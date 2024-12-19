Özel\'den metal işçilerine destek: Bu işçilerin hakkını yabancı firmalara peşkeş çekmeye kalkmayın

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde greve çıkan metal işçileriyle bir araya geldi. Özel, "Bu firmanın ürettiği trafonun milli güvenlikle ne alakası var? 'Yerliyim ve milliyim' diyenlere, buradan Devlet Bahçeli 'ye, 'Yerliyim, milliyim' diyen Erdoğan'a soruyorum; bu iptal kararını verdiğinde bir elini vicdanına koy; bu firmalar mı yerli ve milli, bu emekçi mi yerli ve milli? İzmit Körfezi kadar yerli ve İzmit Körfezi kadar milli olan bu işçilerin hakkını yabancı firmalara peşkeş çekmeye kalkmayın. Biz, emekçimizin yanındayız" dedi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi olan 4 işletme ile toplu iş görüşmeleri sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine Birleşik Metal İşçileri Sendikası'na üye işçiler greve çıktı. Grev süreci devam ederken 14 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile grev kararlarının milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildiği duyuruldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika temsilcileri grev yapan işçilere destek olmak amacıyla Gebze ilçesinin Barış Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikaya geldi.

'MUTLAKA AMA MUTLAKA BAŞARIYA ULAŞACAKTIR'

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün bu grev boylarında direnen metal işçileri, bu ülkede herkesin ekmeğine sahip çıkıyor. Metal işçileri anayasaya, anayasal düzene sahip çıkıyor ve bu toplu sözleşme süreci bu grevlerin yasaklanmasına en temel yasal ve anayasal hakkımızı ayaklar altına alan bu saldırılara rağmen mutlaka ama mutlaka başarıya ulaşacaktır" dedi.

'BİR KURUŞ ZAM YAPMADILAR'

Sendikalı olma çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sendikanın da elbette iyisi var kötüsü var ama hiçbir sendika, sendikalı olmamaktan, sendikasız olmaktan daha kötü değildir. Tüm emekçilere sesleniyoruz; örgütlenin. Birleşik Metal'de örgütlü emekçiler bu süreçte haklarını istediler. Malum, Türkiye'de korkunç bir düzen var. Türkiye'de 17 bin 2 lira gibi bırakın ücret olmayı, yoksulluk sınırının dörtte birine denk gelen, açlık sınırının 3 bin lira altında olan bir ücreti, bütün bir yıl boyunca asgari ücretliye tuttular, savundular ve bir kuruş zam yapmadılar" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ 30, BUNUN ALTINDA YOKUZ'

Asgari ücret tespit komisyonu hakkında da konuşan Özel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok eksik olduğunu bildiğimiz halde, çok daha iyilerinin hak edildiğini bildiğimiz halde bir mücadeleye Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir destek olması için kamuoyunun da kabullenebileceği, esnafın da ödeyebileceği, öderken de farklı şekilde destekler alabileceği bir asgari ücreti çok erkenden, çok kararlılıkla telaffuz ettik. Biz bunu telaffuz etmeden önce 17 bin liralık asgari ücrete beklenen enflasyon, hedef enflasyon noktasında, kendi hedefleri noktasında yüzde 25- 30 zammı konuşacak kadar şuursuzlaşmış, meydanı boş bulmuş bir iktidar vardı. Kamuoyuna 20- 21 bin lira asgari ücreti ve 1 yıl boyunca buna zam yapmamayı kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Biz cesaretle çıktık ve şunu haykırdık; 'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz' dedik" ifadelerini kullandı.

'SENDİKALARIN BELLİ MÜŞTEREKLERDE BULUŞMALARINI SON DERECE ÖNEMSİYORUZ'

DİSK'in asgari ücret hakkındaki açıklamalarını da sahiplendiklerini belirten CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi:

"DİSK'in bu konuda ortaya koymuş olduğu yaklaşımı hem asgari ücretliler açısından hem de emeğini savunan ve hakça bir toplu iş sözleşmesine imza atma umudu için mücadele eden herkes için çok kıymetli buluyoruz. Ayrıca DİSK'le birlikte hem DİSK'in ilk olarak dile getirdiği 'Vergide adalet' mücadelesini gerek sokaklarda gerek eylemlerde gerekse Mecliste sahiplendik. DİSK ile birlikte diğer 2 konfederasyonun da hem 'Vergide adalet' demesini hem de asgari ücret noktasında DİSK'le birlikte durdukları noktada, bu birlikteliğin de umut verici olduğunu bundan sonra da tüm sendikalı işçilerin birlikte, hiç olmazsa belli müştereklerde buluşmalarını son derece önemsiyoruz."

'İNSANDA BİRAZCIK VİCDAN, UTANMAK OLUR'

Fabrikalarda yaşanan grev ve erteleme kararı hakkında da konuşan Özel, "Anayasaya, Kenan Evren'in, askerlerin koydukları bir madde var. Orada diyor ki 'Eğer milli güvenlik tehdit altındaysa Cumhurbaşkanı bu grevi erteleyebilir: ' Yahu bu maddeyi okuyup da bu madde üzerinden insan bu eylemi, bu grevi ertelemeyi düşünebilir mi? İnsanda birazcık vicdan, utanmak olur. O maddeyi kullanarak bu eylemi iptal ediyorlar. Sayın Erdoğan, burada devletin başında duracağına, onun bakanı, mahkemeleri bu 2 sendika arasında adil bir yerde duracağına, haklıya, haksıza katkı vereceğine ve insaf var, vicdan var, işverene dönüp aslında, 'Yahu kardeşim Türkiye'den bu kadar para kazanıyorsunuz, bu kadar teşvik alıyorsunuz, bu kadar kar ediyorsunuz, şu gençlerin, şu emekçinin hakkını versenize' diye yanınızda duracağına, hadi onu yapmadı, ortada duracağına sizin karşınıza geçmek ve milli güvenlik iddiasıyla grev ertelemek nedir?" ifadelerini kullandı.

'BU İŞÇİLERİN HAKKINI YABANCI FİRMALARA PEŞKEŞ ÇEKMEYE KALKMAYIN'

Şirketlerin kimler olduğu ve ne iş yaptıklarının ortada olduğunu söyleyen Özel, "Bu şirketlerle milli güvenliğin ne alakası var? Bu trafo üreticisi firma. Bu üretmezse trafoyu, 15 tane daha firma var, trafo üretir; ihtiyacını görür. Bu firmanın ürettiği trafonun milli güvenlikle ne alakası var? 'Yerliyim ve milliyim' diyenlere, buradan Devlet Bahçeli'ye, 'Yerliyim, milliyim' diyen Erdoğan'a soruyorum; bu iptal kararını verdiğinde bir elini vicdanına koy; bu firmalar mı yerli ve milli, bu emekçi mi yerli ve milli? İzmit Körfezi kadar yerli ve İzmit Körfezi kadar milli olan bu işçilerin hakkını yabancı firmalara peşkeş çekmeye kalkmayın. Biz emekçimizin yanındayız dedi.