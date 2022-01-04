Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik teftişi eleştirirken "Sizin feriştahınız da gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Sizin değeriniz, bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar bile etmez." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, insan olan herkesin sahip olduğu ve Türkiye'nin ihtiyacı olan beklentileri partisinin sağlayacağını söyledi.

Kavga ve hakaretlerden bıktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, devletin kin ve öfkeyle değil akıl, bilgi, birikim ve özellikle de adaletle yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Adalet yok edildiğinde devletin yok olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "O kadar kin ve öfke duyuyorlar ki belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar. Belediye başkanlarımız üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Her türlü iftirayı rahatlıkla atabiliyorlar. Bu iftirayı atanların, bu haksızlığı ve adaletsizliği yapanların inançları, bizim inancımıza benzemiyor. Bizim ruhumuzda adalet, sevgi, barış var. Bu toprakların ruhunda, hamurunda, çamurunda sevgi, barış, huzur, adalet, her kuruşun hesabını millete vermek var." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, devletin kaynaklarının çarçur edilemeyeceğini kaydederek "İntikam alacaklar, kimden? Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. 'Orada teröristler çalışıyorlarmış.' Senin görevin teröristi yakalamak değil mi kardeşim? Git yakala. Niye bağırıyorsun? Varsa terörist yakasından yakala, götür savcıya teslim et. Ama yapamıyor çünkü yok böyle bir şey. İftira atacak. Çünkü İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar. Yedirmeyeceğiz o rantı size. O rant, 16 milyon İstanbullunun rantıdır. 16 milyon insanın hakkını, hukukunu koruyacağız." sözlerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu, "Ankara Büyükşehir Belediyesini Mansur Yavaş kazanırsa faturaları teröristlerin toplayacağı" söylemlerinin de seçimler öncesinde dile getirildiğini aktararak "Bu kadar akıldan yoksun insanlar nasıl siyaset yapıyorlar, gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum." dedi.

CHP'li belediye başkanlarının tüm yolsuzlukların üzerine gittiklerini ve kul hakkı yedirmemeye çalıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunların temel görevi kul hakkı yiyerek kul hakkıyla beslenmektir; alın teri, emek, hakkı hukukuyla değil. Erdoğan dava açarsa bunu da mahkemede ispat etmeye hazırım. Ama korkudan dava açamaz." görüşlerini savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'de geçmiş dönemlerde yolsuzluk yapıldığını da öne sürerek şöyle devam etti:

"Atadıkları Ulaştırma Bakanı, İstanbul Büyükşehir'de genel sekreter yardımcısıymış. Yapılmamış işin onayını ve parasını vermiş. Bina yapılmış gibi para ödenmiş ve bu adam gelip bakan oluyor bu ülkede. Şimdi AK Parti ve MHP'ye geçmişte oy veren kardeşlerime seslenmek isterim, ne oldu bu dosya? Niye savcılar, hakimler üzerine gitmiyor? Yolsuzluk dosyalarını tam yakalıyor, belgeliyorlar, İçişleri Bakanı 'Bunları bize vereceksin.' diyor. 35 yolsuzluk dosyası. Niye araştırmıyorsun kardeşim? Kapatıyorlar dosyaları. O dosyalar kapanmayacak, açık olacak. Kul hakkı yiyeninden burnundan fitil fitil getireceğiz, hiç kimsenin endişesi olmasın. Sizin feriştahınız da gelse, bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Sizin değeriniz, bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar bile etmez."

"Önergeye kim 'hayır' diyorsa yolsuzluğun ortağıdır"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, devletin, millete yalan söyleyerek yönetilemeyeceğine işaret ederek "Ama sarayda oturan zat, hep millete yalan söyledi. Yeri geldi beceriksizliğini dış güçlere, yeri geldi pazarcılara, stokçulara, marketlere, çiftçilere yükledi. Tabii vatandaş bunu yemiyor." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yöneten kişi olarak bunlarla mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Neden millete yalan söylüyorsun?" şeklinde konuştu.

Dolar kurundaki oynamalardan "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunları"nın gerçekleştiğini savunan Kılıçdaroğlu, dolar kurunu yükseltenlerin 18 liradan satıp 13 liradan geri aldıklarını ileri sürdü. Bunun haram olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Haram onlara tatlı geliyor. Bu soygunun bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmak istiyoruz. Bir önerge verdi grup başkanvekillerimiz. Önerge bugün görüşülecek. AK Parti ve MHP'ye oy verenlere sesleniyorum, bu önergeye kim 'hayır' diyorsa, yolsuzluğun ortağıdır. Bütün vatandaşlarımın bugün öğleden sonra Meclis TV'yi dinlemelerini isterim. Soygunun ayrıntıları orada olacaktır. Kimin ne kadar döviz sattığını, aldığını öğrenmek istiyoruz. Herhalde kasap, manav, apartman görevlisi, esnaf, tüccar almadı. Kim bu vurgunu yaptı, önceden haberi vardı? Kime bu bilgiler önceden gönderildi? Neden yükseltildi, düşürüldü? Bunu öğrenme hakkımız var. Ekmek alırken vergi verirsin, devleti soyan beş kuruş vergi vermez. Bunu sormamız lazım. Bugün reddedilse dahi, hafızamızın bir yerinde duruyor. 128 milyar doları nasıl unutmadıysak bu soygunları da unutmayacağız."

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ekonomik sorunlara ilişkin "masallar anlattığını" öne sürerek "Kimse bunlara inanmayınca 'Fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.' dediğini aktardı. Bu sözünden, Erdoğan'ın "fahiş fiyatları" kabul ettiğinin çıkarılabileceğini savunan Kılıçdaroğlu, "Fiyatların fahiş olmasını kim sağladı? Fahiş fiyatları milletin önüne kim koydu? Kimin şikayet etmesi gerekiyor?" sorularını yöneltti.

İktidara, elektrikte kademeli sosyal tarife uygulaması önerisinde bulunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "4 kişilik aile yüzde 127 zamla elektrik parası ödeyecek. Elektrikte Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapan kim? AK Parti'ye oy veren kardeşim, bu soruyu sana soruyorum? Dış güçler mi, hangi güç yaptı bunu? Nasıl ödeyecek bunu vatandaşlarım? Elektriğe zam, iğneden ipliğe her şeye zam demektir. Herkes elektrik kullanıyor. Fahiş fiyata ortam hazırlayan kim? Erdoğan. Fahiş zammı yapan kim? Erdoğan. 'Fahiş fiyatlarla mücadele edeceğim.' deyip halka yalan söyleyen kim? O da Erdoğan." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, doğal gazda da evler için yüzde 25, ticari ve sanayi kuruluşları için yüzde 50 zam yapıldığını belirterek "Zammı dış güçler mi yaptı? Zammı sen yaptın, kararı sen verdin, Resmi Gazete'de sen yayınladın. Kiminle mücadele edeceksin? BOTAŞ ile mi? BOTAŞ'a talimatı veren sensin. Elektrik şirketleriyle mi mücadele edeceksin? Onların taleplerini yerine getiren sensin. Peki, fahiş fiyat uygulayan kiminle mücadele edeceksin?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam yapmadığı bir şeyi açıklamasını isteyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın havaya henüz zam yapmadığını söyledi.

Doğal gaza yapılan zammın yükünün, ülke genelinde vatandaşlar tarafından eşit paylaşılmadığını da savunan Kılıçdaroğlu, Doğu illerinde kışın 6 ay sürdüğünü ancak bu bölge halkı için bir indirime gidilmediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Ama bu illerin tamamında AK Parti birinci parti. Dolayısıyla her birimiz sandığa giderken elimizi vicdanımıza koyacağız ve oyumuzu öyle kullanacağız. Diyeceğiz ki korkmayın, çekinmeyin, geliyor gelmekte olan..." diye konuştu.

(Sürecek)