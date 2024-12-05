Özel: Erken seçim istemenin zamanı geldi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sizleri düşünmeyen bu iktidarı gönlünüzden düşürdünüz, gözünüzden düştüler ama artık hep beraber erken seçim istemenin, sandığı kurmanın, bunları yollamanın ve halkın iktidarını kurmanın zamanı geldi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Özel'i Bilecik tarihi tren garı önünde CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda partili karşıladı.

Tarihi garı gezen Özgür Özel, Bilecik Mülakatı'nın 104'üncü yıl dönümünde Atatürk'ün Sevr Anlaşması'nı reddederek milli mücadeleye devam kararlılığını tüm dünyaya duyurduğu söyledi. Bilecik'in Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı önemli bir şehir olduğunu ifade eden Özel, "Buradayız çünkü Atatürk'ün izinde, onun ruhunu yaşatarak milli mücadelenin mesajını veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyet'in kurucusu tüm kadroları, kurtarıcılarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bilecik tarihimizin önemli bir dönüm noktasında, Atatürk'ün Sevr'i reddedip milli mücadelenin fiilen başladığı yer. Buradan, tüm dünyaya 'Sevr'i kabul etmiyoruz, bağımsızlık için savaşmaya devam ediyoruz' mesajı verilmiştir. Bilecik'in bu anlamı, tarihsel olarak çok derindir ve buradan sonra milli mücadele tek bir sesle ve kararlılıkla sürdürülmeye başlanmıştır" dedi. Garda, Atatürk'ün Bilecik ve gara geldiği döneme ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen Özel, daha sonra basına kapalı olarak Bilecik Belediyesi ile partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, Bilecik Valiliği önünde Türk Kadınlar Birliği tarafından, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90'ıncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte üyelerle birlikte Atatürk anıtına çelenk koydu.

'ASGARİ ÜCRETLİNİN CEBİNDEN 4 ÇEYREK ALTIN KAYIP'

Özgür Özel daha sonra Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan kent lokantası önündeki açılış ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Yaşam Alanı temel atma programına katıldı. Asgari ücret üzerinden iktidarı eleştiren Özel, "Bugün Türkiye'de bu iktidar gelmeden önce asgari ücret tam 7 çeyrek altın alıyordu. Bugün geldiğimiz noktada asgari ücretle 3 çeyrek altın alınabiliyor. Hesap ortada her asgari ücretlinin cebinden 4 çeyrek altın kayıp. Bakın Bilecik'e gelirken hesapladık. Bilecik'te daha bu yılbaşında 8 lira olan simit, şimdi olmuş 12 lira. Bir bardak çay yılbaşında 5 lirayken, olmuş 10 lira. Bilecik'te bu sene 1 Ocak'ta asgari ücretiyle 1 çayla simit aldığında 1300 tane alabiliyormuş, şu anda 770'e düşmüş. Neredeyse yarısı, yani paranın satın alma gücü çay ve simitle Bilecik'te yarı yarıya gerilemiş durumda. Şimdi çıkmışlar 'Biz asgari ücrete gerçekleşen değil hedeflediğimiz enflasyon oranında zam yapacağız' diyorlar. Bilecik'te asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 90, Türkiye'de ortalama enflasyonu yüzde 80, Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri TÜİK'e göre enflasyon yüzde 50 ama bunlar asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapmanın hesabındalar. Biz CHP olarak bir büyük kampanyayı başlattık ve sürdürüyoruz. 'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz.' Asgari alan için düşüktür, veren için çok yüksektir. Bunun için CHP hazırlığını yaptı. Kanun teklifini verdi. 1-10 arası asgari ücretli çalıştırana asgari ücretli başına 6 bin lira sosyal güvenlik prim desteği vermeyi öneriyoruz. Yani asgari ücret alan için 30 bin lira olurken, veren için 24 bin lira olacak. Bu iktidar zaten asgari ücreti 22-23 bin lira yapacak. Yani esnafa dokunmadan asgari ücreti 30 bin liraya çıkarmanın yolu ortadadır" dedi.

'KAYBETTİKLERİMİZİ O SANDIKTA BULACAĞIZ'

Emekli maaşlarına da değinen CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi"Emekliler, 2002 yılında bu iktidar geldiğinde 1,5 asgari ücret alıyorlardı. Tayyip Bey hiç ellemese, hiç ilişmese 'Sizi enflasyona ezdirmeyeceğim, enflasyon oranında zam vereceğim' deyip olmadık işler girişmese, bugün en düşük emekli maaşı 25 bin lira olacaktı. Ama başka işlere girişti, sizi 12 bin 500 emekli maaşına mahkum etti. Şimdi biz 2002'de 8 çeyrek altın alan, bugün 2,5 çeyrek altına düşmüş, en düşük emekli maaşına itiraz ediyoruz. Bilecik'te bir emekli bir çeyrek altın kaybetse aklı çıkar, bütün gün gezdiği yerleri dolaşır, o kaybettiği altını arar. Ama bugün Bilecik'te 1 emekli değil her emekli 1 çeyrek değil, 5,5 çeyrek altın, bir sefer değil her ay kaydediyor. Bu emeklilerin Tayyip Erdoğan'a verdikleri 'Erdoğan vergisidir.' Erdoğan'ın iktidarda olmasının onun zenginin dostu ama garibanın dostu olmamasının bedelini sizler ödüyorsunuz. İşte kaybettiğimiz altını, kaybettiğimiz yerde bulacağız. Emeklilere çağrımdır. İlk seçim sandığa koşacağız. Kaybettiklerimizi o sandıkta bulacağız."

'ERKEN SEÇİM İSTEMENİN ZAMANI GELDİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim istemenin zamanının geldiğini söyledi. CHP iktidarının vatandaşı, emekliyi, emekçiyi, çiftçiyi ve esnafı kollayacağını ifade eden Özel, "Bundan sonra da hem emekliler hem emekçiler için hem de güzel esnafımız için çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün burada nasıl bir Cumhuriyet kadını, Bilecik'in bir evladı Melek Subaşı sizin oylarınızla size hizmet ediyorsa, yarın da Ankara'ya yolladığınız milletvekilleri, iktidar partisinin milletvekilleri olacak. CHP iktidarda olacak, CHP'li bir cumhurbaşkanı ve bakanlar olacak. Bu bakanlar mevcut bakanlar gibi kendi işlerine bakmayacak, kendi şirketlerine, yandaş şirketlerine bakmayacak. Vatandaşın işine bakacak, emekliyi, emekçiyi, çiftçiyi, esnafı kollayacak. O zaman halkın iktidarını kurduğunuza emin olacaksınız. O güne kadar sizleri düşünmeyen bu iktidarı gönlünüzden düşürdünüz, gözünüzden düştüler ama artık hep beraber erken seçim istemenin, sandığı kurmanın, bunları yollamanın ve halkın iktidarını kurmanın zamanı geldi. Hepinizi bu büyük iktidar yürüyüşüne destek vermeye davet ediyorum" dedi.

LOKANTADA YEMEK DAĞITTI

Özel ve beraberindekiler konuşmaların ardından Bilecik Belediyesi tarafından yapılan kent lokantasının açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi. Ardından lokantaya geçen Özel, vatandaşlara yemek dağıttı ve birlikte yemek yedi.

Haber-Kamera Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHANBİLECİK,