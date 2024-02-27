Kremlin Sözcüsü: Batılı Ülkelerin Ukrayna\'ya Asker Göndermesi Durumunda Rusya ile NATO Arasında Silahlı Çatışma Kaçınılmaz Hale Gelecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale geleceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Batılı ülkelerin askerlerini Ukrayna'ya göndermesi durumunda NATO ile Rusya arasında doğrudan silahlı bir çatışma yaşanması ihtimali sorulan Peskov, "Bu durumda mesele ihtimal değil, kaçınılmaz olacak. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz" dedi.
Peskov, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermelerinin sonuçlarını "değerlendirmesi" ve bunun farkında olması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun çıkarlarına, en önemlisi de halklarının çıkarlarına uygun olup olmadığını sorgulamalılar" dedi.
NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini tartışmasının "çok önemli yeni bir durum" olduğunu belirten Peskov, "Sayın Macron'un Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratma konusundaki tutumunu çok iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.
NATO, Çekya ve Polonya asker göndermeyi düşünmüyor
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Prag'da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'nın saldırganlığının ardından verdiğimiz desteği geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Başka yöntem veya yollar açmamıza gerek olmadığına inanıyorum" diyerek, ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını vurguladı. Polonya Başbakanı Tusk da, "Polonya, Ukrayna topraklarına asker göndermeyi planlamıyor" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Associated Press'e yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'ya birlik gönderme planının olmadığını söyledi. Stoltenberg, "NATO müttefikleri Ukrayna'ya benzeri görülmemiş bir destek sağlıyor. Bunu 2014'ten beri yapıyoruz ve geniş çaplı işgalin ardından adımlarımızı hızlandırdık. Ancak NATO birliklerinin Ukrayna'da sahada savaşması yönünde herhangi bir plan yok" ifadelerini kullandı.
Macron'un sözleri
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam Paris'te düzenlenen Ukrayna'ya destek konferansının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın yenilgisinin Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Rusya bu savaşı kazanamayacak" demişti. Macron, Batılı ülkeler arasında Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda fikir birliği olmadığını, ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün asker gönderme konusunda fikir birliği yoktu. Ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
"Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlanan ülkeler var, asla diyen ülkeler de var"
Konferanstan önce konuşan ve Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkan Slovakya Başbakanı Robert Fico ise, çok sayıda NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkenin Ukrayna'ya asker göndermeyi düşündüğünü söylemişti. Fico, "Ukrayna'ya kendi birliklerini göndermeye hazırlanan ülkeler olduğunu doğrulayabilirim, asla diyen ülkeler var. Slovakya da bunların arasında yer alıyor ve bu teklifin dikkate alınması gerektiğini söyleyen ülkeler de var" ifadelerini kullanarak bu tür planların savaşı tırmandırma riski taşıdığına dikkat çekmişti. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Kremlin Sözcüsü: Batılı Ülkelerin Ukrayna'ya Asker Göndermesi Durumunda Rusya ile NATO Arasında Silahlı Çatışma Kaçınılmaz Hale Gelecek - Son Dakika
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