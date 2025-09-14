Kurultay davası öncesi CHP\'den Ankara\'ya çıkartma! Özel\'den Meclis çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu davasına ilişkin "1 Ekim'de açılacak Meclis'te yasal düzenlemeyi yapalım. TRT'de bir kanalı bu mahkemeye tahsis edelim. İsteyen bütün özel televizyonlara yayını verelim" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Tandoğan Meydanı'nda kitlesel bir miting düzenledi. Kurultay davasından hemen önce gerçekleşen mitingte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU DAVASI İÇİN MECLİS ÇAĞRISI

Konuşmasında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin sözler sarf eden Özel, "1 Ekim'de açılacak Meclis'te yasal düzenlemeyi yapalım. TRT'de bir kanalı bu mahkemeye tahsis edelim. İsteyen bütün özel televizyonlara yayını verelim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BÜTÜN DEMOKRATLARI DEMOKRASİNİN TARAFINDAYIZ"

Özel konuşmasında ayrıca "Son günlerde yaşadığımız bütün süreçlerde iktidarı ilk devrettiğimiz Demokrat Parti'nin ziyaretiyle başlayan, DEM Parti'nin, Zafer Partisi'nin ziyaretleriyle, Yeniden Refah Partisi'nin ziyaret talepleri ve iyi dilekleriyle, İYİ Parti'nin, DEVA'nın, Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin paylaşımları, telefonlarıyla, sahadaki dostlarımız gibi Türkiye İşçi Partisi'yle, EMEP'le, SOL Parti'yle omuz omuza Türkiye'nin bütün demokratları, demokrasinin tarafındayız" sözlerini sarf etti.

"DEMOKRASİYİ DE BARIŞI DA BİZ GETİRECEĞİZ"

"Önce seçimli otoriterlik kuranlar, şimdi seçimsiz bir diktatörlüğe geçmenin hevesi içindeler" diyen Özel, şunları kaydetti: "Atatürk'ten miras Cumhuriyet'e, demokrasiye, sandığa saldırıyorlar. Çok partili rejime saldırıyorlar. Bu iktidar demokrasi istemiyor. Bİliyorlar ki, demokrasi olsa sandıktan çıkamayacaklar. Biliyorlar ki, adalet olsa kendi suçlarını örtemeyecekler. Biliyorlar ki, barış olsa bu milleti kutuplaştıramayacaklar. And olsun ki adaleti de, demokrasiyi de, barışı da biz getireceğiz."

"İKTİDAR EN BERBAT YOLA TENEZZÜL ETMİŞTİR"

CHP Genel Başkanı şu sözleri de sarf etti: "Millet bu iktidardan desteğini çekmiştir, millet kendi dertleriyle dertlenen bir iktidar umuduna bel bağlamıştır. Milletin evlatlarına sahip çıkan belediyelere sarılmış, son seçimlerde kendi değişen, Türkiye'ye değişim vadeden Cumhuriyet Halk Partisinde karar kılmıştır. Partimiz 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuştur.

Milletin kararına saygı duyması, hatayı kendinde araması, bizimle hizmette yarışması gerekirken en kötü yola, en berbat yola tenezzül etmiştir. Millete umut vadedemeyen iktidar, milleti korkutarak ve baskı altına alarak ayakta kalmayı tercih etmiş. Bunu denemektedir bugün. Milletimiz ağır bedeller ödemektedir. Bu anlayış 19 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına almıştır. 15,5 milyon seçmenle cumhurbaşkanı adayı gösterilirken onu demir parmaklıklar arkasına koymuştur.

"DEMOKRASİYE 47 YIL GÖSTERDİĞİMİZ SAYGIYI 47 GÜN GÖSTEREMEDİLER"

Partimiz yıllarca darbelerin hedefi oldu. Kapatıldı, genel başkanlarımız tutuklandı ama her zorluğu milletimizle yendik. 47 yıl sürdü, ikinci parti olduk, birinci parti olamadık. Ancak demokrasiden şaşmadık. Bu savaş değil, yarıştı. 'Bu gece bitti' dedik. 'Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı var' dedik. İstanbul'da Ekrem Başkan, Ankara'da Mansur Başkan hep birlikte çalışıp milletin gönlüne girince, anketlerde önde sonuç alınca…

Karşımızdakiler bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı, metaneti, demokrasiye saygıyı 47 ay göstereceklerdi. O günden genel seçimlerin takviminin başlamasına 47 ay vardı. Değil 47 ay, 47 gün sabredemediler. Daha ilk yenilgide demokrasi treninden indiler. Dünyadaki diğer otokrasileri aşan bir saldırıya giriştiler."