Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı

Kurultay davası öncesi CHP\'den Ankara\'ya çıkartma! Özel\'den Meclis çağrısı
14.09.2025 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Tandoğan Meydanı'nda kitlesel bir miting düzenledi. Kurultay davasından hemen önce gerçekleşen mitingte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "1 Ekim'de açılacak Meclis'te yasal düzenlemeyi yapalım. TRT'de bir kanalı bu mahkemeye tahsis edelim. İsteyen bütün özel televizyonlara yayını verelim" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın canlı yayında yayınlanması çağ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu davasına ilişkin "1 Ekim'de açılacak Meclis'te yasal düzenlemeyi yapalım. TRT'de bir kanalı bu mahkemeye tahsis edelim. İsteyen bütün özel televizyonlara yayını verelim" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Tandoğan Meydanı'nda kitlesel bir miting düzenledi. Kurultay davasından hemen önce gerçekleşen mitingte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU DAVASI İÇİN MECLİS ÇAĞRISI

Konuşmasında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin sözler sarf eden Özel, "1 Ekim'de açılacak Meclis'te yasal düzenlemeyi yapalım. TRT'de bir kanalı bu mahkemeye tahsis edelim. İsteyen bütün özel televizyonlara yayını verelim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BÜTÜN DEMOKRATLARI DEMOKRASİNİN TARAFINDAYIZ"

Özel konuşmasında ayrıca "Son günlerde yaşadığımız bütün süreçlerde iktidarı ilk devrettiğimiz Demokrat Parti'nin ziyaretiyle başlayan, DEM Parti'nin, Zafer Partisi'nin ziyaretleriyle, Yeniden Refah Partisi'nin ziyaret talepleri ve iyi dilekleriyle, İYİ Parti'nin, DEVA'nın, Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin paylaşımları, telefonlarıyla, sahadaki dostlarımız gibi Türkiye İşçi Partisi'yle, EMEP'le, SOL Parti'yle omuz omuza Türkiye'nin bütün demokratları, demokrasinin tarafındayız" sözlerini sarf etti.

"DEMOKRASİYİ DE BARIŞI DA BİZ GETİRECEĞİZ"

"Önce seçimli otoriterlik kuranlar, şimdi seçimsiz bir diktatörlüğe geçmenin hevesi içindeler" diyen Özel, şunları kaydetti: "Atatürk'ten miras Cumhuriyet'e, demokrasiye, sandığa saldırıyorlar. Çok partili rejime saldırıyorlar. Bu iktidar demokrasi istemiyor. Bİliyorlar ki, demokrasi olsa sandıktan çıkamayacaklar. Biliyorlar ki, adalet olsa kendi suçlarını örtemeyecekler. Biliyorlar ki, barış olsa bu milleti kutuplaştıramayacaklar. And olsun ki adaleti de, demokrasiyi de, barışı da biz getireceğiz."

"İKTİDAR EN BERBAT YOLA TENEZZÜL ETMİŞTİR"

CHP Genel Başkanı şu sözleri de sarf etti: "Millet bu iktidardan desteğini çekmiştir, millet kendi dertleriyle dertlenen bir iktidar umuduna bel bağlamıştır. Milletin evlatlarına sahip çıkan belediyelere sarılmış, son seçimlerde kendi değişen, Türkiye'ye değişim vadeden Cumhuriyet Halk Partisinde karar kılmıştır. Partimiz 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuştur.

Milletin kararına saygı duyması, hatayı kendinde araması, bizimle hizmette yarışması gerekirken en kötü yola, en berbat yola tenezzül etmiştir. Millete umut vadedemeyen iktidar, milleti korkutarak ve baskı altına alarak ayakta kalmayı tercih etmiş. Bunu denemektedir bugün. Milletimiz ağır bedeller ödemektedir. Bu anlayış 19 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına almıştır. 15,5 milyon seçmenle cumhurbaşkanı adayı gösterilirken onu demir parmaklıklar arkasına koymuştur.

"DEMOKRASİYE 47 YIL GÖSTERDİĞİMİZ SAYGIYI 47 GÜN GÖSTEREMEDİLER"

Partimiz yıllarca darbelerin hedefi oldu. Kapatıldı, genel başkanlarımız tutuklandı ama her zorluğu milletimizle yendik. 47 yıl sürdü, ikinci parti olduk, birinci parti olamadık. Ancak demokrasiden şaşmadık. Bu savaş değil, yarıştı. 'Bu gece bitti' dedik. 'Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı var' dedik. İstanbul'da Ekrem Başkan, Ankara'da Mansur Başkan hep birlikte çalışıp milletin gönlüne girince, anketlerde önde sonuç alınca…

Karşımızdakiler bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı, metaneti, demokrasiye saygıyı 47 ay göstereceklerdi. O günden genel seçimlerin takviminin başlamasına 47 ay vardı. Değil 47 ay, 47 gün sabredemediler. Daha ilk yenilgide demokrasi treninden indiler. Dünyadaki diğer otokrasileri aşan bir saldırıya giriştiler."

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti
Nereden nereye Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa ve Firaz’ın yasak aşkı ifşa oldu Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ifşa oldu
Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada
Güvenlik görevlileri konseri çatıdan izleyen genci aşağı attı Güvenlik görevlileri konseri çatıdan izleyen genci aşağı attı
Adana’da Fındık Hasadı ve Ücretsiz Fidan Dağıtımı Adana'da Fındık Hasadı ve Ücretsiz Fidan Dağıtımı
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı

18:03
İki hoca da tüm kozlarını oynadı Dev derbinin ilk 11’leri belli oldu
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:36
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8’lik deprem üretebilir
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir
17:24
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart Lig tarihine geçti
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
17:12
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
16:37
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor
Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:38
Kurultay davasında kritik gün yarın CHP’yi neler bekliyor
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
12:04
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 18:49:03. #7.12#
SON DAKİKA: Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.