Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu

Haberin Videosunu İzleyin
Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu
05.08.2025 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu
Haber Videosu

Terörsüz Türkiye süreci için Meclis'te oluşturulan 48 kişilik komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Kurtulmuş'un Kürt şair Ahmed-i Hâni'nin dizeleriyle mesaj vermesi dikkat çekti.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyonunun ilk toplantısı başladı. Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Açılış konuşmasında "Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır" diyen Kurtulmuş, üç şairin dizelerinden kesitler paylaştı.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarındaki ilgili kısım;

"Akif'in 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez' dizeleriyle... Nazım'ın da 'Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' dizeleriyle ifade ettiği hayali, yani siyasetin eliyle gerçekleştirmek zorunda olduğumuz olduğumuz kardeşliği inşallah büyüteceğiz ve hep birlikte topluma yayacağız. Yine aynı şekilde büyük bilgin ve mutasavvıf Kürtçen'in büyük şairi Ahmed-i Hâni'nin düşünceleriyle ifade edersek, 'Halkların kalbi adaletle birlikte atarsa millet olur. Dil değişir, kıyafet değişir, coğrafya değişir ama ortak duygular baki kalır.'"

KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUYOR?

51 üye olarak planlanan komisyona İYİ Parti üye vermemişti. Böylelikle komisyonda 48 üye yer aldı. Partilerin komisyona gönderdikleri üyeler şu isimlerden oluşuyor:

AK Parti:

Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu

CHP:

Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun.

DEM Parti:

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek.

MHP:

Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut.

Yeni Yol Partisi:

Bülent Kaya, Emin Ekmen, Mustafa Bilici.

HÜDA-PAR:

Zekeriya Yapıcıoğlu.

TİP:

Ahmet Şık.

Yeniden Refah Partisi:

Doğan Bekin.

EMEP:

İskender Bayhan.

Demokrat Parti:

Haydar Altıntaş.

DSP:

Önder Aksakal.

KOMİSYONUN İSMİ NE OLACAK?

Komisyonun ismi bugünkü toplantıda belli olacak.

Numan Kurtulmuş, Kültür Sanat, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
China Suarez’in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı China Suarez'in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya 73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
ING açıkladı: Enflasyon 2025’te yüzde 30’un altına düşebilir ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi 2 diploma için kampanya bile yapmışlar Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! 2 diploma için kampanya bile yapmışlar
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Tesla model aracıyla mezarlığa giren Türk vatandaşı, ekranda beliren uyarıyla şoke oldu Tesla model aracıyla mezarlığa giren Türk vatandaşı, ekranda beliren uyarıyla şoke oldu

11:42
’’Terörsüz Türkiye’’ komisyonunun ilk toplantısı başladı
''Terörsüz Türkiye'' komisyonunun ilk toplantısı başladı
11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
11:10
Tüm şehirlere kuruluyor Vatandaş ücretsiz kullanacak
Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak
10:29
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
16:08
Süper Lig maçları ertelenecek mi TFF’den açıklama var
Süper Lig maçları ertelenecek mi? TFF'den açıklama var
15:58
Cenaze namazına giden vatandaşın aracını parçaladılar
Cenaze namazına giden vatandaşın aracını parçaladılar
15:56
Serdal Adalı yeni transferi açıkladı İstanbul’a geliyor
Serdal Adalı yeni transferi açıkladı! İstanbul'a geliyor
15:53
Kartalkaya’daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
Kartalkaya'daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
15:51
Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:50
Dini nikahlı eşinin kıydığı Helin’den geriye bu görüntü kaldı
Dini nikahlı eşinin kıydığı Helin'den geriye bu görüntü kaldı
15:41
Traktörlerle dışkı yağmuru: Çiftçiler, kaçak kampçıları böyle kovdu
Traktörlerle dışkı yağmuru: Çiftçiler, kaçak kampçıları böyle kovdu
15:33
Eşleşmeler belli oldu İşte RAMS Başakşehir ve Beşiktaş’ın Konferans Ligi’ndeki rakipleri
Eşleşmeler belli oldu! İşte RAMS Başakşehir ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri
15:29
Klip çekiminde sinirlerine hakim olamayan Hadise dansçıları azarladı
Klip çekiminde sinirlerine hakim olamayan Hadise dansçıları azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 12:29:58. #7.12#
SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.