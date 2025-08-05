Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyonunun ilk toplantısı başladı. Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Açılış konuşmasında "Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır" diyen Kurtulmuş, üç şairin dizelerinden kesitler paylaştı.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarındaki ilgili kısım;

"Akif'in 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez' dizeleriyle... Nazım'ın da 'Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' dizeleriyle ifade ettiği hayali, yani siyasetin eliyle gerçekleştirmek zorunda olduğumuz olduğumuz kardeşliği inşallah büyüteceğiz ve hep birlikte topluma yayacağız. Yine aynı şekilde büyük bilgin ve mutasavvıf Kürtçen'in büyük şairi Ahmed-i Hâni'nin düşünceleriyle ifade edersek, 'Halkların kalbi adaletle birlikte atarsa millet olur. Dil değişir, kıyafet değişir, coğrafya değişir ama ortak duygular baki kalır.'"

KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUYOR?

51 üye olarak planlanan komisyona İYİ Parti üye vermemişti. Böylelikle komisyonda 48 üye yer aldı. Partilerin komisyona gönderdikleri üyeler şu isimlerden oluşuyor:

AK Parti:

Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu

CHP:

Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun.

DEM Parti:

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek.

MHP:

Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut.

Yeni Yol Partisi:

Bülent Kaya, Emin Ekmen, Mustafa Bilici.

HÜDA-PAR:

Zekeriya Yapıcıoğlu.

TİP:

Ahmet Şık.

Yeniden Refah Partisi:

Doğan Bekin.

EMEP:

İskender Bayhan.

Demokrat Parti:

Haydar Altıntaş.

DSP:

Önder Aksakal.

KOMİSYONUN İSMİ NE OLACAK?

Komisyonun ismi bugünkü toplantıda belli olacak.