Özel'i çalışma ofisinde ziyaret etti. Samimi açıklamalarda bulunan Özel, "Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku ama bu kardeşlik hukuku Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok güzel yerlere taşıyacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçim döneminde İmamoğlu ile ilişkilerinin çok yakın olduğundan bahsetmiş ve "Biz baba oğul gibiyiz" ifadelerini kullanmıştı.

DİVAN BAŞKANLIĞI GÖREVİ NEDENİYLE İMAMOĞLU'NU TEBRİK ETTİ

Kurultayı tamamladıktan sonra ve görevini bitirdikten sonra ayrılmadan beni ziyaret ettiğini belirten Özel, "Ekrem Başkan hangi işin ucundan tutsa dört dörtlük yapan ve başarıyla sonuçlandıran birisi. Geçirdiğimiz kurultay sürecinde elbette herkes bu göreve talip olmak ister ama teklif etseniz herkesin iki kere düşünüp vereceği bir karardı. Sonuçta da Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilk yaşandı. Kurultayın gergin olabileceği farklı zorlukların olabileceği biliniyordu. Ekrem Başkan bu güvene layık olduğunu ve bu işi en iyi yapabilecek kişi olduğunu gösterdi. Çok zor bir kurultayı çok başarılı şekilde yönetti. Ben kendisine özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

İmamoğlu, Özel'i ziyaret etti

"ARAMIZDAKİ KARDEŞLİK HUKUKU, CHP'Yİ GÜZEL YERLERE TAŞIYACAK"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Genel Başkanımız kurultayda partimizi güvenli bir limana ulaştıracağım demişti. Tam da öyle oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güvenli limanı, en yetkili olan kurultayıdır. Büyük bir nezaket içinde karşılıklı anlayış birliği için güzel başlayan kurultayımız güzel şekilde sonuçlandı. Ben şimdi buradan Ekrem Başkan'ımı yolcu edeceğim. Ama hep konuşulan bir şey vardı. Yıllardır aylardır bıktığımız bir şey. Ekrem Başkan'la aranızda nasıl bir ilişki var? Buradan şunu ifade edeyim. Biraz önce yukarıda kısa baş başa görüşmemizde de öyle bitirdik. Bizim aramızdaki ilişki, kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku ama bu kardeşlik hukuku Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok güzel yerlere taşıyacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak. Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. İkinci yüzyılda Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız"

İmamoğlu, Özel'i ziyaret etti

İMAMOĞLU: KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET EDECEĞİM

Divan Başkanı olarak kendilerini ziyaret edip sürece dair hem teşekkür ettiğini hem de bilgi aktardığını vurgulayan İmamoğlu, "Dualarımız hep neydi? Bir olalım. Birlikte olalım ve kusursuz, sıkıntısız hiç kötü anılacak tarafı olmayan bir zaman dilimi geçsin. Çünkü yüzüncü yılındayız cumhuriyetimizin. Yüzüncü yılındayız partimizin. 38'inci kurultayı yeni yüzyılın ilk günleri. Böylesi bir ortamda bana kurultay başkanlığı nasip oldu. Kendi adıma çok gururluyum onurluyum. Aynı zamanda kurultay çok nezaketli, çok dengeli, seviyeli geçti. Ben buradan önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerini de yakın zamanda ziyaret edip kurultay sürecine dair hem düşüncelerimi hem de teşekkürlerimi kendisine sunacağım.

İmamoğlu, Özel'i ziyaret etti

"İSTANBUL'A, GÖREVİMİN BAŞINA DÖNÜYORUM"

Bu kapsamda bugün de sekizinci genel başkanımız Özgür Özel Genel Başkanımızı ziyaret ettim ve kurultayla ilgili kendilerine düşüncelerimi ve süreçlere dair bilgi görevimin bitirmiş oldum. Genel başkanımdan izin isteyerek İstanbul'a görevim, diğer görevin başına dönüyorum. Kendilerine teşekkür ederim, kabulleri için güzel bir buluşma oldu Kurultayımız hayırlı olsun. Genel başkanımızın bu da görev dönemi hem Cumhuriyet Halk Partimize hem Türkiye'nin siyaset yaşamına, demokrasisine ve milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

MAZBATADAN SONRA GRUP TOPLANTISI YAPACAK

Bir gazetecinin, kurultayın ilk turunun ardından "Kılıçdaroğlu'na çekilmemesi yönünde baskı yapıldığı" iddiası ve bununla ilgili görüntüler konusundaki değerlendirmesini sorması üzerine Özel, "Kurultay geride kaldı." yanıtını verdi. Başka bir gazetecinin partisinin yarın grup toplantısının olup olmayacağına yönelik sorusunu "Haftaya salı yapacağız." diyerek yanıtlayan Özel, devir-teslime ilişkin soru üzerine de "Mazbatadan sonra." karşılığını verdi.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, İmamoğlu ile kamera karşısına geçti: Bizim aramızda kardeşlik ilişkisi var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özgür Özel, İmamoğlu ile kamera karşısına geçti: Bizim aramızda kardeşlik ilişkisi var - Son Dakika
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