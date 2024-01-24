Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine ilişkin belediye başkan adaylarını açıklama devam ediyor. Bu çerçevede MHP, 2'si büyükşehir ilçe, 53'ü ise ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Buna göre, Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkan adayı Hasan Onaran, Muğla Fethiye Belediye Başkan adayı ise Muhammet Kökten oldu.

Ağrı

MHP'nin Ağrı'da belediye başkan adayları şöyle:

"Eleşkirt Belediye Başkan adayı Fesih Kösen, Patnos Belediye Başkan adayı Bilal Şimşek, Taşlıçay Belediye Başkan adayı Hakim Taşdemir."

Bilecik

MHP'nin Bilecik belediye başkan adayları şöyle:

"Bozüyük Belediye Başkan adayı Bahadır Çetin, Gölpazarı Belediye Başkan adayı İbrahim Cebeci, İnhisar Belediye Başkan adayı Abdullah Törenci, Osmaneli Belediye Başkan adayı Ömer Oyar, Pazaryeri Belediye Başkan adayı Gökhan Değirmen, Söğüt Belediye Başkan adayı İsmet Sever, Yenipazar Belediye Başkan adayı İlhan Özden."

Çorum

MHP'nin Çorum'da belediye başkan adayları şöyle:

"Mecitözü Belediye Başkan adayı Okan Arık, Ortaköy Belediye Başkan adayı Ramazan Öncül, Oğuzlar Belediye Başkan adayı Ali Yarbaşı."

Hakkari

MHP'nin Hakkari'de belediye başkan adayları şöyle:

"Çukurca Belediye Başkan adayı Naci Sevinç, Derecik Belediye Başkan adayı Erkan Kaya, Şemdinli Belediye Başkan adayı Halim Yıldırım."

Iğdır

MHP'nin Iğdır'da belediye başkan adayları şöyle:

"Aralık Belediye Başkan adayı Ümit Ok, Karakoyunlu Belediye Başkan adayı Bayram Ali Ballı, Tuzluca Belediye Başkan adayı Sinan Kelat."

Isparta

MHP'nin Isparta'da belediye başkan adayları şöyle:

"Şakirkaraağaç Belediye Başkan adayı Mevlüt Karataş, Uluborlu Belediye Başkan adayı Güler Küçükeroğlu, Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Mevlüt Baysal."

Muş

MHP'nin Muş'ta belediye başkan adayları şöyle:

"Bulanık Belediye Başkan adayı Kasım Özenç, Hasköy Belediye Başkan adayı Cemal Orbay, Korkut Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Söylemez, Malazgirt Belediye Başkan adayı Mustafa Yıldırım, Varto Belediye Başkan adayı Seraceddin Solhan."

Siirt

MHP'nin Siirt'te belediye başkan adayları şöyle:

"Baykan Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dilmaç, Eruh Belediye Başkan adayı Tahir Keskin, Kurtalan Belediye Başkan adayı Kamuran Sözuncu, Pervari Belediye Başkan adayı Ali Batur, Şirvan Belediye Başkan adayı Ertunç Ensarioğlu, Tillo Belediye Başkan adayı Adil Alkın."

Sinop

MHP'nin Sinop'ta belediye başkan adayları şöyle:

"Erfelek Belediye Başkan adayı Ferhat Köklü, Gerze Belediye Başkan adayı Mustafa Öz, Türkeli Belediye Başkan adayı Satı Gürel."

Şırnak

MHP'nin Şırnak'ta belediye başkan adayları şöyle:

"Beytüşşebap Belediye Başkan adayı Mazlum Güler, Güçlükonak Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, İdil Belediye Başkan adayı Bülent Şekirden, Silopi Belediye Başkan adayı Mehmet Karahanlı, Uludere Belediye Başkan adayı Nazmi Akyürek."

Tunceli

MHP'nin Tunceli'de belediye başkan adayları şöyle:

"Çemişgezek Belediye Başkan adayı Hasan Hayri Kandu, Hozat Belediye Başkan adayı Tayyar Orhan, Mazgirt Belediye Başkan adayı Niyazi Korkmaz, Nazımiye Belediye Başkan adayı Caner Turmuş, Ovacık Belediye Başkan adayı Kamil Arslan, Pertek Belediye Başkan adayı İrfan Sağlıyan, Pülümür Belediye Başkan adayı Asım Koçoğlu."

Zonguldak

MHP'nin Zonguldak'ta belediye başkan adayları şöyle:

"Kilimli Belediye Başkan adayı Serdar Yaralı, Kozlu Belediye Başkan adayı Muhammet Özdemir."

Öte yandan, Kastamonu Daday Belediye Başkan adayı Necmettin Pirci, Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan adayı Levent Şenol, Sivas Ulaş Belediye Başkan adayı Turan İlbey oldu. - ANKARA