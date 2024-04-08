Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu - Son Dakika
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Politika

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Liderlerin Ramazan Bayramı programı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı ailesi ile Ankara dışında geçirecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Özel memleketi Manisa'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı Ankara'da geçirecek.

08.04.2024 22:50
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Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

ERDOĞAN BAYRAMI ANKARA DIŞINDA GEÇİRECEK

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram boyunca resmi programı bulunmuyor. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı ailesi ile Ankara dışında geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramda İstanbul'da olacak.

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

CHP LİDERİ MEMLEKETİ MANİSA'DA, MHP LİDERİ BAHÇELİ İSE ANKARA'DA OLACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram boyunca Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramı Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramı İstanbul'da geçirecek.

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları bayramda Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Ankara'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın ilk gününü memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçirecek, ikinci gün partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'da karşılayacak. Karamollaoğlu, bayramın üçüncü günü 12 Nisan Cuma genel merkezde partililerle bayramlaşmak için buluşacak. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da geçirecek.

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

MUHARREM İNCE BAYRAMI YALOVA'DA GEÇİRECEK

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bayramda memleketi Yalova'nın Elmacık köyünde olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise bayramı ailesiyle Ankara'da karşılaması bekleniyor. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise bayramın ilk gününü Ankara'da, sonraki günlerini ise Diyarbakır ve Batman'da geçirecek.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Muharrem İnce, Meral Akşener, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

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