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Netanyahu: Hizbullah savaş başlatırsa Beyrut'u Gazze'ye çevireceğiz - Son Dakika
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Netanyahu: Hizbullah savaş başlatırsa Beyrut'u Gazze'ye çevireceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki askerleri ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın topyekün bir savaş başlatması durumunda Beyrut'u Gazze'ye çevireceklerini söyledi.

Netanyahu: Hizbullah savaş başlatırsa Beyrut\'u Gazze\'ye çevireceğiz
07.12.2023 - 19:46,  Güncelleme: 19:46
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki askerleri ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamada, "Eğer Hizbullah topyekün bir savaş başlatmaya karar verirse o zaman kendi elleriyle Beyrut'u ve Güney LübnanGazze'ye ve Han Yunus'a çevirecek" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile İsrail'in kuzeyindeki askerleri ziyaret etti. Netanyahu ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Lübnan'ı tehdit etti. Netanyahu, "Eğer Hizbullah topyekun bir savaş başlatmaya karar verirse o zaman kendi elleriyle Beyrut'u ve buradan çok uzak olmayan Güney Lübnan'ı Gazze'ye ve Han Yunus'a çevirecek" dedi.

Netanyahu söz konusu açıklamayı Lübnan'dan ateşlenen bir tanksavar füzesi nedeniyle İsrail'in Lübnan sınırındaki Mattat'ta bir İsrailli sivilin hayatını kaybetmesi sonrası yaptı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Netanyahu: Hizbullah savaş başlatırsa Beyrut'u Gazze'ye çevireceğiz - Son Dakika
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