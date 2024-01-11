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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayın isim listesini yayımladı - Son Dakika
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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayın isim listesini yayımladı

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayın isim listesini yayımladı. Adaylar arasında Afyonkarahisar, Aksaray, Bolu, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırklareli, Sivas, Tokat gibi illerden isimler bulunuyor.

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri\'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayın isim listesini yayımladı
11.01.2024 - 18:05,
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayın isim listesini yayımladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, MHP'nin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 aday yayımlandı.

Listeye göre, Afyonkarahisar'da Sezer Küçükkurt, Aksaray'da İrfan Çıtak, Bolu'daİlhan Durak, Gümüşhane'de Vedat Soner Başer, Kırıkkale'de Harun Ulusoy, Kırklareli'nde Derya Bulut, Sivas'ta Reha Kars, Tokat'ta Türkiye'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu il başkanlığı için yarışacak.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Hüseyin Özer, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ahmet Beygirci, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Halil Sami Barış, Gaziantep'in Araban ilçesinde Mehmet Özdemir, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Bülent Tiryaki, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Mehmet Sait Kılıç, Hatay'ın Belen ilçesinde İbrahim Gül, Hatay'ın Kumlu ilçesinde Mehmet Deli, İzmir'in Aliağa ilçesinde Serkan Acar, İzmir'in Foça ilçesinde Taner Acar, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde Harun Şahin, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde İsmet Göksu, Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Halit Demir, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Memduh Uzunluoğlu, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Bekir Ayyıldırım, Kayseri'nin Sarız ilçesinde Baki Bayrak, Konya'nın Akören ilçesinde İsmail Arslan, Konya'nın Ereğli ilçesinde Hüseyin Oprukçu, Konya'nın Halkapınar ilçesinde Mehmet Bakkal, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Mehmet Tabaroğulları, Malatya'nın Kuluncak ilçesinde Erhan Cengiz, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Necdet Türk, Manisa'nın Kula ilçesinde Hüseyin Tosun, Manisa'nın Salihli ilçesinde Zeki Kayda, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Necati Selçuk, Manisa'nın Selendi ilçesinde Nurullah Savaş, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Yunus Oğan, Muğla'nın Datça ilçesinde Feyzullah Gülada, Muğla'nın Ortaca ilçesinde Alim Uzundemir, Ordu'nun Çamaş ilçesinde Mahmut Ayparçası, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Medet Sipahi, Ordu'nun İkizce ilçesinde Osman Kaygı, Sakarya'nın Hendek ilçesinde Turgut Babaoğlu, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde İbrahim Pilavcı, Samsun'un Asarcık ilçesinde Şerif Kılağuz, Samsun'un Alaçam ilçesinde Ramazan Özdemir, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Osman Yüksel, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Mahmut Özyavuz, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Mümin Nuhoğlu, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Refik Kurukız, Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde Nevzat Tezcan, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Muhammet Ali Dere, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Derviş Aynacı, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Selim Bayram, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde Ali Atay, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Hüseyin Duran, Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde ise Ali Erol aday olarak belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayın isim listesini yayımladı - Son Dakika


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