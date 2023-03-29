İstifası olay yarattı! İYİ Partililerden peş peşe Yavuz Ağıralioğlu paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi

İstifası olay yarattı! İYİ Partililerden peş peşe Yavuz Ağıralioğlu paylaşımı

29.03.2023 09:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına her fırsatta karşı çıktığını belirten ve ona oy vermeyeceğini duyuran İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti. Ağıralioğlu'nun istifasını önceden televizyon aracılığı ile açıklaması üzerine İYİ Parti lideri Akşener, bugün için oluşturulan randevu kararını bozdu. Parti içerisinden bazı isimler de Ağıralioğlu'na peş peşe ses yükseltti.

İYİ Parti'ye altılı masada pusu kurulduğunu dile getiren ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itirazlarıyla gündem olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Son olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini ifade eden Ağıralioğlu, "Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum. İstifa edeceğim" diye konuştu.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE İSTİFA EDİYORUM"

Yavuz Ağıralioğlu, istifa dilekçesini Habertürk Tv'den Mehmet Akif Ersoy'a gönderdi. Ağıralioğlu'nun istifa dilekçesinde şu ifade yer aldı: "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim."

AKŞENER, AĞIRALİOĞLU İLE GÖRÜŞMEYECEK

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akşener'in Ağıralioğlu ile görüşmeyeceğini söyledi. Zorlu, "İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir." dedi.

İYİ PARTİLİ RIDVAN UZ: ŞİMDİ NE OLDU?

Sosyal medyada da istifasıyla birçok paylaşıma konu olan Ağıralioğlu'na, İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz da tepki gösterdi. Twitter paylaşımında Uz, "Sormam gereken soru şu; Yavuz Ağıralioğlu hatırlarsın sanırım. Divanda senin de olduğun ortamda altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın şimdi ne oldu?" ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ERDEM: KİMSE KENDİNİ KANDIRMASIN

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise "Bu seçimde isimlerin önemi yok. Onun için hiç kimse kendini kandırmasın. Mazeret aramasın. Milleti aptal yerine koymasın. Her kim ki tek adam rejiminin değişmesi için çalışmaz ve hakka, hukuka, adalete aykırı, vatana, millete, insana zarar veren bu düzenin devamına en ufacık bir katkı sağlar, değirmenine su taşırsa hesabını tarih önünde bir gün muhakkak verir. Bu seçim iyilikle kötülüğün seçimi işte o kadar. Bu da böyle biline." paylaşımında bulundu.

KAVUNCU: AKŞENER'İN YANINDA DİMDİK DURACAĞIZ

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam alışılmış geri sayımlardan birisi yok. Durum açık ve net. 46 gün sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, İYİ Parti iktidar olacak. Alınan kararların arkasında, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in yanında dimdik duracağız. Endişelenmeyin, #TarihYazacağız"

YORUMLAR (5)
  • Gerginyo : İsimlerin önemi yok diye birşey olamaz bal gibide olur ben Sinan Oğan'a oy vercem Cevap Yaz 28 76 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: bahadır erdem hdp ye destek verip alan açtıgınız için sizi Türk halkı unutmayacak. Cevap Yaz 151 57 Yayından Kaldır
  • Emir Emir: MERAL AKŞENER HEM KURT İŞARETİ YAPACAK HEMDE HDP'NİN DESTEKLEDİĞİ ADAYA DESTEK ÇIKACAK,DİĞER PARTİLER HER ADAYI DESTEKLER SIKINTI YOK AMA KURT İŞARETİ YAPAN KİŞİ MİLLİYETÇİ KESİMDEN OY ALAMAZ GEÇMİŞ OLSUN İYİ GÜNLER DİLEYİP MECLİSE VEDA ETTİĞİNİN İLANINI VERDİ. Cevap Yaz 176 76 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
İstifasıyla gündem yarattı! İYİ Partili isimlerden art arda Yavuz Ağıralioğlu paylaşımı İstifasıyla gündem yarattı! İYİ Partili isimlerden art arda Yavuz Ağıralioğlu paylaşımı İYİ Partili Rıdvan Uz'dan istifa eden Ağıralioğlu'na tepki: Sen masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın, şimdi ne oldu? İYİ Partili Rıdvan Uz'dan istifa eden Ağıralioğlu'na tepki: Sen masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın, şimdi ne oldu?

Kemal Kılıçdaroğlu, Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstifası olay yarattı! İYİ Partililerden peş peşe Yavuz Ağıralioğlu paylaşımı - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Galatasaray'dan dev hamle! 80 milyon euroluk yıldızı transfer etmek istiyor
11:31 Galatasaray sınırları zorluyor! Hedefte 80 milyon euroluk yıldız var
09:12 Altın değerinde! Yanan ormanlık alanda yetişen kuzugöbeği mantarı köylülerin yüzünü güldürdü
11:11 Fenerbahçe'ye kötü haber! Luan Peres 1 ay daha sahalardan uzak
11:10 Meral Akşener'den Bakan Nebati taklidi!
11:04 İstanbul ve Ankara'dan sonra bir kar haberi de İzmir'den
11:09 Bakan Soylu, yaşadığı şiddetli bel ağrısının ardından ilk defa görüntülendi! Bastonla yürümesi dikkat çekti
11:05 Luan Peres kabusu yaşıyor! Fenerbahçe'nin yıldızı 1 ay daha yok
11:04 Parti grubuna damga vuran an! Akşener, Bakan Nebati'yi böyle taklit etti
11:04 İstanbul ve Ankara'nın ardından, İzmir de beyaza büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2023 11:45:59. #1.11#
SON DAKİKA: İstifası olay yarattı! İYİ Partililerden peş peşe Yavuz Ağıralioğlu paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement