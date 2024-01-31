Muharrem İnce: \'Karşıyaka\'yı istemişiz, sen de açıklamışsın vermemişler\'

Politika

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de CHP'den bir metropol ilçe belediye başkanlığı istediklerini belirterek, "Karşıyaka'yı istemişiz, sen de açıklamışsın vermemişler. Kime vermişler? CHP'nin evladına mı vermişler? Keşke öyle yapsalar. 2018'de başka partiden 5'inci sıra milletvekili adayı olan birine vermişler. Yazık, günah, eşe dosta dağıtıyorlar" dedi.

Muharrem İnce, yerel seçim gündemine ilişkin Ankara'da basın toplantısı düzenledi. İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'deki programında gençlerin kendisine yazdığı 'Babalar sözünü tutar' şeklindeki pankartla övünmesine tepki gösterdi. Erdoğan'ın politikalarını eleştiren İnce, "8 milyon sığınmacıyı Türkiye'nin sokaklarına sen doldurdun. Eğitimi sen çökerttin. Yargıya güven zaten azdı; ama yargıya güveni sen yok ettin. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Ankara'nın AKP belediye başkan adayları emekliye para verileceğini söyledi. Siz kimsiniz; önce Cumhurbaşkanına söyleyin. İsveç'i, NATO üyesi sen yaptın. Türkiye'ye F16, Yunanistan'a F35'i sen becerdin. Et ithalatını sen yaptın. Türkiye'yi gıda enflasyonunda dünya 4'üncü sen yaptın. Gram altın denilen şeyi sen buldun. Kumarın her çeşidini sen buldun. Akıl dışı ekonomi politikalarıyla Eylül 2021'den bu yana bunları sen becerdin. Eylül 2021'deki fiyatlarla Ocak 2024 fiyatlarını bazı ürünleri değerlendirelim, bunları Erdoğan becerdi" diye konuştu.

'SENİN MİLLETVEKİLİ YAPTIĞIN ADAM KARŞINA GEÇMİŞ'

CHP sözcülerinin, AK Parti adaylarına karşı en güçlü adayın desteklenmesi gerektiğine yönelik açıklamalarına değinen İnce, muhalefetin 'bizden başka kimse aday olmayacak' derdinde olduğunu belirterek, "CHP listelerinden İstanbul'dan seçilmiş birisi çıkıyor, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir adayı oluyor. 'İstanbul'un 5 yılı boşa gitti' diyor. Onur yok, ilke yok, sonra 'Memleket Partisi aday çıkaramazsın.' Senin milletvekili yaptığın adam senin karşına geçmiş, 'İstanbul'un 5 yılı boşa geçti' diyor. Evet, bu Erdoğan ve iktidar değişmeli ama en önce bu muhalefet değişmeli. Bu muhalefet değişmeden Türkiye'nin kaderi değişmez" dedi.

'MEMLEKET PARTİSİ, SİZE ÇOK İYİ NİYETLİ DAVRANMIŞ'

İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığının Memleket Partisi'ne verilmesi isteğini, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kamuoyuna açıklamasına değinen İnce, şöyle konuştu:

"Karşıyaka'yı istemişiz, sen de açıklamışsın vermemişler. Kime vermişler? CHP'nin evladına mı vermişler? Keşke öyle yapsalar. 2018'de başka partiden 5'inci sıradan milletvekili adayı olan birine vermişler. Yazık, günah eşe dosta dağıtıyorlar. Memleket Partisi, sizden bir şey istemiş; siz de vermemişsiniz, adam bunu söylemeye utanır. Bunlarda biraz yüz olsa utanır. Memleket Partisi, size çok iyi niyetli davranmış."

'İSTANBUL ADAYIMIZI İSTANBUL'DA AÇIKLAYACAĞIZ'

İnce, Memleket Partisi'nin tüm ortakları terk etmişken CHP'ye el uzattığını ancak CHP'nin seçim kazanmak istemediğini ve dertlerinin kurultay olduğunu söyledi. Sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına ilişkin, "Merkez Yönetim Kurulumuzda bunu görüştük. Bugün İstanbul'dan 2 aday açıklayacağız. 39 ilçeyi de tamamladığımızda ilçelerle birlikte İstanbul adayımızı İstanbul'da açıklayacağız. Henüz açıklamak istemiyoruz" diye konuştu.

24 ADAY AÇIKLANDI

İnce, 24 ilçe belediye başkan adayının da ismini açıkladı. Buna göre; Memleket Partisi'nin belirlenen ilçe belediye başkan adayları ve seçim bölgeleri şu şekilde:

Adana Sarıçam Belediyesi için Dilek Tepe, Afyonkarahisar Dazkırı Belediyesi için Özkan Öztuğ, Ankara Etimesgut Belediyesi için Ömer Özdoğan, Ankara Pursaklar Belediyesi için Murat Aslandoğdu, Ankara Sincan Belediyesi için Ziya Kirzuk, Ankara Elmadağ Belediyesi için Esra Gündoğan Murat, Ardahan Çıldır Belediyesi için Turgay Şirin, Artvin Arhavi Belediyesi için Abdulkerim Akkaya, İstanbul Büyükçekmece Belediyesi için İbrahim Dönmez, İstanbul Esenyurt Belediyesi için Tanju Karakuş, Kahramanmaraş Afşin Belediyesi için Mehmet Ceren, Kahramanmaraş Andırın Belediyesi için Durmuş Karakaş, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi için Erdal Çifti, Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi için Nursel Pekcan, Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi için Halil İbrahim Kuruçay, Konya Ereğli Belediyesi için Mahmut Elihayrat, Konya Karapınar Belediyesi için İbrahim Şimşeker, Konya Karatay Belediyesi için Adem Demir, Konya Meram Belediyesi için Hamdi Ak, Konya Selçuklu Belediyesi için Mehmet Koçer, Malatya Yeşilyurt Belediyesi için Samet Fırat Özkaş, Mersin Mut Belediyesi için Fikret Çayır, Samsun İlkadım Belediyesi için Yeşim Emriye Kadıoğlu, Yozgat Bahadın Belediyesi için Sami Eroğlu.