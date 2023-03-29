İstifası olay yarattı! İYİ Partililerden peş peşe Yavuz Ağıralioğlu paylaşımı

İYİ Parti'ye altılı masada pusu kurulduğunu dile getiren ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itirazlarıyla gündem olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Son olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini ifade eden Ağıralioğlu, "Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum. İstifa edeceğim" diye konuştu.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE İSTİFA EDİYORUM"

Yavuz Ağıralioğlu, istifa dilekçesini Habertürk Tv'den Mehmet Akif Ersoy'a gönderdi. Ağıralioğlu'nun istifa dilekçesinde şu ifade yer aldı: "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim."

AKŞENER, AĞIRALİOĞLU İLE GÖRÜŞMEYECEK

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akşener'in Ağıralioğlu ile görüşmeyeceğini söyledi. Zorlu, "İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir." dedi.

İYİ PARTİLİ RIDVAN UZ: ŞİMDİ NE OLDU?

Sosyal medyada da istifasıyla birçok paylaşıma konu olan Ağıralioğlu'na, İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz da tepki gösterdi. Twitter paylaşımında Uz, "Sormam gereken soru şu; Yavuz Ağıralioğlu hatırlarsın sanırım. Divanda senin de olduğun ortamda altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın şimdi ne oldu?" ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ERDEM: KİMSE KENDİNİ KANDIRMASIN

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise "Bu seçimde isimlerin önemi yok. Onun için hiç kimse kendini kandırmasın. Mazeret aramasın. Milleti aptal yerine koymasın. Her kim ki tek adam rejiminin değişmesi için çalışmaz ve hakka, hukuka, adalete aykırı, vatana, millete, insana zarar veren bu düzenin devamına en ufacık bir katkı sağlar, değirmenine su taşırsa hesabını tarih önünde bir gün muhakkak verir. Bu seçim iyilikle kötülüğün seçimi işte o kadar. Bu da böyle biline." paylaşımında bulundu.

KAVUNCU: AKŞENER'İN YANINDA DİMDİK DURACAĞIZ

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam alışılmış geri sayımlardan birisi yok. Durum açık ve net. 46 gün sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, İYİ Parti iktidar olacak. Alınan kararların arkasında, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in yanında dimdik duracağız. Endişelenmeyin, #TarihYazacağız"